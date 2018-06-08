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為世足賽乾一杯 5間餐酒吧變身球賽現場

2018-06-08 13:27聯合報 記者羅建怡╱即時報導

金色三麥「全民麥亂踢」遊戲組隊挑戰勝利，即得限量世足造型酒杯、啤酒免費霸飲半年。...
金色三麥「全民麥亂踢」遊戲組隊挑戰勝利，即得限量世足造型酒杯、啤酒免費霸飲半年。圖／金色三麥提供
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世足賽即將開打，刺激精彩的賽事不間斷，觀賽免不了要喝上一杯來助興，更棒的是，有球友們一同歡慶見證歷史時刻。因應球賽開打，各飯店、酒吧都有自家調酒，不只看賽事，也要玩創意。

台北W飯店邀請2017世界盃沖煮大賽冠軍─王策(Chad Wang)打造特選精品手沖咖啡，並親自挑選風味選豆入酒，即日起至6/17每日下午於10樓WOOBAR限量供應。王策說，W品牌本身帶有強烈的設計與前衛風格，這次設計的「Chad Wang for WOOBAR」精選藝伎品種咖啡豆，混合特殊發酵豆款，在飽滿滑順的口感中帶有明亮的酸度；另一款帶有熱帶水果、肉桂、油桃風味的日曬原生種咖啡豆，則特別提供WOOBAR主理人李光曜 (Alex Lee) 演繹出W專屬的咖啡調酒「晨光之吻」。

礁溪寒沐酒店MU BAR大廳酒吧呼應賽事，6/30至7/15推出「沐歡世足」世界盃足球賽期間限定優惠，於晚間8時後入場，餐點全面8折，同時提供沐涼沁飲系列飲品買一送一，除了調酒、啤酒、也有多款軟性飲品選擇。

台中裕元花園酒店也推出系列超值餐飲及住房優惠，還有機會抽中價值上萬元的住宿券，另推出球迷最愛的世足創意甜點，包括足球和球門造型的小蛋糕及餅乾、「狂歡世足」6吋慶祝蛋糕。酒吧首席調酒師端出以經典4強為創意的特調飲品，看球賽的單人燒烤及雙啤酒組合500+10%，酒吧現場提供同步實況轉播。

位在南台灣的大億麗緻酒店紅唇酒吧，於6/14至7/15賽事期間每晚6點半至凌晨1點以大螢幕實況轉播精采賽程，另推出世足賽優惠專案，6款啤酒可任選2款搭配開胃下酒菜，每份499+10%。

搶攻「視」足商機，金色三麥首度與Samsung跨界合作，全台9間門市將可以大尺寸QLED TV觀賽的快感。活動期間，各門市也推出獨家數位足球遊戲「全民麥亂踢」，現場組隊挑戰獲勝即可得限量世足造型酒杯與冠軍認證卡，憑卡可免費霸飲精釀啤酒半年。7/15世足冠軍賽當晚，於指定門市跨夜舉辦挺冠軍派對，不僅可享啤酒暢飲，再抽Samsung 4K UHD電視。

不只飯店酒吧瘋世足，2018盛夏葡萄酒「摩艾石像」也搶搭世足風，6/14至7/15限量4,800瓶摩艾石像守門員葡萄酒，世足賽期間統一超商、全聯社限量供應。這支智利之星─帕斯庫雅美洛紅葡萄酒，結合2018世界盃足球賽，讓酒標上的智利特色摩艾石像，化身足球守門員。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帕斯庫雅上出現足球身影。圖／南聯國際貿易提供《未成年請勿飲酒，酒後不開車...
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礁溪寒沐酒店MU BAR大廳酒吧推出「沐歡世足」活動。圖／礁溪寒沐酒店提供...
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