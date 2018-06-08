清大STEAM學校啟動 領學子「跨科學創藝」

2018-06-08 02:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



跨域整合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics）的創新教育思潮STEAM已吹向台灣。國立清華大學今宣布啟動「清華STEAM學校」，與新竹縣市及苗栗縣政府簽約，將從今年8月開始，把跨科整合的創新教材教法導入竹苗的幼兒園、國中小、高中，讓學生不必花錢課後補習，就能在校內的正式課程中培育跨領域素養、學得解決真實世界問題的能力。

清華大學全面推動STEAM教育的理念也得到宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮的大力支持，昨與清華簽訂產學合作意向書，將提供宏碁已開發出的教學模組、App及文本教案、專業師資等，共同促成台灣教育轉型。

為STEAM譯名「跨科學創藝」

為了推廣STEAM教育，清華大學特別舉辦STEAM的中文譯名徵選活動，選出「跨科學創藝」為STEAM的中文譯名，助跨域教育在華文世界的推廣再進一步。

STEAM的前身為STEM，其概念最早由美國國家科學基金會（NSF）的跨領域科學教育會議提出，後來再加上了A(藝術)，成為STEAM。不同於傳統國語、數學、自然的分科教育，它強調跨科整合、重視動手實作的理念不只在美國吹起風潮，更迅速席捲全球教育界。台灣也出現不少打著STEAM招牌的課後補習班。

新課綱上路 跨領域教學需助力

12年國教新課綱即將在108學年上路，鼓勵教師運用每周彈性課程時數來發展跨領域及素養導向的教學。但中小學教師過去都是分科培育，上課也是依國語、數學、社會等分科教學，要踏出跨科整合的這一步並不容易。

清華大學校長賀陳弘表示，工業革命以來推動時代巨輪的是科技發展，21世紀已經邁向産業4.0。清華立校百年，向以科學與工程見長，與新竹教育大學合校後又增加了教育及藝術學院，具有國內各大學最完整的STEAM各種元素科學工程藝術領域，因此有充分的信心、也是清華大學的社會責任，以此來結合發展STEAM教育。同時清華大學也是國內主要大學唯一具有從幼教、小教、中教到特教，完整教育學程的師資培育大學。這個計畫是一年半前合校主要目的之一「提升12年國教師資」的具體方式，讓所有的學生在正常學習時數中，都有均等機會獲得高品質的跨域教育。

竹師教育學院院長林紀慧表示，目前加入的竹竹苗中小學都成為STEAM預備學校；未來只要每月學習時數達到2節，參與的教師人數達2人，並且完成一套教材試教，即可成為STEAM認證學校：若完成2套教材試教且教師持續接受培訓，即可成為STEAM教練學校。

竹竹苗加入清華STEAM學校

清華大學竹師教育學院副院長王子華表示，清華STEAM學校是虛擬的學校概念，包含K-12的各級學校，教學活動強調探究、設計思考與動手實作，目前率先簽約的新竹縣已確定有23所國中小加入推動行列，包括六家國小、博愛國中等，新竹市與苗栗縣也已著手簽約，未來將有更多幼兒園與中小學參與。

王子華說，參與的學校每月必須安排固定的時數實施「跨科學創藝」(STEAM)課程，並指派教師參加清華大學舉辦的教師增能研習、參與新課程研發與試教、建立評量機制。

宏碁公司創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，教育使人們擁有知識進而獲得機會，科技是教育的利器，能夠加速資訊取得，也加深與世界的連結。我們很榮幸能夠攜手國立清華大學竹師教育學院一同推動「清華STEAM學校」計畫，讓更多的學生有機會透過宏碁的「雲教授」物聯網學習套件，培養「資訊力」、「創新力」和「跨界力」，在雲端智聯的時代中更具競爭力。

施振榮指出，台灣要經營新南向，教育是很重要的一環，特別東南亞國家對於教育創新計畫的輸入都很歡迎。宏碁致力將台灣品牌推向世界，將台灣品牌的教育推廣出去也是宏碁目前的重要任務。

新竹縣政府秘書長蔡榮光代表竹竹苗共同就學區致詞時表示，隨著AI、物聯網等跨域科技的發展，分科教育已經不適用，STEAM不僅是跨科學教育，加入了藝術 (ART)，因此更顯得與以往教育的不同。過去的教育只指導學生如何獲得營生的一技之長，但沒有教學生如何感受生活。竹竹苗共同就學區對於STEAM教育樂觀以對，全力支持，也感謝清華大學敢為天下先，持續對教育提出創新計畫。

施振榮呼應蔡榮光的發言，他表示，近年常呼籲台灣應以打造為世界東方矽文明發祥地為未來新願景，在矽產業方面台灣已經有具體貢獻，在精神文明方面可以更多加投入，STEAM教育就是一個投入的途徑。

清華大學校長賀陳弘表示，STEAM從英文字面上看，是「蒸汽」的意思，清華大學有信心扮演好火車頭的角色，拉動台灣中小學國民教育的列車，朝著跨域整合的21世紀教育4.0向前行。

清華師生研發跨域教案

清華師生也積極投入「跨科學創藝」(STEAM)教案的研發。竹師教育學院副院長王子華帶領4位教科系的碩士在職專班學生邱麗蓉、徐琬淳、黃郁倫、余樂梅發展出「螢火蟲的秘密」課程，已在竹北市興隆國小完成試教。

「螢火蟲的秘密」課程在國小中低年級混齡實施。王子華表示，這堂課主要教學生整合應用科學、科技、工程、藝術設計與數學知識，用Micro:Bit微型電腦開發板、廢寶特瓶、硬紙板及LED燈，設計出不同螢火蟲造型的溫度偵測器，學生撰寫程式控制Micro:Bit微型電腦開發板，使其依據溫度高低產生不同警示效果，讓使用者可以知道現在是否需要開啟或關閉室內空調。

機器人核心課程進入中小學

清華大學教科系副教授邱富源也帶著學生開發適合幼兒園到中小學、以機器人為核心的「跨科學創藝」(STEAM)課程。邱富源說，英國廣播公司BBC前年起免費送給每位7年級的學生一塊火柴盒大小、專為教青少年寫程式設計的微型電腦開發板Micro:bit，受惠學生約有百萬，它就像機器人的心臟，連接手機即可控制。清華STEAM學校也將開培訓課程，教中小學老師使用Micro:bit來上課。