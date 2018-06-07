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SOGO美食街帶頭減塑 自備餐具享折扣

2018-06-07 23:46聯合報 記者江佩君／台北報導

SOGO董事長黃晴雯（右）以行動支持慈心環保運動，左為慈心基金會執行長蘇慕容。 ...
SOGO董事長黃晴雯（右）以行動支持慈心環保運動，左為慈心基金會執行長蘇慕容。 圖／SOGO提供
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為維護永續海洋的未來，財團法人慈心有機農業發展基金會與台北市政府昨於世界海洋日前夕，啟動「永續樂活．免廢暢飲」系列行動，並舉行「先鋒企業100」行動開跑儀式，呼籲企業及各界不使用一次性塑膠容器，實踐永續無塑新生活。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯也在會中宣布，將發起美食街「無痕飲食」計畫。

近年積極減塑的SOGO響應這次活動，黃晴雯昨出席記者會，指將推動美食街「無痕飲食」(主張出門自備餐具，盡可能不留痕跡完成一天飲食)，向顧客推廣無塑新生活理念。

「先鋒企業100」行動預計年底前募集一百家企業實踐企業減塑，分為三階段：承諾「企業內部及對外舉辦活動時，不提供一次性塑膠飲具」、辦理「員工減塑教育，創造企業文化與內部共識」、鼓勵「員工個人實踐參與，影響家人朋友，一起承擔公民責任」。

黃晴雯表示，推行減塑是愛自己也愛地球的活動，慈心基金會提倡的三階段計畫，SOGO近年已全面施行，對同仁及專櫃夥伴推廣減塑生活，此外還要發揮通路影響力，今年預計號召每年數百萬人次的餐飲顧客，一起加入「無痕飲食」行列。

今年七月起，在SOGO台北店忠孝館、復興館、天母店美食街購買外帶餐點，自備環保容器盛裝，將享有「無痕飲食優惠折扣」。同時，SOGO也將舉辦第二波內部同仁推廣無塑活動，如無痕飲食教育訓練、環保行動集點活動，打造無痕飲食新浪潮。

SOGO塑膠微粒限塑

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