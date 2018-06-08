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端午特輯╱總經理領軍嘴刁試吃 遠東百貨名家選粽超海派

2018-06-08 08:23聯合報 記者陳睿中╱專題報導

添加了整顆新鮮鮑魚、松阪豬肉等食材的晶華冠軍鮑粽。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百...
添加了整顆新鮮鮑魚、松阪豬肉等食材的晶華冠軍鮑粽。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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藝人林彥君151(左)與超認真小編，試吃遠東百貨端午節粽子。 記者陳立凱／攝影 ...
藝人林彥君151(左)與超認真小編，試吃遠東百貨端午節粽子。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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選擇多元、價格優惠，還有品質的保證，讓遠東百貨在每年端午節前夕都會吸引大批民眾前來選購粽子與伴手禮品。今年遠東百貨特收錄香格里拉台北、台南遠東飯店、晶華酒店、六福集團等多家星級飯店的特色粽子，並搭上米其林風潮，提供台北喜來登飯店的廣式鮑魚粽禮盒，以及台北文華東方酒店的雅閣XO醬等話題商品，更有一系列人氣品牌的端午伴手禮。

晶華酒店 冠軍鮑粽

晶華酒店冠軍鮑粽，取「包中」之吉祥諧音為名，除了適合自家嘗鮮，亦適合分送親朋好友。粽內包有長約6公分的新鮮肥腴鮑魚、松阪豬肉、鹹蛋黃等食材，料多鮮美，配上與滷肉汁、調味料均勻拌炒過的彈牙糯米，更能顯出其層次風味。冠軍鮑粽搭配上蟹粉鮑粽、鮑汁章魚粽的3入裝禮盒，售價980元。另有台式佛跳牆香米粽禮盒、粽香禮盒等不同商品，消費者在遠東百貨都能一次買齊。

香格里拉遠東 創意新粽

香格里拉台北遠東國際大飯店精選美國無骨牛小排，加入辣炒配料製成的水煮牛肉粽。 記...
香格里拉台北遠東國際大飯店精選美國無骨牛小排，加入辣炒配料製成的水煮牛肉粽。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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香格里拉台北遠東國際大飯店的兩款組合中，香傳美粽禮袋包含有蒲燒鰻鮑魚海鮮粽、五福粽與水煮牛肉粽等6顆粽子。

遠百所推薦的「水煮牛肉粽」為今年新推出的創意口味，是以醉月樓招牌佳餚之一的水煮牛為發想，特選用美國無骨牛小排，加入辣炒的鴻喜菇、美白菇等配料製成，辛香誘人，每套1,288元，另還有端節美粽禮袋可供消費者選擇，5入裝1088元。

香格里拉台南遠東國際大飯店的端陽三品粽禮袋內，有添加鮑魚、海參、蹄筋、虎掌等超過15種配料，適合多人共享的「佛跳牆分享粽」，亦是今年端午節的重點商品。佛跳牆分享粽單顆重量達700公克，分量十足，各種高檔山珍海味融合在清香荷葉內，配上吸附黃金湯頭的糯米，口感軟嫩鮮美，令人一吃難忘。組合內還有口感質樸的主廚肉燥粽、層次豐富的醉月剁椒粽，每套3入，售價1,088元。

台北喜來登 廣式鮑魚粽

台北喜來登的廣式鮑魚粽，遵循粵式古法手工製作。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提...
台北喜來登的廣式鮑魚粽，遵循粵式古法手工製作。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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由於館內餐廳「請客樓」於今年奪下米其林二星殊榮，讓台北喜來登人氣正旺。今年喜來登推出的廣式鮑魚粽，採用道地粵式手法製作，吃得到鮑魚、干貝、叉燒等可口頂級配料，5入組1,280元。還有加入五花肉、干貝等材料的寒舍台式粽禮盒，溫醇豐厚，6入1,080元。

六福旅遊集團 烏麻雞菇粽

六福烏麻雞菇粽將濃醇烏麻油與麻油雞入粽，香氣十足。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百...
六福烏麻雞菇粽將濃醇烏麻油與麻油雞入粽，香氣十足。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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遠東百貨還精選六福旅遊集團所推出的烏麻雞菇粽，此款粽將台灣經典的麻油雞做為靈感，嚴選雲林老店的低溫鮮榨烏麻油與米酒，拌煮糯米後再蒸至香氣交融；經過老薑爆香的雞腿肉、北菇、茶樹菇等配料共同搭配，讓品嘗粽子的同時，也像喝上一碗濃郁不膩的麻油雞湯，口口都是暖香，風味特殊。

手作伴手禮 名氣響亮

台北文華東方酒店的雅閣XO醬，滋味鮮美，可搭配粽子食用。 記者陳立凱／攝影 圖／...
台北文華東方酒店的雅閣XO醬，滋味鮮美，可搭配粽子食用。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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除了粽子外，遠東百貨也同步販售空服員的手作甜點、悠勝地辣醬禮盒、台北文華東方酒店的雅閣XO醬等伴手禮。其中雅閣甫獲得米其林一星肯定，XO醬以干貝、金華火腿等多種食材手工製成，讓民眾也可以嘗試粽子搭配XO醬的創意奢華吃法。

空服員的手作甜點，則是由退役的空服員夫妻共同創業，產品有矢野園濃抹抹鮮乳捲、松露巧克力鮮乳捲等甜點，適合佳節送禮。悠勝地的辣醬，更是曾獲得2017亞太國際美食獎三星殊榮，同樣可搭配粽子品嘗。

華泰王子、鼎泰豐 甜粽香

華泰王子大飯店推出XO醬烏魚子粽搭配桂圓紅豆沙粽的組合。 記者陳立凱／攝影 圖／...
華泰王子大飯店推出XO醬烏魚子粽搭配桂圓紅豆沙粽的組合。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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華泰王子大飯店則推出XO醬烏魚子粽與桂圓紅豆沙粽的甜鹹雙重組合，兩種口味一次滿足。桂圓紅豆沙粽精選了桂圓肉、紅豆沙與長糯米做為食材，嘗起來甘香順口，還帶有淡淡的米酒香氣，亦是端午節的另一種好選擇，6入組合特價880元。

同樣為香甜滋味，遠東百貨也推薦鼎泰豐的豆沙粽子禮盒。經過多次拌炒工序的紅豆沙餡，口感細緻滑順，外層以濁水溪圓糯米包裹後煮製而成，大口咬下，齒頰間盡是散不去的甜香，擄掠大人與小孩的心。

鼎泰豐豆沙粽子禮盒，5入裝400元。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
鼎泰豐豆沙粽子禮盒，5入裝400元。 記者陳立凱／攝影 圖／遠東百貨提供
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行家這麼說

口味完整選擇多 兩件以上享優惠

遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任表示，粽子是端午節代表性的節慶商品。根據觀察，消費者除了喜愛基本款口味外，也樂於嘗試創新口味。

因此，今年遠百精選多家五星級飯店的粽子，還有特殊口味、網路人氣店家、大眾品牌等不同產品，提供消費者最完整的選擇。

陳佑任指出，遠東百貨不僅產品線完整，今年也透過趣味網路影片、社群網站等活潑的行銷手法來吸引年輕消費族群。看好今年業績會較去年成長10～15%。

即日起至6月18日期間，購買遠百《母親節、端午節禮品首選》專刊禮品，使用「遠東快樂信用卡」單筆消費滿888元（含）以上，加贈HAPPY GO點數50點；購買兩件以上，可享95折優惠，讓顧客採購佳節好禮輕鬆省。（活動以店內公告為主）

粽子端午節香格里拉

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