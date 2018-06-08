端午特輯╱粽子保鮮 幾個撇步別忽視

2018-06-08 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／台北報導



端午節將至，各家的粽子上架開賣，粽子應該怎麼保存，才能對抗炎夏不易腐壞？又應該如何蒸煮，才能保住粽子美味？且看專家告訴你。

每年自己包粽子的張媽媽說，剛出籠的新鮮肉粽要保持通風，千萬不要密封在保鮮盒或用布、保鮮膜掩蓋保溫，細菌反而容易增長。粽子若已冷卻，務必要徹底加熱後再食用，沒有吃完的粽子應於12小時內放入冷藏、最多保鮮3天；若要放超過3天，應置於冷凍庫貯存。

此外，大賣場販賣的冷凍粽子保存期限常常標示半年、甚至一年，真的安全嗎？達人建議，若冷凍粽是真空包裝，包裝未破損，按照標示的保存方法及期限即可。但若是一般店面購買，或是自己手動包的粽子，即使保持在攝氏零下18度以下冷凍，最多只能保存2、3個月。此外，若發現粽子的米飯變得鬆散、內餡流出，或是內部已黏稠成絲狀，甚至發出異味，就不可再食用。

冷凍肉粽要加熱，建議應於前一天先置於冷藏庫，或提前3、4個小時放在室溫下解凍，再以電鍋或其他方式隔水加熱，蒸煮約半個小時。若省略解凍這個步驟，很可能會造成外熱內冷、米心過硬，或是蒸到粽子內外都夠熱，但外層卻已經過爛。

若是冷凍粽非得快速加熱，則最好用水煮加熱法，將粽子在沸水中煮13~15分鐘後食用。