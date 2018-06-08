端午特輯╱台灣三洋 美型冰箱 居家更有品味

2018-06-08 08:26 聯合報 記者黃筱睛／專題報導



才6月就熱到快融化，台灣用電量每到此時總瀕臨亮紅燈警戒，想要更涼爽又不會造成用電負擔，節能家電成為最大選購重點。再加上從今年開始，政府規範電冰箱、空調等家電產品，皆需採用更嚴格標準的一級能效新制，台灣三洋電冰箱早已準備好節能新品，讓消費者輕鬆享有最務實的綠能經濟學。

台灣三洋采晶玻璃鏡面電冰箱SR-C560DVG，最貼心的是多了一層變溫室設計，可依食材保存需求，可任意切換調整「微凍、冰溫、保鮮」三種溫層，精準掌控食材新鮮度。－7℃微凍結，可維持食材原有狀態，不破壞組織與口感，保存鮮度與營養，如有短期內需烹調的生鮮肉品，將其放置於變溫室，就能在準備料理時免去等待退冰的時間，隨時可直接切煮、料理，立即享受新鮮風味。

除了變溫室設計更有效保存食材，三洋電冰箱更搭載「全智慧記憶節能模式」與「光節能智慧科技」雙重節能技術。其中全智慧記憶節能模式可以在長時間外出或冰箱內食物收納量較少時啟動低運轉頻率，睡眠時啟動智慧模式，也能以極安靜的速率，默默替使用者省電。而光節能智慧科技，更可透過靈敏感知環境光線變化，自動調整運轉最佳速率，降低能源消耗，隨時保持省電狀態。

隨著節能科技升級，設計美學也一併提升，五段式觸控控溫面板，搭配美型無邊框工藝設計，有別於以往邊框包覆限制，塵埃不易堆積；采晶強化玻璃材質不僅耐磨抗刮，擦拭清潔也很容易，搭配髮絲紋路，輕鬆打造居家美學品味。而除了原有金屬光澤外型，台灣三洋今年更推出全新琥珀金、水晶粉兩色的三門／雙門采晶玻璃鏡面電冰箱。精緻美型設計，從475公升到580公升的完整產品陣容，更能滿足不同居家風格需求。

台灣三洋－60℃冷凍櫃

不失原味的保鮮高手

不管是平常就喜愛大啖海鮮的饕客，還是最近想要抓緊一年一度黑鮪魚季享受當季美味的消費者，若想隨時品嘗新鮮原味，保存食材的方式絕對是重點，這時候若擁有一台專用超低溫急速冷凍櫃，封存黑鮪魚、海鮮類的鮮甜與營養，滿足對食材新鮮度與肉質的完美追求，正是最佳解決方案！

台灣三洋冷凍冷藏技術團隊精心研發的超低溫－60℃冷凍櫃，將打造醫療級冰櫃的專業技術力，運用於食材保鮮上，採用德國DANFOSS壓縮機，穩壓系統、高效省電、靜音避震，以微電腦自動控溫系統，精準控制溫度，有效抑制細菌增生，並搭配取自大自然的天然環保碳氫（HC）冷媒，不破壞臭氧層，傳導效果好，冷卻能力佳，快速降溫，並穩定維持低溫空間，達到絕佳的儲存環境，比一般－18℃冷凍空間能延長數倍保存時間，讓食材的鮮度及營養完整凍結，保持肉質鮮甜緊實，不失去美好原味。

而之所以能夠達到不失原味的食物保存功能，是因為急速冷凍可縮短食材通過「最大冰晶生成帶」的時間，所生成的冰晶較小，可保留原有的營養價值，讓食材立即進入低溫環境，防止魚肉類脂肪酸氧化，維持食材天然的鮮甜美味，同時抑制細菌繁殖生長，降低寄生蟲的生存率，讓食材能保存更長的時間，食用更安全健康。台灣三洋超低溫－60℃冷凍櫃推出TFS-100G、TFS-170G兩款，分別擁有容量100、170公升，不同體積大小可適用於一般住家或是小型商用空間。