端午特輯╱端陽習俗 有心有保庇

2018-06-08 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／專題報導



農曆五月初五端午節，一般民眾都會想到包粽子、紀念屈原，不過台灣民俗專家林茂賢則說，端午節從古代流傳至今，多少有些神話與趣味性的文化加入，而以正確的習俗觀念來說，端午節應該是驅除瘟疫、祈求風調雨順的日子。

夏季驅蚊防疫

端午節這天代表氣候正式進入夏季，「未吃五月粽，破裘不甘放 」表示端午節前氣候不定，許多蚊蟲疾病例如登革熱、瘧疾、腸病毒，也在此時盛行，因此民間有了掛艾草、菖蒲、榕枝、香茅在門楣來驅除蚊蟲的習俗，或是以艾草、香茅泡水擦拭，猶如天然防蚊液形成保護膜，達到除蚊防疫的效益。

此外，掛香包也是同樣的功效，將薄荷、桂枝、香茅及艾草等，具有香氣的中藥材製成香包，達到去除溼熱、驅蚊的目的，林茂賢說「插榕卡勇龍，插艾卡勇健」的俗語，就是因此而來的。

吃肉粽有學問

台灣端午習俗與大陸相似，最重要的就是包肉粽，因此端午節又被稱為肉粽節。粽子源自古代「角黍」，夏至吃角黍，是從漢代開始流傳的習俗，至宋代開始加入餡料，而大陸以蘆葦、芭蕉葉包粽，台灣則以桂竹葉，麻竹葉包粽。隨者地方文化演變，肉粽造型、口味多變，台灣北部主要為清蒸，南部則水煮粽子，做法不盡相同。

在台灣，粽子除了有「考試包中」好彩頭的意思，廟會進香，將粽子解開繩結，也代表解厄之意。此外，林茂賢說，喪期中的家庭不包粽子，改由親友贈送，稱之「送節」。送節時，民間喪家忌諱「成串」的習俗，因此要將串粽子的結剪掉，讓粽子呈零散狀，得以破解不吉之兆，或是給予零錢，做為買賣即可 。

龍舟洗江淨港

端午節另外一個重要習俗「划龍舟」，代表著人民對於龍圖騰的崇拜，林茂賢說，龍有鹿角、蛇身、馬臉、魚鱗、蝦鬚、鳥爪，傳說中龍具有控制雲雨的神力，因此，藉由划龍舟祈求風調雨順，而坊間傳聞是因屈原投江，才有划龍舟、投肉粽的習俗，則較屬於神話故事的傳說。

另外，划龍舟之前必須透過儀式，將水域拜拜灑淨，請神明主持淨港儀式，將龍舟點睛賦予神力，來弔慰早期船難亡靈及孤魂野鬼，並藉由划龍舟的習俗帶走不潔東西，保境安民，這就是「洗江淨港」的由來。

地方習俗特色

喝「午時水」也是台灣端午習俗重要的一環，端午節當天正中午，取出井口裡的水，傳說可以治百病，還有水質不腐敗、不變質的特性，現代人可從家中水龍頭取水，放在太陽中曝曬來獲得「午時水」。

另外，林茂賢指出，在台灣有些特有的端午習俗，像是台中南屯犁頭店的「穿木屐躦鯪鯉，呷肉粽配麻芛」，居民會穿木屐踩踏地面來吵醒「鯪鯉」穿山甲，讓牠翻土耕作，進而帶動地方繁榮；麻芛湯則是台中的在地飲食，在端午節喝上一碗，有清涼解毒之意。

竹南「慈裕宮」洗江淨港儀式；淡水「清水祖師」及鹿港地區，則有神明夜晚出巡，將地方上的妖魔鬼怪繩之以法的特殊民俗。

而傳說端午節正午陽氣重，若將雞蛋立起，則可以好運整年，對此，林茂賢認為，這只是習俗上較有趣味的活動之一，只要有耐心，隨時都可以將雞蛋立起。