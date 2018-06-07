忠孝SOGO男裝改裝甩老態 回春變紳士型男

2018-06-07 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



年中慶是百貨一年中除了周年慶、母親節外的年度業績第三大檔期，SOGO台北店年中慶6月7日起一連13天展開，除了全館刷5千送3百外，化妝品聯手雅詩蘭黛、萊雅、高絲、資生堂四大集團，單筆滿5千加送2百商品券，搭配全館回饋，等於有10％回饋。

趁年中慶買美妝除了享優惠，SOGO忠孝館還主打首賣美妝吸客，像是雅詩蘭黛微分子肌底原生露2018藍色能量限量瓶、MAC迷你MAC系列、蘭蔻限量雙效唇釉筆7月1日SOGO獨賣。

除了可趁年中慶優惠採購美妝新品外，此時也正逢女裝夏換季折扣的首波，款式貨量最齊又可享回饋最高達12％，此時也是入手女裝、女鞋、配件、內衣的好時機。另外，家電、珠寶、黃金、表區刷1萬送500，精品的部分，復興館、敦化館指定精品刷1萬送600、精品珠寶2萬送1千。像是忠孝館MICHAEL KORS金色星星後背包原價19,500元，特價9,750元。復興館kate spades一款kingston drive blossom arla包原價13,000元，獨家價9,100元。