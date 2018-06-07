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玩人體彩繪 Saint Laurent大秀扒光男模

2018-06-07 18:48聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚品牌Saint Laurent於紐約舉行2019春夏男裝秀，這是品牌首次將時裝秀移師紐約，也是設計總監Anthony Vaccarello上任以來的首季完整男裝作品。

在紐澤西的自由州立公園（Liberty State Park），Saint Laurent帶來一場充滿七○年代紐約氛圍的時尚大秀。在曼哈頓夜景與工程鐵架的陪襯下，男模們身穿品牌標誌性暗黑風格窄版服飾現身，但Anthony Vaccarello卻運用了閃閃發光的金黃色元素去點綴細節，恰巧和夜景中的大樓燈光相呼應，又為整個系列注入一點奢華感。

修身的黑色西裝或大衣，搭配條紋或描邊的手法增添俏皮青春韻味，多層次的搭配更配上長項鍊或開襟襯衫，也讓西裝造型不那麼嚴肅，反而多了股瀟灑不羈的隨興。變形蟲、動物紋圖騰上衣以飄逸的材質打造，繁複的圖樣與其他黑色細單品搭出視覺平衡，小花朵裝飾的黑色襯衫，展現出些許騷包雅痞風，皮衣與透膚金釦上衣則是高調性感。

而這場秀最受矚目的焦點落在秀末「扒光男模」的造型，幾位男模裸著塗著銀色顏料和亮粉的上身，搭配亮片長褲、領巾與長項鍊，宛如型走的Disco旋轉球，再度呼應七○年代的派對風格，也是Anthony Vaccarello為現代男性晚裝所做的另類詮釋。

Saint Laurent於紐約舉行2019春夏男裝秀，這是品牌首次將時裝秀移師...
Saint Laurent於紐約舉行2019春夏男裝秀，這是品牌首次將時裝秀移師紐約，也是設計總監Anthony Vaccarello上任以來的首季完整男裝作品。圖／摘自微博
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秀末幾位男模裸著塗著銀色顏料和亮粉的上身，搭配亮片長褲、領巾與長項鍊，宛如型走的...
秀末幾位男模裸著塗著銀色顏料和亮粉的上身，搭配亮片長褲、領巾與長項鍊，宛如型走的Disco旋轉球。圖／摘自微博
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變形蟲、動物紋圖騰上衣以飄逸的材質打造，繁複的圖樣與其他黑色細單品搭出視覺平衡。...
變形蟲、動物紋圖騰上衣以飄逸的材質打造，繁複的圖樣與其他黑色細單品搭出視覺平衡。圖／摘自微博
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男模們身穿品牌標誌性暗黑風格窄版服飾現身，閃閃發光的金黃色元素點綴細節，恰巧和夜...
男模們身穿品牌標誌性暗黑風格窄版服飾現身，閃閃發光的金黃色元素點綴細節，恰巧和夜景中的大樓燈光相呼應，又為整個系列注入一點奢華感。圖／摘自微博
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多層次的穿法搭長項鍊或開襟襯衫，也讓西裝造型不那麼嚴肅，反而多了股瀟灑不羈的隨興...
多層次的穿法搭長項鍊或開襟襯衫，也讓西裝造型不那麼嚴肅，反而多了股瀟灑不羈的隨興。圖／摘自微博
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