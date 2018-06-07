百貨也瘋世足賽 滿千送百再送萬元聚餐金

2018-06-07 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



世足賽倒數計時，百貨業者趕搭運動熱潮，紛紛推出一系列世足賽周邊商品折扣，並加碼滿千送百促銷，搶攻這波話題商機。

統一時代百貨年中慶從即日起到6月27日，今年首度將化妝品及香氛拉入回饋陣容，到6月13日前，化妝品、香氛、美人塾Nature及服飾配件刷指定銀行卡單筆滿3,000元送300元；也推出世足賽相關周邊商品，像adidas男款日本隊球衣，售價2,690元，限量10件。此外，還要送出1萬元FRIDAYS世足聚餐金，於檔期內持會員卡於指定櫃位消費滿500元即可參加抽獎。

台北101購物中心看準世足商機，到6月18日前推出「這夏超動感」檔期，不僅有結合火熱世足的新話題精品，刷聯名卡還有最高5%回饋。另持尊榮卡、禮讚卡且下載台北101 MALL APP成為APP電子會員的顧客，不僅會員點數101 Point購物金雙倍贈，憑APP電子會員條碼在6月10日前消費滿10,000元就送大英自然史博物館展雙人入場券。

另有部分業者主打生日慶，像桃園的台茂購物中心至7月2日前推出生日慶檔期，有六大專區祭出滿千送百，如6月7日到6月18日在B2運動戶外休閒區、3樓女裝區、4樓流行童裝區，消費滿3,000元送400元；於4樓嬰童區、女裝區滿4,000元送400元等。並搭配主題展「嚕嚕米的夏日樂園」規畫獨家嚕嚕米全館滿額禮。

比漾廣場生日慶到6月18日前，刷八大銀行信用卡，可享指定業種滿3,000元送200元；首4日持台新銀行比漾聯名卡獨家加碼，指定業種刷3,000送300元。