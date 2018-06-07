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高中畢業就會蓋房！ 汗得建築工事實驗教育機構將開課

2018-06-07 04:43聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

高中畢業就會蓋房子！全台首創以建築實作為主題的「汗得建築工事實驗教育機構」，將以高中三年時間，訓練出會自己動手蓋房子的學生。汗得也是繼台北市影視音實驗教育機構、學學實驗教育機構之後，第三個從專業領域切入的高中階段實驗教育單位，本月展開招生、9月開課。

汗得建築工事實驗教育機構由一對旅居德國多年的台灣夫妻胡湘玲、韋仁正一起打造。韋仁正說，「汗得」就是Hand（手），學校將結合台灣建築改革者的社會實踐與德國工匠青年的養成教育，預備培育出兼具實作能力及未來綠能建築思維的人才。

高中生就會蓋房子？胡湘玲說，可別小看人類動手蓋房子的能力。2012年台灣汗得文化協會在台灣成立，帶領民眾自己動手「協力造屋」，先後完成台北市太陽圖書館暨節能展示館和一棟桃園大溪中山路歷史建築。2014年，汗得開始「孩子參與的蓋房子計畫」，連國小學生都能捲起袖子蓋房子。

「我們希望帶領下一代從動手蓋房子開始，學習如何過實在的生活。」韋仁正說，當你學習如何蓋房子，過程中便會學得傾聽土地的聲音、了解氣候風向、四季更迭，以及人類如何與自然和諧共處。汗得課程結合能源轉型與教育，讓學生懂得甚麼是節能、健康與自然的建築。

汗得的核心精神來自德國。韋仁正指出，德國除了有紮實準確的工匠教育系統，也致力於未來能源建築發展。汗得將與德國業師合作課程，並將德文列為必修，畢業時已有德語檢定B1的能力，日後可透過汗得的資源，申請至德國相關單位實習、工作或升學。

汗得專業核心課程包括德文、設計、建築技術、結構設計與實作，以及能源建築、再生建材等建築專題。專業素養課程則有語文、哲學、科學、環境與社會、經濟、健體（體育）等。師資來自世界各地與各領域，包括德文老師、建築師、學者與工匠。

汗得預計第一年招收43名學生，3年共招收125人。汗得上課時間師法德國高中，每天早上七時上課、下午三時準時放學。但汗得一學年分四學期，每學期十周，學期和學期之間放假二至三周，和德國一年分兩學期不同。韋仁正說，這是根據四季和課程特色設計的學期制。

汗得強調實作，一週上五天課，其中兩天在工地，讓學生學習動手造房子，也學習對工匠的尊重。完成「汗得」教育的學生將取得高中同等學歷。胡湘玲認為，依「汗得」規劃的紮實課程，她相信各大學建築系會樂意以「特殊選才」方式招收汗得學生，畢業生若想就業，也可到建築師事務所或相關建築機構。

「汗得建築工事實驗教育機構」的成立，會不會對高職建築科造成衝擊？大安高工校長陳貴生認為，汗得招生人數不多，衝擊有限；汗得引進德國教育中對工匠的尊重，確實是台灣技職教育中缺乏的核心精神，他樂觀其成。

交大人文社會學院院長曾成德分析，同樣有建築實作課程，「汗得」和一般高職建築科截然不同。一般高職是強調培養學生製圖、砌磚等職業能力，缺乏讓學生打造一棟房子的完整經驗。

而汗得是透過蓋一棟房子的實作過程，培養學生「用手思考」、用身體理解自然環境的能力，並從「協力造屋」中的團隊經驗，發展個人和社會的關係。「打造一棟房子，等於打造自己的人格、打造一個世界。」曾成德指出，這是德國教育非常重要的核心精神。

建築師邱文傑觀察，台灣不論是大學建築系或高職建築科，建築教育都有缺乏「實作」的問題。原應培養專門技職人才的高職，也因升學主義掛帥，而讓學生「實作」能力變弱。他期待「汗得」可以喚起台灣教育對「實作」的重視。

談到「汗得」學生的出路，邱文傑認為，台灣建築事務所向來缺有實作經驗的建築人才，汗得學生應該是事務所理想的員工。曾成德則說，愈來愈多大學願意錄取非出身正規教育的「非傳統學生」，如交大的「百川計畫」，便錄取不少實驗教育培養的學生。

全台首創以建築實作為主題的「汗得建築工事實驗教育機構」，讓高中生畢業便會蓋房子。...
全台首創以建築實作為主題的「汗得建築工事實驗教育機構」，讓高中生畢業便會蓋房子。圖/汗得學社提供
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創辦「汗得建築工事實驗教育機構」的靈魂人物韋仁正、胡湘玲、陳彥蓁（左起）。記者陳...
創辦「汗得建築工事實驗教育機構」的靈魂人物韋仁正、胡湘玲、陳彥蓁（左起）。記者陳宛茜／攝影
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