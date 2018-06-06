丼飯超載！ 這兩家業者不手軟食材多到滿出來

2018-06-06 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年6月美食圈掀起一陣旋風，不少日本連鎖、知名店鋪紛紛來台設點。面對這波美食之戰，業者加緊腳步推出新菜單來吸引消費者，日本天丼專門店「天吉屋」將人氣商品「海老天丼」大幅升級，豪邁放上了滿滿6尾鮮蝦；主打肉慾滿載的連鎖燒肉丼業者「開丼」，也推出五款全新丼飯，同時加碼「地表最強霜淇淋」，讓顧客在炎熱夏天消暑一下。

天吉屋日本主廚深知台灣人對天婦羅丼飯的喜好，炸蝦總是饕客們的首選，這次在台灣區推出的夏日限定品，將6尾鮮蝦

堆疊的看不到白飯的「豪勢海老天丼」。獨家研發的「海苔風味天婦羅炸蝦」，麵衣混合了日本海苔粉，除了特殊的顏色與口感，更增添了海苔本身豐富的營養，製作出大人小孩都喜愛的美味炸蝦。在「豪勢海老天丼」裡包含原味鮮蝦3尾、海苔鮮蝦3尾、茄子、甜椒、炸溫泉蛋，一次品嘗兩種口味炸蝦，最後拌入半熟溫泉蛋，讓醬汁、蛋液與彈牙白飯融為一體，可說是今夏最極致的享受。