丼飯超載！ 這兩家業者不手軟食材多到滿出來
今年6月美食圈掀起一陣旋風，不少日本連鎖、知名店鋪紛紛來台設點。面對這波美食之戰，業者加緊腳步推出新菜單來吸引消費者，日本天丼專門店「天吉屋」將人氣商品「海老天丼」大幅升級，豪邁放上了滿滿6尾鮮蝦；主打肉慾滿載的連鎖燒肉丼業者「開丼」，也推出五款全新丼飯，同時加碼「地表最強霜淇淋」，讓顧客在炎熱夏天消暑一下。
天吉屋日本主廚深知台灣人對天婦羅丼飯的喜好，炸蝦總是饕客們的首選，這次在台灣區推出的夏日限定品，將6尾鮮蝦
堆疊的看不到白飯的「豪勢海老天丼」。獨家研發的「海苔風味天婦羅炸蝦」，麵衣混合了日本海苔粉，除了特殊的顏色與口感，更增添了海苔本身豐富的營養，製作出大人小孩都喜愛的美味炸蝦。在「豪勢海老天丼」裡包含原味鮮蝦3尾、海苔鮮蝦3尾、茄子、甜椒、炸溫泉蛋，一次品嘗兩種口味炸蝦，最後拌入半熟溫泉蛋，讓醬汁、蛋液與彈牙白飯融為一體，可說是今夏最極致的享受。
「地表最強燒肉丼」的連鎖燒肉丼業者開丼，主打「肉量滿點、實惠價格」推出數款夏季新菜，分別為融合炸牛排及石鍋拌飯概念的混血新作「釜燒嫩肩牛排丼」，一次可吃到雞豬牛的「肉の三劍客丼」，源自日本江戶地區傳統柳川鍋作法的「柳川穴子丼」，使用等級僅次日本饅的星鰻，多款選擇讓消費者可投其所好。另外，搶攻小資族，首次推出黑橘配超值小菜專區，任兩樣小菜99元，還可選擇以竹炭巧克力，灑上粉嫰草莓碎粒的全新產品「地表最強霜淇淋」。不過，霜淇淋限定於HOYII北車站店、環球南港車站店、台中秀泰站前店、高雄左營新光三越店販售。
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