親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

丼飯超載！ 這兩家業者不手軟食材多到滿出來

2018-06-06 23:05聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今年6月美食圈掀起一陣旋風，不少日本連鎖、知名店鋪紛紛來台設點。面對這波美食之戰，業者加緊腳步推出新菜單來吸引消費者，日本天丼專門店「天吉屋」將人氣商品「海老天丼」大幅升級，豪邁放上了滿滿6尾鮮蝦；主打肉慾滿載的連鎖燒肉丼業者「開丼」，也推出五款全新丼飯，同時加碼「地表最強霜淇淋」，讓顧客在炎熱夏天消暑一下。

天吉屋日本主廚深知台灣人對天婦羅丼飯的喜好，炸蝦總是饕客們的首選，這次在台灣區推出的夏日限定品，將6尾鮮蝦

堆疊的看不到白飯的「豪勢海老天丼」。獨家研發的「海苔風味天婦羅炸蝦」，麵衣混合了日本海苔粉，除了特殊的顏色與口感，更增添了海苔本身豐富的營養，製作出大人小孩都喜愛的美味炸蝦。在「豪勢海老天丼」裡包含原味鮮蝦3尾、海苔鮮蝦3尾、茄子、甜椒、炸溫泉蛋，一次品嘗兩種口味炸蝦，最後拌入半熟溫泉蛋，讓醬汁、蛋液與彈牙白飯融為一體，可說是今夏最極致的享受。

「地表最強燒肉丼」的連鎖燒肉丼業者開丼，主打「肉量滿點、實惠價格」推出數款夏季新菜，分別為融合炸牛排及石鍋拌飯概念的混血新作「釜燒嫩肩牛排丼」，一次可吃到雞豬牛的「肉の三劍客丼」，源自日本江戶地區傳統柳川鍋作法的「柳川穴子丼」，使用等級僅次日本饅的星鰻，多款選擇讓消費者可投其所好。另外，搶攻小資族，首次推出黑橘配超值小菜專區，任兩樣小菜99元，還可選擇以竹炭巧克力，灑上粉嫰草莓碎粒的全新產品「地表最強霜淇淋」。不過，霜淇淋限定於HOYII北車站店、環球南港車站店、台中秀泰站前店、高雄左營新光三越店販售。

開丼新品「地表最強霜淇淋」。記者張芳瑜／攝影
開丼新品「地表最強霜淇淋」。記者張芳瑜／攝影
分享
。圖／天吉屋提供
。圖／天吉屋提供
分享
開丼新菜單主推肉量滿點、實惠價格的。記者張芳瑜／攝影
開丼新菜單主推肉量滿點、實惠價格的。記者張芳瑜／攝影
分享

溫泉

相關新聞

高溫考季提神醒腦 用薄荷糖、口香糖感受瞬間清爽

2018-06-06 21:44

零時差的美味！ 日本高級蕎麥懷石料理來台設店

2018-06-06 21:28

孫藝珍機場時尚秀包 被網友發現與丁海寅「撞鞋」

2018-06-06 19:52

Levis挺平權推Pride服飾 高呼「做自己最時髦！」

2018-06-06 19:35

故宮鎮館之寶翠玉白菜是三級品？故宮聲明這樣說

2018-06-06 19:34

影／台酒最新8年甕藏帝雉陳高 百萬大酒甕已被收藏

2018-06-06 19:20

「蛋黃哥」迷要瘋了！日本麥當勞最懶冰淇淋、玩具登場

2018-06-06 19:19

摩洛哥的夏天 初衣食午的異國情調好時髦

2018-06-06 18:50

兩大話題腮紅 今夏搶眼變身回歸

2018-06-06 18:40

免費吃冰、抽飯店餐券！「哈根達斯」粉嫩小巴快閃晶華

2018-06-06 18:26

除了透明行李箱 RIMOWA這一款更讓人想入手！

2018-06-06 18:12

簡單設計最實穿 麗嬰房simple新裝連爸媽也能駕馭

2018-06-06 17:15

影／北市「天下第一攤」揭曉 市場美食14座金賞任你選

2018-06-06 17:12

最迷你超商！「OK mini」販賣機 嗶一下就能買

2018-06-06 17:12

鄭元暢優雅現身 把「大日子」獻給美度表

2018-06-06 17:03

金車進軍啤酒市場，BUCKSKIN首年產萬噸

2018-06-06 16:49

簡嫚書氣質演繹明星傳承女表 日常百搭款細節超吸睛

2018-06-06 16:44

豐Food瘋世足吃Buffet 預測抽免費吃3個月

2018-06-06 16:27

李冰冰、蔡依林搶穿 Versace設計師獲時尚大獎

2018-06-06 15:04

蓬蓬短裙好俏皮 Valentino早秋回歸經典

2018-06-06 14:37

到百貨吃一波首登台美食 日系品牌、外帶商機是主流

2018-06-06 14:34

男人不再只能幫忙提貨！新點+亮點 逛街添看點

2018-06-06 14:24

暑假出遊好機會 越捷航空推出40萬張零元起機票

2018-06-06 13:10

八面玲瓏首映會女星很拼 小安復古 凱特布蘭琪迪斯可

2018-06-06 12:56

龍蝦包款的品牌創始人Kate Spade 紐約寓所輕生

2018-06-06 02:18

孟耿如有個性買包「三沒有」 被寶格麗魅惑變可愛

2018-06-05 20:12

搶搭話題！頂尖設計師這樣瘋世足

2018-06-05 19:41

名符其實的下午茶！君悅逾10種茶入料 優雅上桌

2018-06-05 19:34

壽司郎APP開放下載？ 實測可成功訂位

2018-06-05 19:25

桃機推老饕級牛肉麵 乾式熟成牛肉烹成

2018-06-05 19:13

網友激推氣墊粉餅Top 10排行榜 蘭蔻奪冠

2018-06-05 18:55

韓系鮮肉丁海寅 和蕭敬騰穿FENDI展現迥異風格

2018-06-05 18:26

王心恬「胸狠」走秀 演繹天梭新表款

2018-06-05 17:49

穿西裝去買炸魚 偶像男星也得排隊

2018-06-05 17:45

藝妓來了！日勝生加賀屋限定 席開8場

2018-06-05 17:40

梵克雅寶經典亮片珠寶 藍綠彩寶撞色演繹新作

2018-06-05 17:25

小時候的滋味！ A CUT推生牛肉塔配燒餅

2018-06-05 17:11

微裝潢風興起！女愛買收納、壁紙 男愛買燈具、花器

2018-06-05 16:56

HUBLOT聯手貴公子Lapo Elkann 首創柚木異材質腕表

2018-06-05 16:53
看更多

熱門文章

訂房被取消！日Airbnb民宿8成下架 台灣旅客一片哀嚎

2018-06-06 11:27

艾維尼颱風成形！明後天恐還有颱風生成

2018-06-06 09:48

故宮鎮館之寶翠玉白菜是三級品？故宮聲明這樣說

2018-06-06 19:34

龍蝦包款的品牌創始人Kate Spade 紐約寓所輕生

2018-06-06 02:18

台灣出現防護罩？ 鄭明典：午後對流就會發展起來

2018-06-06 07:06

吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

2018-06-06 06:26

誇張慣老闆！打工請假一天 竟被扣薪5400元

2018-06-06 12:37

遞面紙給哭泣OL被要電話 他一句耍帥回應讓月老也哭了

2018-06-06 11:11

高雄月薪59K 原來是加班120小時換的

2018-06-06 17:08

全台15縣市大雨特報！慎防短時強降雨

2018-06-06 13:13

淡水鹼粽竟驗出有毒硼砂 業者：不知道不能加

2018-06-06 11:56

等近10年高雄新站亮相 這些站也華麗變身

2018-06-06 16:56

交往各付各的 女友卻要求他婚後「付20萬生產金」

2018-06-06 12:26

菲東方熱低壓周六最接近台灣 可能帶來旺盛水氣

2018-06-06 08:19

米其林烹調法 全校把菜吃光光

2018-06-06 18:56

戽斗妹不動刀 牙套矯正變正妹

2018-06-06 07:35

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

花蓮男嬰腸病毒死亡 今年第1起

2018-06-06 15:02

豪雨特報！新北、宜蘭、桃園、新竹注意

2018-06-06 15:17

高雄鐵路地下化8月通車不及 恐得延後1、2個月

2018-06-06 12:27

思念之情／與我同行

2018-06-06 06:00

好幸運！10元買小五金 中統一發票千萬特別獎

2018-06-06 09:11

午後各地將有明顯雷陣雨 外出記得帶雨具

2018-06-06 05:07

親子之間／愛不應該有但書

2018-06-06 06:00

胰臟腫瘤治療難 乾淨切除是唯一方法

2018-06-06 14:22

生活趣聞／沒人說生日快樂的清晨

2018-06-06 06:00

32歲男日搬百公斤 狗公腰變老人腰

2018-06-06 12:41

台鐵推2款銀髮族便當！開賣首日排人龍

2018-06-06 11:12

全球大學獲美專利排名公布　清大居全球23勝東京大學

2018-06-06 15:49

輕颱艾維尼今天生成 對台無直接影響

2018-06-06 09:37

孫藝珍機場時尚秀包 被網友發現與丁海寅「撞鞋」

2018-06-06 19:52

最迷你超商！「OK mini」販賣機 嗶一下就能買

2018-06-06 17:12

到韓國存第一桶金不存在？規定打工可以 不准你賺太多

2018-06-06 08:00

誠品信義店3年來最大改裝 首創開賣生鮮蔬果到凌晨

2018-06-06 16:46

雙北桃宜大雷雨！慎防劇烈降雨雷擊

2018-06-06 14:08

樹木碰觸線路致大直300戶停電 已全數復電

2018-06-06 21:36

除了透明行李箱 RIMOWA這一款更讓人想入手！

2018-06-06 18:12

影／北市「天下第一攤」揭曉 市場美食14座金賞任你選

2018-06-06 17:12

下架違法民宿 Airbnb：房東申請流程中

2018-06-06 19:17

台灣特有種長鬃山羊阿里山鄉保育有成 運氣好可看到

2018-06-06 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top