兩大話題腮紅 今夏搶眼變身回歸
做好修容打亮，呈現立體小臉效果的腮紅與修容餅，是女人瞬間擁有好氣色的關鍵。植村秀將去年限量推出搶購一空的氣墊腮紅，在今年6月首度正式推出常態品、全新「約會ing氣墊腮紅」。Bobbi Brown今夏推出全新限量「立體精緻小臉系列」，將經典的星紗顏彩盤精選3款熱賣色組合「光澤眼頰小臉盤」，一盤完成眼妝、腮紅與提亮。
植村秀全新「約會ing氣墊腮紅」，靈感源自植村秀最熱銷的5款「創藝無限腮紅」，結合時下最夯的氣墊粉餅，隨時為肌膚打造約會時的各種美好心境，色彩與命名呈現約會的各種情境。
包括粉嫩櫻花般的「曖昧裸粉(pop in pink)」呈現曖昧般若有似無的裸粉色、清新裸透粉橘色的「心動粉橘(cheers to coral)」、宛如微醺般的珊瑚粉色調的「告白粉紅(tokyo vibe red)」、展現自然活力好氣色的「熱戀亮橘(street cool orange)」，還有一拍顯白、打亮修飾偏黃膚色的紫色「遐想空間(harmony in mauve)」。
Bobbi Brown推出全新限量「光澤眼頰小臉盤」，來自經典的星紗顏彩盤，組合自玫瑰、古銅、甜桃3組熱賣色，結合15種層次顏色，混刷不同色料，可依角度與光線變化，透出細緻的微光色彩。針對女人最在意的小臉效果，限量推出的飛霞修容餅，一次推出6色限量包裝，刷上星紗修容餅後，雙頰彷彿亮出粉嫩好氣色，再用飛霞修容餅修飾輪廓線，讓臉型瞬間小一號。
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