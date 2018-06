兩大話題腮紅 今夏搶眼變身回歸

2018-06-06 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



做好修容打亮,呈現立體小臉效果的腮紅與修容餅,是女人瞬間擁有好氣色的關鍵。植村秀將去年限量推出搶購一空的氣墊腮紅,在今年6月首度正式推出常態品、全新「約會ing氣墊腮紅」。Bobbi Brown今夏推出全新限量「立體精緻小臉系列」,將經典的星紗顏彩盤精選3款熱賣色組合「光澤眼頰小臉盤」,一盤完成眼妝、腮紅與提亮。

植村秀全新「約會ing氣墊腮紅」,靈感源自植村秀最熱銷的5款「創藝無限腮紅」,結合時下最夯的氣墊粉餅,隨時為肌膚打造約會時的各種美好心境,色彩與命名呈現約會的各種情境。

包括粉嫩櫻花般的「曖昧裸粉(pop in pink)」呈現曖昧般若有似無的裸粉色、清新裸透粉橘色的「心動粉橘(cheers to coral)」、宛如微醺般的珊瑚粉色調的「告白粉紅(tokyo vibe red)」、展現自然活力好氣色的「熱戀亮橘(street cool orange)」,還有一拍顯白、打亮修飾偏黃膚色的紫色「遐想空間(harmony in mauve)」。