親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北市欠公車司機5億加班費柯傻眼 議員酸：不用選了

等近10年高雄新站亮相 這些站也華麗變身

鄭元暢優雅現身 把「大日子」獻給美度表

2018-06-06 17:03聯合報 記者曾智緯╱即時報導

許久未在台露面的鄭元暢（小綜）特別為了美度表（MIDO）百年紀念活動現身，並表示自己也剛過了一個「大日子」正好與品牌今年主打的Big Date大日期窗腕表，有著相似的巧合。

前幾天是鄭元暢出道15周年，他感念若不是當初的「薔薇之戀」，或許大家就不會認識他了，並表示自己2月結束「半生緣」電視劇的拍攝之後，就開始過著流浪的生活，一直在不同的地方旅行，若不是受到MIDO的邀約，可能真的還是在飛行的途中，笑說「過去3個月一直都在調時差！」自稱是旅遊部落客的鄭元暢認為MIDO的表款設計都是來自經典、偉大的建築，這和他的旅行概念很相似，透過每個不同的地標來認識當地的人文特色。而且腕表本來就是他覺得造型上很重要的配件，值得花時間去尋覓並投資對的表款。

問他拍經典的「半生緣」最大的挑戰？鄭元暢認為「最大的挑戰不是被比較，而是來自於自己」，其實就像MIDO在慶祝品牌百年之際，沒有推出復刻表款，反而以全新的Big Date大日期窗腕表來紀念。鄭元暢還提到他在活動上配戴的玫瑰金表殼加上黑色皮表帶，看起來「很復古時尚」，適合搭配西裝造型，但若改穿牛仔褲等輕鬆服裝時，則會挑選Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲的表款，透過較複雜的表面帶出質感。

MIDO針對100周年而設的首款腕表就是香榭系列大日期窗系列，而Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗表款就是延續相同概念，最大特色就是位於6點鐘的顯眼日期窗，搭載改良後的Caliber 80自動上鍊機芯，自動盤上還裝飾了日內瓦波紋和品牌Logo，藉以紀念別具意義的時刻。另外，MIDO在站穩百年品牌腳步之後，也對於未來充滿想像與期許，於是呈現Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲腕表。其中的黑色PVD處理磨砂拋光不鏽鋼表殼配以煙煤灰色太陽放射表盤，而6點鐘的小秒盤綴以紅亮漆塗。加上小牛皮為基底的尼龍織布表帶，有著百年紀念標誌的PVD鍍黑不鏽鋼識別牌。

美度Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼...
美度Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼搭配Cordura尼龍編織表帶，限量2,118只，約36,500元。圖／MIDO提供
分享
美度表歡慶百年活動，許久不見的鄭元暢配戴Baroncelli Big Date永...
美度表歡慶百年活動，許久不見的鄭元暢配戴Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕表，優雅現身站台。記者邱德祥／攝影
分享
美度Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕表，玫瑰金PVD與不...
美度Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕表，玫瑰金PVD與不鏽鋼表殼，搭配雙色表鍊，具備80小時動力儲存，約34,800元。圖／MIDO提供
分享
鄭元暢配戴Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕表，玫瑰金PV...
鄭元暢配戴Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕表，玫瑰金PVD表殼搭配黑色鱷魚皮壓紋表帶，具備80小時動力儲存，約32,200元。圖／MIDO提供
分享
美度Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，限...
美度Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，限量2,018只，約35,100元。圖／MIDO提供
分享

西裝日內瓦

相關新聞

簡單設計最實穿 麗嬰房simple新裝連爸媽也能駕馭

2018-06-06 17:15

影／北市「天下第一攤」揭曉 市場美食14座金賞任你選

2018-06-06 17:12

最迷你超商！「OK mini」販賣機 嗶一下就能買

2018-06-06 17:12

金車進軍啤酒市場，BUCKSKIN首年產萬噸

2018-06-06 16:49

簡嫚書氣質演繹明星傳承女表 日常百搭款細節超吸睛

2018-06-06 16:44

豐Food瘋世足吃Buffet 預測抽免費吃3個月

2018-06-06 16:27

李冰冰、蔡依林搶穿 Versace設計師獲時尚大獎

2018-06-06 15:04

蓬蓬短裙好俏皮 Valentino早秋回歸經典

2018-06-06 14:37

到百貨吃一波首登台美食 日系品牌、外帶商機是主流

2018-06-06 14:34

男人不再只能幫忙提貨！新點+亮點 逛街添看點

2018-06-06 14:24

暑假出遊好機會 越捷航空推出40萬張零元起機票

2018-06-06 13:10

八面玲瓏首映會女星很拼 小安復古 凱特布蘭琪迪斯可

2018-06-06 12:56

龍蝦包款的品牌創始人Kate Spade 紐約寓所輕生

2018-06-06 02:18

孟耿如有個性買包「三沒有」 被寶格麗魅惑變可愛

2018-06-05 20:12

搶搭話題！頂尖設計師這樣瘋世足

2018-06-05 19:41

名符其實的下午茶！君悅逾10種茶入料 優雅上桌

2018-06-05 19:34

壽司郎APP開放下載？ 實測可成功訂位

2018-06-05 19:25

桃機推老饕級牛肉麵 乾式熟成牛肉烹成

2018-06-05 19:13

網友激推氣墊粉餅Top 10排行榜 蘭蔻奪冠

2018-06-05 18:55

韓系鮮肉丁海寅 和蕭敬騰穿FENDI展現迥異風格

2018-06-05 18:26

王心恬「胸狠」走秀 演繹天梭新表款

2018-06-05 17:49

穿西裝去買炸魚 偶像男星也得排隊

2018-06-05 17:45

藝妓來了！日勝生加賀屋限定 席開8場

2018-06-05 17:40

梵克雅寶經典亮片珠寶 藍綠彩寶撞色演繹新作

2018-06-05 17:25

小時候的滋味！ A CUT推生牛肉塔配燒餅

2018-06-05 17:11

微裝潢風興起！女愛買收納、壁紙 男愛買燈具、花器

2018-06-05 16:56

HUBLOT聯手貴公子Lapo Elkann 首創柚木異材質腕表

2018-06-05 16:53

藏壽司進駐新竹遠東巨城 柯南聯名扭蛋快搶

2018-06-05 16:43

王菲貝嫂也愛 時尚圈人手一條法國輕珠寶Redline

2018-06-05 16:32

現在吃鍋最划算！ 這兩家火鍋業者推日本和牛買一送一

2018-06-05 16:23

「朵頤牛排」菜單更新 頂級牛排單點價600元有找！

2018-06-05 16:04

六福村端午優惠6歲以下免費 水樂園買一送一

2018-06-05 15:36

PANDORA堆疊戒指新玩法 限時新品買二送一

2018-06-05 15:30

選錯機型影響效果 冷氣噸數需符合坪數

2018-06-05 14:45

聰明用冷氣 省電也省錢

2018-06-05 14:45

在Prada新餐廳 點上一份米蘭街景配紅酒吧！

2018-06-05 14:08

用手機拍出你的盛夏風格！ShiftCam夏日攝影體驗會

2018-06-05 12:57

好市多M牌冰淇淋補貨網友暴動 大嘆難買別再宣傳

2018-06-05 11:27

快衝！又要集點了 全家推三麗鷗、7-11換卡娜赫拉

2018-06-05 11:20
看更多

熱門文章

訂房被取消！日Airbnb民宿8成下架 台灣旅客一片哀嚎

2018-06-06 11:27

龍蝦包款的品牌創始人Kate Spade 紐約寓所輕生

2018-06-06 02:18

台灣出現防護罩？ 鄭明典：午後對流就會發展起來

2018-06-06 07:06

出門小心！3縣市豪雨特報

2018-06-05 19:23

艾維尼颱風成形！明後天恐還有颱風生成

2018-06-06 09:48

吳德榮：下周一二南台灣有明顯降雨機率

2018-06-06 06:26

夫薪資高她一倍卻要求平攤孩子教養費 網酸：難怪再婚

2018-06-05 21:14

遞面紙給哭泣OL被要電話 他一句耍帥回應讓月老也哭了

2018-06-06 11:11

全台15縣市大雨特報！慎防短時強降雨

2018-06-06 13:13

交往各付各的 女友卻要求他婚後「付20萬生產金」

2018-06-06 12:26

誇張慣老闆！打工請假一天 竟被扣薪5400元

2018-06-06 12:37

淡水鹼粽竟驗出有毒硼砂 業者：不知道不能加

2018-06-06 11:56

中獎了嗎？ 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎號碼

2018-06-05 21:22

月平均加班80-100小時 雇主嗆不怕勞基法：就給他罰

2018-06-05 19:49

貨櫃屋旅宿全非法 消保處開罰

2018-06-06 00:09

菲東方熱低壓周六最接近台灣 可能帶來旺盛水氣

2018-06-06 08:19

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

孟耿如有個性買包「三沒有」 被寶格麗魅惑變可愛

2018-06-05 20:12

氣象局針對15縣市發布大雨特報

2018-06-05 18:05

一天沒喝1800c.c.水 小心腎臟拉警報

2018-06-06 00:10

戽斗妹不動刀 牙套矯正變正妹

2018-06-06 07:35

今日星座運勢／巨蟹 彩虹色幸運 創作易有靈感

2018-06-06 00:00

午後各地將有明顯雷陣雨 外出記得帶雨具

2018-06-06 05:07

豪雨特報！新北、宜蘭、桃園、新竹注意

2018-06-06 15:17

網友激推氣墊粉餅Top 10排行榜 蘭蔻奪冠

2018-06-05 18:55

思念之情／與我同行

2018-06-06 06:00

親子之間／愛不應該有但書

2018-06-06 06:00

生活趣聞／沒人說生日快樂的清晨

2018-06-06 06:00

台鐵推2款銀髮族便當！開賣首日排人龍

2018-06-06 11:12

好幸運！10元買小五金 中統一發票千萬特別獎

2018-06-06 09:11

高雄鐵路地下化8月通車不及 恐得延後1、2個月

2018-06-06 12:27

輕颱艾維尼今天生成 對台無直接影響

2018-06-06 09:37

到韓國存第一桶金不存在？規定打工可以 不准你賺太多

2018-06-06 08:00

穿西裝去買炸魚 偶像男星也得排隊

2018-06-05 17:45

韓系鮮肉丁海寅 和蕭敬騰穿FENDI展現迥異風格

2018-06-05 18:26

等近10年高雄新站亮相 這些站也華麗變身

2018-06-06 16:56

雙北桃宜大雷雨！慎防劇烈降雨雷擊

2018-06-06 14:08

32歲男日搬百公斤 狗公腰變老人腰

2018-06-06 12:41

表態挺北市中小學教室裝冷氣 彭啟明：熱浪問題很嚴重

2018-06-06 08:09

腎臟拉警報！ 調查：近8成一天喝水不到1800毫升

2018-06-05 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top