鄭元暢優雅現身 把「大日子」獻給美度表

2018-06-06 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



許久未在台露面的鄭元暢（小綜）特別為了美度表（MIDO）百年紀念活動現身，並表示自己也剛過了一個「大日子」正好與品牌今年主打的Big Date大日期窗腕表，有著相似的巧合。

前幾天是鄭元暢出道15周年，他感念若不是當初的「薔薇之戀」，或許大家就不會認識他了，並表示自己2月結束「半生緣」電視劇的拍攝之後，就開始過著流浪的生活，一直在不同的地方旅行，若不是受到MIDO的邀約，可能真的還是在飛行的途中，笑說「過去3個月一直都在調時差！」自稱是旅遊部落客的鄭元暢認為MIDO的表款設計都是來自經典、偉大的建築，這和他的旅行概念很相似，透過每個不同的地標來認識當地的人文特色。而且腕表本來就是他覺得造型上很重要的配件，值得花時間去尋覓並投資對的表款。

問他拍經典的「半生緣」最大的挑戰？鄭元暢認為「最大的挑戰不是被比較，而是來自於自己」，其實就像MIDO在慶祝品牌百年之際，沒有推出復刻表款，反而以全新的Big Date大日期窗腕表來紀念。鄭元暢還提到他在活動上配戴的玫瑰金表殼加上黑色皮表帶，看起來「很復古時尚」，適合搭配西裝造型，但若改穿牛仔褲等輕鬆服裝時，則會挑選Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲的表款，透過較複雜的表面帶出質感。