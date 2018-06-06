龍蝦包款的品牌創始人 紐約寓所上吊身亡

2018-06-06 02:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



55歲的設計師Kate Spade在紐約自宅上吊自殺，享年55歲；據美國警方指出，管家在美國時間周二（6月5日）上午10時20分發現她在其曼哈頓公寓上吊自盡，僅在現場留下一張紙條，目前內容不得而知。

Kate Spade本名Katherine Noel Brosnahan，生於美國密蘇里州堪薩斯市，1993年以Kate Spade之名成立同名品牌，以手袋起家，價格落在輕奢區段，爾後擴增至服裝、鞋履等等，成為都會女孩喜愛的包款之一，品牌於2007年轉手，又在2017在年被COACH（集團已更名Tapestry）收購後仍營運中，至今在美國有大約140間、海外175間店鋪；設計師Kate Spade本人在2016年成立Frances Valentine，擔綱產品設計。

而在今年2018春夏，Kate Spade以品牌25周年慶發表新品，講述女孩從紐奧良出發的自駕旅行，鱷魚變成籐籃、蝴蝶化身為裙裝印花，旅行到了海濱因而誕生龍蝦與螃蟹為形貌的包款，商品圖檔一出，立刻引爆高點閱率；品牌雖已易主多年，不再是Kate Spade本人作品，但讓人回憶起港片《與龍共舞》中經典的「sit down please」橋段，也帶給人們莞爾一笑的歡樂。

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