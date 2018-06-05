網友激推氣墊粉餅Top 10排行榜 蘭蔻奪冠

2018-06-05 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



由Yahoo奇摩關鍵字熱搜、時尚編輯、部落客及Yahoo奇摩時尚頻道共同評選的百萬人氣美妝榜公布網友熱推10大氣墊粉餅，蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅勇奪冠軍寶座，品牌公關表示這款氣墊粉餅是去年頂級底妝銷售第一名，網友則認為薄透好推，尤其內含精華油感覺像是上妝兼保養。在Top 10榜單中，前三名都是專櫃品牌，開架僅占3席，可見消費者選購氣墊粉餅並非以價格為主要考量。

第1名：蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅

部落客愛菲兒指出這款氣墊粉餅的粉撲設計很特別，鼻翼、眼角周圍也能均勻上色，還注入3大頂級精華油；Yahoo時尚美妝編輯群指出，濃厚的粉體可遮瑕卻又不顯厚重，重複拍打同一位置也不會卡粉，即使出油後妝也不會讓底妝變成土石流。

第2名：Sulwhasoo雪花秀完美瓷肌氣墊粉霜

雪花秀公關Rita表示，今年上市第一個月就賣出超過4,500個，超出預期3倍，而且不斷缺貨追加，不僅是台灣熱賣，在全球銷售數量更突破百萬。

部落客丸兒表示這款氣墊粉餅的遮瑕效果很棒，是帶有光澤感的妝容；部落客柯蘿依認為這款妝感比較偏透亮感，遮瑕力也不賴，混合肌夏天使用建議再加強控油會更完美。

第3名：Giorgio Armani訂製絲光精華氣墊粉餅

上市3個月內銷售超過10,000顆，部落客丸兒指出油包水科技的氣墊底妝控油效果良好，重複補妝也不厚重卡粉，粉撲的三角設計可讓鼻翼嘴角上妝零死角上妝；Yahoo時尚美妝編輯群認為Giorgio Armani原本粉底液就很強，氣墊粉餅果然也沒令人失望，非常輕薄透又有適度的遮瑕力。

第4名：YSL恆久完美氣墊粉餅

部落客大魚表示，YSL光是拿在手上就心情大好，微微的光感很漂亮；部落客柯蘿依說精品質感的包裝和質地，讓人不知不覺就買單，遮瑕霧光的妝感精緻有氣質；油性肌膚的部落客愛菲兒覺得控油和遮瑕都表現得很好，粉體相當服貼、不需要一直補妝。

第5名：PONY EFFECT持久無瑕氣墊粉餅

部落客愛菲兒表示，共有5色可選，比專櫃更能找到符合自己的底妝，使用後感覺毛孔都被遮住了，親膚不油膩。

第6名：IOPE艾諾碧極淨無瑕白雪精華氣墊粉底

部落客柯蘿依說這款是口耳相傳的韓國必買氣墊粉餅，妝感散發保濕光澤；部落客丸兒表示這款氣墊粉餅保濕且具遮瑕力，但油性肌需要注意控油，建議局部沾取使用。

第7名：MISSHA輕透裸光保濕氣墊粉餅

Yahoo時尚美妝編輯群的使用心得是遮瑕力、保濕度都不錯，能讓臉部迅速補光的感覺，算是粉體比較厚重的氣墊粉餅，容易出油的人可搭配定妝噴霧使用。

第8名：Za裸光亮白氣墊粉餅

部落客柯蘿依說這是款高C／P值的開架氣墊粉餅，偏微霧感的自然妝感，出油肌也可以駕馭得很好；部落客愛菲兒覺得輕輕拍一拍就能遮住毛孔、提亮肌膚，並有添加水潤保養成分，帶著今年流行的微霧光，遮瑕又清爽。

第9名：Dior迪奧超完美持久氣墊粉餅

部落客丸兒表示這款氣墊粉餅可長時間維持細緻霧面妝容，並擁有舒服清新的香味，一拍即遮且不悶黏，不論是在台灣潮濕的天氣或在氣候偏乾的日本旅遊她都是靠這款；Yahoo時尚美妝編輯群指出遮瑕力、妝感、控油等表現都很優，尤其控油力是使用過的氣墊中最有感的一款。

第10名：MAYBELLINE媚比琳水凝BB無瑕輕感氣墊