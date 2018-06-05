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WWDC／tvOS 12不只高畫質 還支援杜比全景聲

2018-06-05 04:26聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

一年一度的WWDC蘋果開發者大會今日凌晨於加州聖荷西揭開序幕，不出所料揭露了iOS、macOS、watchOS、tvOS和iMessage等平台多項重大更新。其中，去年秋天首度亮相的Apple TV 4K，在最新的tvOS 12中將支援DOLBY ATMOS杜比全景聲效果，搭配原有的4K HDR高畫質內容，可以達到視覺、聽覺完全無死角的全方位沈浸式體驗。

在使用便利性上，未來已更新到tvOS 12的Apple TV 4K和Apple TV第四代使用者，將可透過iOS 12快速安全地將iPhone或iPad上的密碼自動填入Apple TV，對於支援Zero Sign-on功能的App，不需另外動手即可快速登入使用。而Apple TV Remote虛擬遙控器的功能，也會在更新後將自動加入到Apple TV用戶iPhone或iPad上的控制中心，不用再翻箱倒櫃找遙控器，手機就能隨時便利遙控。

另外，平常似乎大家不太注意，但少了好像又不行的螢幕保護畫面，蘋果也用心做了更新。除了在原有的空拍畫面加上位置資訊之外，再加入由美國太空總署太空人從太空站拍攝的地球空拍照，讓使用者隨時都能感受4K HDR令人驚嘆的畫質。

而iTunes除了是目前提供最多4K HDR電影的平台之外，也即將成為擁有最多支援杜比全景聲效果電影的平台，一般使用者預計在今年秋天可以免費升級tvOS 12。

跨裝置之間的整合度也將提升，行動裝置用戶可以免另外輸入密碼即登入Apple TV...
跨裝置之間的整合度也將提升，行動裝置用戶可以免另外輸入密碼即登入Apple TV的應用程式。圖／摘自蘋果官網
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iPhone的控制中心也會新增Apple TV Remote虛擬遙控器功能。圖／...
iPhone的控制中心也會新增Apple TV Remote虛擬遙控器功能。圖／蘋果提供
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蘋果宣布將在tvOS 12中支援DOLBY ATMOS杜比全景聲效果。圖／摘自蘋...
蘋果宣布將在tvOS 12中支援DOLBY ATMOS杜比全景聲效果。圖／摘自蘋果官網
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蘋果運用tvOS 12把Apple TV 4K的劇院級體驗更加提升。圖／蘋果提供
蘋果運用tvOS 12把Apple TV 4K的劇院級體驗更加提升。圖／蘋果提供
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