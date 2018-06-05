WWDC／tvOS 12不只高畫質 還支援杜比全景聲

2018-06-05 04:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



一年一度的WWDC蘋果開發者大會今日凌晨於加州聖荷西揭開序幕，不出所料揭露了iOS、macOS、watchOS、tvOS和iMessage等平台多項重大更新。其中，去年秋天首度亮相的Apple TV 4K，在最新的tvOS 12中將支援DOLBY ATMOS杜比全景聲效果，搭配原有的4K HDR高畫質內容，可以達到視覺、聽覺完全無死角的全方位沈浸式體驗。

在使用便利性上，未來已更新到tvOS 12的Apple TV 4K和Apple TV第四代使用者，將可透過iOS 12快速安全地將iPhone或iPad上的密碼自動填入Apple TV，對於支援Zero Sign-on功能的App，不需另外動手即可快速登入使用。而Apple TV Remote虛擬遙控器的功能，也會在更新後將自動加入到Apple TV用戶iPhone或iPad上的控制中心，不用再翻箱倒櫃找遙控器，手機就能隨時便利遙控。

另外，平常似乎大家不太注意，但少了好像又不行的螢幕保護畫面，蘋果也用心做了更新。除了在原有的空拍畫面加上位置資訊之外，再加入由美國太空總署太空人從太空站拍攝的地球空拍照，讓使用者隨時都能感受4K HDR令人驚嘆的畫質。