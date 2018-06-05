iOS 12可製作Memoji頭像、群組視訊通話

2018-06-05 03:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Apple WWDC全球開發者大會於台灣時間6月5日凌晨一點登場，依照往年慣例，Apple發表了最新版iOS 12，除了升級優化之外，新增功能包括透過前置鏡頭製作個人專屬的Memoji動態頭像、可計算App使用時間與通話時間的Screen Time、夜間通知勿擾、最多可支援32人視訊通話的Facetime等，正式版將於今年秋季隨著新一代iPhone正式登場。

Apple執行長庫克（Tim Cook）表示，Apple註冊的開發者已達2,000萬，已邁入10周年的App Store每周有高達5億的使用者。根據Apple統計，已有81%的iOS裝置更新至iOS 11，支援iOS 11的裝置也都將能更新至iOS 12。

iOS 12擁有更多元的AR應用，像是新的測量App「Measure」只要利用行動裝置的鏡頭就能測量物品的尺寸，甚至還可3D測量；透過Apple的AR檔案格式USDZ，可在現實場景中呈現網購商品的實物大小與模樣，AR遊戲的玩法也更多元，像是買了一套樂高積木建築之後，就能利用AR在旁邊再蓋一棟，不僅連建築物每一層的細節都能呈現，還能衍生出虛擬的樂高人物來玩遊戲或解任務，對口袋不深的家長來說應該是福音。

Siri新增的Shortcut功能使用短指令提供更快速的個人化服務，也能與第三方應用程式整合，例如將導航、播音樂等設定好回家行程，一個指令就能全部搞定；更新的通知中心新增夜間勿擾功能，在夜晚只是想拿起手機看時間時，就不會看到螢幕上密密麻麻的訊息通知；Screen Time功能則可統計和誰講電話最久或是在哪個App花了最多時間，甚至可設定到時提醒，如果家長想管控小朋友使用App的時間，這項功能就能派上用場。

Animoji在iOS 12也再進化，除了可以偵測到舌頭的動作，另新增老虎、無尾熊、恐龍、幽靈等新圖像，還可製作個人動態圖像Memoji，包括膚色、髮型髮色、眼鏡甚至鏡片顏色都能調整，製作好的Memoji不僅可用於iMessage訊息對話，還能利用自拍鏡頭拍下Memoji的照片。iOS 12的FaceTime將支援最多32人群組視訊通話，Animoji、Memoji也可使用。