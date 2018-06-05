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COMPUTEX／VAIO回來了！日系筆電愛好者的往日情懷

2018-06-05 03:22聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

日本VAIO自四年前從Sony分拆，也宣告退出台灣市場，當時引起愛用者一片哀嚎，許多人至今仍忘懷不了日系筆電細緻的做工、前衛的設計概念、輕薄耐用的機身。感受到許多亞洲使用者的熱切關注，VAIO宣布攜手香港Nexstgo，由Nexstgo參與亞洲地區包括香港、台灣、澳門、馬來西亞及新加坡等市場的VAIO筆電產品銷售、市場推廣及售後服務業務。首波將在七月中於台灣及香港開賣VAIO S11及VAIO S13兩款筆電，並於今年台北國際電腦展期間 （南港展覽館4F，編號N1122）於現場展示。

VAIO S系列包含VAIO S11及VAIO S13同樣維持日本製造的特色，並配備VAIO TruePerformance技術，此優化散熱模組的設計，能提升散熱表現，確保處理器效能。而展現VAIO經典日式風格的「六棱貝」外觀設計，更通過穩固的六邊形機身結構及五十多項測試，讓VAIO維持時尚美型，還擁有耐擠壓衝擊的特性。與目前許多筆電商品相比，這兩款筆電內建HDMI、VGA、三個USB3.0端口及SD讀卡器等功能完整的連接埠，更是非常難得。而靜音鍵盤以及指紋解鎖的功能，對經常要攜帶筆電在外辦公的商務人士來說，亦是吸引人的貼心設計。

VAIO S13共有黑、銀灰兩色，將於7月中在台灣開賣。圖／Nexstgo提供
VAIO S13共有黑、銀灰兩色，將於7月中在台灣開賣。圖／Nexstgo提供
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VAIO S11共黑色、白色、櫻花粉、銀灰、咖啡色共五色，將於7月中在台灣開賣。...
VAIO S11共黑色、白色、櫻花粉、銀灰、咖啡色共五色，將於7月中在台灣開賣。圖／Nexstgo提供
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VAIO攜手Nexstgo正式宣布回歸亞洲市場，首推VAIO S13（左）與VA...
VAIO攜手Nexstgo正式宣布回歸亞洲市場，首推VAIO S13（左）與VAIO S11（右）。圖／Nexstgo提供
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