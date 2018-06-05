品味會遺傳…時尚母女檔 自帶鎂光燈

2018-06-05 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／台北報導



莉莉蘿絲戴普在近期推出的香奈兒COCO柔霧唇頰露廣告中，複製老媽凡妮莎在1992年所拍攝的經典香奈兒香水廣告。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

近年來，星二代可以說是時尚圈最喜歡的族群之一，除了父母的知名度所帶來的話題之外，遺傳自父母的好基因也讓這些自帶「星味」的星二代能憑藉著姣好的外貌和特殊氣質受到品牌們的寵愛。

凡妮莎巴哈迪 莉莉蘿絲戴普

女星凡妮莎巴哈迪與男星強尼戴普交往多年，兩人雖然沒有結婚，但育有一兒一女。女兒莉莉蘿絲戴普今年18歲，可說是這幾年最受寵的時尚新星之一。香奈兒創意總監卡爾拉格斐秉持著對凡妮莎的熱愛，連帶也非常看重莉莉蘿絲，除了邀請她為品牌走秀之外，也欽點她成為品牌代言人。在近期推出的香奈兒COCO柔霧唇頰露廣告中，莉莉蘿絲更複製老媽凡妮莎在1992年所拍攝的經典香奈兒香水廣告，傳奇的傳承也讓不少時尚迷驚豔不已。

凱亞葛柏穿著Versace復古標誌T恤拍攝2018春夏形象廣告，舉手投足都展現出媽媽辛蒂克勞馥的影子。 圖／Versace提供 分享 facebook

辛蒂克勞馥 凱亞葛柏

要說時尚圈新寵，凱亞葛柏稱第二沒人敢稱第一。完全複製超模老媽辛蒂克勞馥的樣貌與長腿，凱亞接觸時尚圈才短短幾年就已經走遍各大品牌的伸展台，光是在日前落幕的秋冬時裝周中她就走了超過20多場秀，完全證明她是目前最受設計師喜愛的It Girl。

安娜溫圖與女兒碧夏佛一同出席CFDA Awards 美國設計師協會大獎。 圖／Gucci提供 分享 facebook

安娜溫圖 碧夏佛

美國《VOGUE》總編輯安娜溫圖與女兒碧夏佛經常一同出席時尚秀和頒獎典禮。碧夏佛的爸爸是兒童精神病醫師大衛夏佛，他與安娜在女兒12歲的時候離婚，碧夏佛從小就常和母親一起參加時裝周，培養出很好的品味，尤其很會選擇能展現她「身材比例」的衣服。

17歲時她就為《Teen VOGUE》撰寫專欄，後來進入哥倫比亞大學就讀，也曾在英國電信報《Daily Telegraph》擔任時尚部落客，目前是電視節目製作，不久前更與義大利《VOGUE》已逝前總編輯Franca Sozzani的兒子Francesco Carrozzini訂婚，婚禮預計在今年6月舉行。

關穎母女檔的IG照片經常秀出甜蜜又有型的母女裝，C.C不太愛笑的超酷表情也頗有個人特色。 圖／摘自IG 分享 facebook

關穎C.C姊

雖然女兒C.C才四歲，但關穎為她打理的造型可是一點也不馬虎，這對時尚母女檔的IG照片更是經常秀出甜蜜又有型的母女裝，C.C不太愛笑的超酷表情也頗有個人特色，尤其頭上總是配帶著各種顏色的巨大蝴蝶結，與酷臉形成的強烈對比更是可愛。

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可以跟女兒共用 時髦媽咪的愛包推薦

Prada Etiquette系列鉚釘裝飾肩背包，74,500元。 圖／PRADA提供 分享 facebook

台灣演藝圈近年來也有不少女星升格媽咪，這些時髦媽咪們就算多了人母的身分卻也不忘好好打扮寵愛自己，有型有款的減齡穿搭更是少不了百搭的包款加持。

PRADA全新Prada Etiquette系列包款強調以往總是藏於服裝內或鞋內的粉藍色標籤，飾以釘釦增添年輕帥氣性格，Ella陳嘉樺和席安娜米勒都愛不釋手。以皮革搭配隱藏式拉鍊設計、特殊掀蓋造型的TOD’S Wave Bag，自推出後背包以來更是廣受女星喜愛，共有迷你與小型兩種尺寸，透過包身背後的五個釦環以及兩條可拆式背帶，讓包款可手提、肩背、斜背，更可當後背包使用，多種用法讓林心如、徐若瑄等人都搶著背，俏皮外型也很適合跟女兒共用。