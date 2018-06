集結17位正妹網紅 Roger Vivier新書上市

2018-06-04 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



在社群網路發達的今日,要看穿搭照片只要滑滑手機即可找到相當多參考造型。不過對許多品牌、媒體從業人員來說,紙本的魅力依舊存在,並透過結合品牌設計特色的包裝與精美照片提高出版物收藏價值。Roger Vivier近日攜手著名出版社Rizzoli推出新書《#LoveVivier》,集合全球知名時尚網紅示範穿搭。而維多利亞的秘密超模御用攝影師Russell James近日也推出新書,揭露他於這十年間捕捉的性感時刻。

《#LoveVivier》以粉紅主調設計書皮,並搭配品牌指標性的長方釦彰顯經典。內容網羅由Roger Vivier品牌大使Ines de la Fressange與全球17位在社群平台擁有極高人氣的時尚意見領袖,像是包含美國的Chriselle Lim、義大利的Eleonora Carisi、德國的Caroline Daur、及香港的Tina Leung等人共同分享時尚見解,並搭配多樣風格穿搭照展現Roger Vivier商品魅力,示範隨時隨地優雅自在的時尚態度,也呼應純正「La Parisienne」法式風采。