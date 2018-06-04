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集結17位正妹網紅 Roger Vivier新書上市

2018-06-04 15:37聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

在社群網路發達的今日，要看穿搭照片只要滑滑手機即可找到相當多參考造型。不過對許多品牌、媒體從業人員來說，紙本的魅力依舊存在，並透過結合品牌設計特色的包裝與精美照片提高出版物收藏價值。Roger Vivier近日攜手著名出版社Rizzoli推出新書《#LoveVivier》，集合全球知名時尚網紅示範穿搭。而維多利亞的秘密超模御用攝影師Russell James近日也推出新書，揭露他於這十年間捕捉的性感時刻。

《#LoveVivier》以粉紅主調設計書皮，並搭配品牌指標性的長方釦彰顯經典。內容網羅由Roger Vivier品牌大使Ines de la Fressange與全球17位在社群平台擁有極高人氣的時尚意見領袖，像是包含美國的Chriselle Lim、義大利的Eleonora Carisi、德國的Caroline Daur、及香港的Tina Leung等人共同分享時尚見解，並搭配多樣風格穿搭照展現Roger Vivier商品魅力，示範隨時隨地優雅自在的時尚態度，也呼應純正「La Parisienne」法式風采。

維多利亞的秘密（Victorias Secret）超模御用攝影師Russell James，去年舉行攝影展揭露他為品牌超模拍攝的眾多性感照片。近日他進一步將這些作品發行成冊，推出《後台的秘密Backstage Secrets：A Decade Behind the Scenes of the Victorias Secret Fashion Show》攝影集，將十年來透過鏡頭捕捉的超模，像是米蘭達柯爾、Candice Swanepoel、杜晨克洛斯、哈蒂德姊妹等人在後台的俏皮有趣模樣通通公開，也讓粉絲可以更深入了解每個模特兒在台下的多樣面貌。

《#LoveVivier》以粉紅主調設計書皮，並搭配品牌指標性的長方釦彰顯經典。...
《#LoveVivier》以粉紅主調設計書皮，並搭配品牌指標性的長方釦彰顯經典。圖／迪生提供
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德國的Caroline Daur。圖／迪生提供
德國的Caroline Daur。圖／迪生提供
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Russell James推出《後台的秘密》攝影集，吉吉哈蒂德日前特別出席新書發...
Russell James推出《後台的秘密》攝影集，吉吉哈蒂德日前特別出席新書發表會力挺好友。圖／摘自Russell James IG
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大陸的Anny Fan。圖／迪生提供
大陸的Anny Fan。圖／迪生提供
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義大利的Eleonora Carisi。圖／迪生提供
義大利的Eleonora Carisi。圖／迪生提供
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美國的Chriselle Lim。圖／迪生提供
美國的Chriselle Lim。圖／迪生提供
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Roger Vivier品牌大使Ines de la Fressange。圖／摘...
Roger Vivier品牌大使Ines de la Fressange。圖／摘自官方IG
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Russell James推出《後台的秘密》攝影集。圖／摘自Studio Rus...
Russell James推出《後台的秘密》攝影集。圖／摘自Studio Russell James
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