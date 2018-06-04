一甲子再見「自由中國號」 老船長：有人撿到瓶中信？

2018-06-04 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



木造帆船自由中國號，60年前在沒有馬達的情況下，橫渡太平洋抵達舊金山參加當年國際帆船競賽。6名船員歷經114天漂流航行才順利抵達舊金山港岸，雖錯過競賽，卻締造華人船舶橫渡太平洋紀錄。老船長周傳鈞，2日到海科館見到「老戰友」，再登上自由中國號相當感動，

隔了一甲子，海科館館長吳俊仁以及參與將自由中國號從美國運回台灣工作的幕後推手們，當天齊聚國立海洋科技博物館，大家探了自由中國號修復後的面貌，更在研究典藏中心茶敘話當年，分享當年橫渡太平洋時的點滴故事，與會者佩服不已。

自由中國號於民國44年4月15日，自基隆港出發，憑船員高超的操船技巧及堅忍的意志力，橫渡太平洋到達舊金山，但因無保管維護經費，在美國一度面臨拆解銷毀的命運，所幸在台灣官方及民間通力合作之下，克服種種艱難問題，101年5月17日把自由中國救回來，交由海科館進行修復典藏及展覽。

90高齡的周傳鈞船長說，他們只是單純的把船開到美國去而已，應該被重視的反而是打造自由中國號的工匠、師傅以及相關協助航程的幕後英雄，如果沒有他們精湛的造船工藝，他們是絕對無法完成這項紀錄。

周船長還分享了一個小故事，當時有船員把對戀人的思念寫成瓶中信投入海中，但至今還沒聽說有被人拾獲，無法得知瓶中信是否有順利送到信中主角手中，不難想像航行者在海上時的空虛寂寞可見一斑。