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影╱國定民俗「西港香」燒王船 清朝官服官帽吸睛

2018-06-04 10:55聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國定民俗「西港香」今上午進行壓軸「送王」燒王船醮典，逾3千信眾合力將王船拖行至1公里外王船地成「陸上行舟」奇景，上午10點17分，王船起火燃燒火化，象徵恭送千歲爺返回天庭，不到半小時，幾燃燒完成，3年1科刈香廟會圓滿落幕。 

這次戊戌年香科王船為建造的第66艘，造價百餘萬元的「西港香」王船長約33台尺、前高有13台尺9寸5分、後高則有15台尺7寸，寬有8台尺。前桅高15台尺3寸、中桅高22台尺5寸5分，尾桅高12台尺6寸。

「西港香」醮典，上午安排最後送王儀式，歡送千歲爺回天庭。上午約8點信眾分兩邊手持大繩索合力拖拉，將王船緩緩駛出慶安宮王船廠，再以「陸上行舟」方式，拉至1公里外王船地。香科會首們手提茶壺於王船前沿路灑水，象徵為王船開水道，約1小時後抵達。

大批熱情鄉親在場圍觀，工作人員以大吊車將滿載的金紙、油、米等添載物一一放妥就定位，王船主桅杆、布帆掛起繫緊，參與的宋江陣等陣頭圍著船繞圓，王船及陣頭有人著清潮官服及官帽，還騎馬隨著行伍前進，頗為吸睛。

上午約10點17分，完成相關儀式後，造型華麗的王船突然起火，隨即迅速燃燒，熊熊大火吞噬，參與陣頭不畏現場頂著逾40多度高溫持續繞行燃燒中的王船，虔誠象徵向千歲爺送行，在眾人祝福中，儀式圓滿結束。

3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
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台南「西港香」醮典上午進行壓軸的「送王」，熱情信眾一起手拉繩索將王船拖行，成了「...
台南「西港香」醮典上午進行壓軸的「送王」，熱情信眾一起手拉繩索將王船拖行，成了「陸上行舟」奇景。記者謝進盛/攝影
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3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
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3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
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台南「西港香」醮典上午進行壓軸的「送王」，熱情信眾一起手拉繩索將王船拖行，成了「...
台南「西港香」醮典上午進行壓軸的「送王」，熱情信眾一起手拉繩索將王船拖行，成了「陸上行舟」奇景。記者謝進盛/攝影
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3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
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台南「西港香」醮典上午進行壓軸的「送王」，熱情信眾一起手拉繩索將王船拖行，成了「...
台南「西港香」醮典上午進行壓軸的「送王」，熱情信眾一起手拉繩索將王船拖行，成了「陸上行舟」奇景。記者謝進盛/攝影
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工作人員小心將王船定位。記者謝進盛/攝影
工作人員小心將王船定位。記者謝進盛/攝影
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3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
3年一科「西港香」上午進行壓軸燒王船「送王」儀式。記者謝進盛/攝影
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燒王船宋江陣高溫

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