韓流音樂劇首襲台 北歐型男天團奏古典

2018-06-03 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



暑熱與韓流同時襲來，台中國家歌劇院夏天打出兩檔韓國音樂劇，一齣是經百老匯授權的韓版《搖滾芭比》，一齣是香港名導王家衛讀了劇本激賞、參與投資的原創音樂劇《光的來信》，讓觀眾見識流行影視、美妝商品外的韓國。

《搖滾芭比》英文原名 Hedwig and The Angry Inch，講述在德國柏林圍牆倒塌前，一位在東德長大的男孩選擇為愛變性，卻在赴美後因變性手術失敗留下痕跡，屢遭愛人拋棄，最後自組搖滾樂團The Angry Inch吶喊傷痛的故事。

該劇1998年從小酒館崛起後，2014年正式登上紐約百老匯舞台，曾獲美國劇場重要指標東尼獎最佳復排音樂劇等4項獎項。

該劇在2005年就在首爾首演，至今演出演出場次超過2000場次，至今是是韓國表演票房紀錄保持者。來台演出卡司包含首演即加入、因演電視劇《葡萄園之戀》一炮而紅的吳萬石，以及2017年加入陣容的Michael K. Lee，將分別飾演韓語版與英文版的主角海德薇格。

《光的來信》則是2016韓國觀眾票選年度原創音樂劇第一名，該劇以韓國歷史小說家李相泰等文人佚事為靈感，描述1930年代日本侵韓下，小說家與讀者透過書信往來傾訴，表達對文學的寄託、對愛的期待、對時局的感懷。演出陣容包括曾因電視劇《機智牢房生活》「小迷糊」一角大紅的李奎炯。兩劇分別在7月20日至22日、8月17日至19日演出。

喜好古典音樂的朋友，別錯過2018誠品室內樂節壓軸節目丹麥弦樂四重奏Danish String Quartet，該團號稱北歐型男天團，4位團員從12歲就聚在一起練琴、踢足球，默契絕佳。

首次來台，他們將帶來貝多芬晚期絃樂四重奏作品132，及充滿驚喜的莫札特「狩獵」四重奏，以及自己改編、創作的北歐民謠選曲。6月10日在松菸誠品表演廳演出。

親子音樂會推薦朱宗慶打擊樂團《擊樂精靈開Party！》，音樂會以音樂為主、故事情節為輔，除了豆莢寶寶DoReMi外，還有七隻性格、特色各不相同的擊樂精靈，藉由不同樂風的曲目，以及融入故事軸線的互動設計，帶著大小朋友一起敲敲打打、唱唱跳跳。

像會中以豆莢寶寶與「音樂精靈」為主角，將猜拳遊戲融入在〈精靈打招呼〉中；在「慢吞吞精靈」帶領下，讓小朋友可以慢慢靜下來，一起柔美地〈精靈轉圈圈〉。小朋友可以在唱跳中感受律動，更能在快慢不同的速度中，挑戰自己的協調性與節奏感。