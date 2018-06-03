玩心大開！Puma聯名音速小子復刻80年代流行

2018-06-03 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Puma不斷跨界聯名，這次找來曾紅極一時的電子遊戲主角「音速小子」，並結合80年代推出的RS鞋款，呈現濃濃的復古感。adidas則針對NBA球星James Harden打造全新休閒支線，展現街頭球鞋時尚。

Puma特別攜手電玩公司Sega以旗下兩大人物主角：音速小子（Sonic）、以及反派彈頭博士（Dr. Eggman）為設計重點，限量推出復刻電玩主題 RS-0鞋款；另外同步推出 RS-0 PLAY 系列鞋履，同樣以電競遊戲為概念主題，利用電玩遊戲機上常會出現的繽紛紅、黃、藍等色彩拼接，打造充滿趣味感的鞋款。其中 RS-0 Sonic鞋身選用絨面皮革製成，色彩則呼應藍色Logo，吸睛的紅色外底取材於音速小子的加速紅色跑鞋，鞋側黃色方格印花則來自於Green Hill Zone的土地輪廓，遊戲中的經典金戒指繫於鞋帶頭，而玩家最愛的加速草道則在鞋後跟處形成一大亮點。

承襲去年夏天發布的Harden LS系列，adidas再推出以NBA球星James Harden為靈感的休閒支線鞋款Harden LS 2。在籃球場上James Harden擁有多變的球風，而在場外一樣有著獨特鮮明的個人風格，透過揮灑狂放不羈的穿搭創造力，展現潮流即生活的人生態度。搭載全新鞋帶系統，輕便鞋扣設計為日常穿搭增加便利性，鞋面採用亮面及絨毛面皮革，鞋身的異材質拼接為視覺創造豐富變化。中底則延續全腳掌BOOST科技，提供緩震效果與舒適腳感，將推出黑和墨綠兩款配色。