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走訪230間廟宇 姚瑞中「巨神連線」奪台新藝術獎

2018-06-02 21:52聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台灣當代藝術大獎「台新藝術獎」，今天揭曉「第16屆台新藝術獎」得主。視覺藝術獎由姚瑞中個《巨神連線》展獲得，獎金100萬元。表演藝術獎由布拉瑞揚舞團文化基金會的《無，或就以沈醉為名》摘下，獎金100萬元。

龔卓軍及協同策展團隊陳伯義、陳宣誠、陳盈瑛、黃瓊瑩策展的《近未來的交陪》2017蕭壠國際當代藝術節，則摘下年度大獎，獎金150萬。

「台新藝術獎」透過公開的網站ARTalks開啟各領域對話平台，由九位提名觀察人從去年超過百件被提名展演作品中，選出16組年度入圍作品。基金會邀請國內外專業人士組成國際決選團，包括王嘉驥、林于竝、黃海鳴、劉守曜四位國內代表，以及法國龐畢度藝術中心文化事務推廣部總監凱薩琳．韋爾 (Kathryn Weir)、日本TPAM橫濱國際表演藝術會議總監丸岡廣美 (Hiromi Maruoka)、香港鄧樹榮戲劇工作室藝術總監鄧樹榮 (Tang Shu-Wing)，歷經三日的會議，選出三大獎得主。

第一個揭曉頒布的「視覺藝術獎」，由姚瑞中在個展《巨神連線》獲獎。姚瑞中密集走訪全台230多間廟宇、墓園、公園，拍攝各類神像，透過三百件攝影作品及影像紀錄，呈現台灣民間社會的文化地景與樣貌。評選團認為，姚瑞中在個展中提供了觀者反思「神明」偶像背後的「信仰」空間及複雜動機，辯證台灣社會大眾在物質與精神追求之間的流動與斷裂。

第二個揭曉頒布的是「表演藝術獎」，由排灣族編舞家布拉瑞揚作品《無，或就以沈醉為名》獲獎，這是編舞家返回台東部落創辦布拉瑞揚舞團的第三個作品。評審團認為，作品以獨特的藝術手段回應原住民在台灣政治現實的處境，布拉瑞揚的覺醒與充滿實驗的勇氣，在今日眾聲喧嘩的表演藝術中，格外發人深省。

「年度大獎」由「《近未來的交陪》2017蕭壠國際當代藝術節」摘下。評審團認為，《近未來的交陪》巧妙拆除「美術vs.工藝」的籓籬，為傳統民藝、民俗這塊文化沃土引出令人耳目一新的討論，更豐富台灣當代藝術創作的可能性。

姚瑞中個展 《巨神連線》拿下第16屆台新藝術獎視覺藝術獎。圖/台新銀行文化藝術基...
姚瑞中個展 《巨神連線》拿下第16屆台新藝術獎視覺藝術獎。圖/台新銀行文化藝術基金會提供
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布拉瑞揚舞團
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