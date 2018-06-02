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頂級腕表搭超豪華古董車 蕭邦推紀念表 朗格大方送

2018-06-02 18:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

對於喜愛機械的男士而言，超豪華古董賽車和頂級精密腕表的結合再天經地義不過。瑞士頂級鐘表品牌蕭邦（Chopard）自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的合作夥伴，今年除了持續合作並推出全新的年度Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕表，身為古董車粉絲的總裁Karl-Friedrich Scheufele更親自下場駕駛保時捷Porsche 550 Spyder賽車。而德國製表品牌朗格（A. Lange & Sohne），也在日前第7度支持Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車展，送出腕表大禮。

熱衷賽車的蕭邦自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的贊助商及官方計時，而且自1988年起就已擔任Mille Miglia車賽的官方計時，並自2014年起成為保時捷賽車官方計時合作夥伴。今年為第11屆的摩納哥古董車大獎賽打造競賽版紀念計時腕表，橙色和藍色裝飾的外觀設計靈感源自古董車，搭載獲瑞士官方天文臺（COSC）認證機芯，鈦金屬精鋼款限量發行250枚，結合18K玫瑰金、鈦金和精鋼款限量100枚。

而在五月的最後一個週末，於義大利科莫湖畔（Lake Como）所舉辦共為期3天的Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車比賽，今年主題為「湖泊上的好萊塢」（Hollywood on the Lake）。朗格自2012年積極支持這項奢華古董車盛事。今年「最佳車款」為一輛1958年的法拉利335 Sport ，來自奧地利的車主Andreas Mohringer更獲得一枚18K白金LANGE 1 TIME ZONE “Como Edition”世界時區紀念版腕表，其歐洲中央時區部分以科莫湖取代柏林、並於表底蓋鐫刻車展盾徽，以茲紀念。

Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕...
Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕表，44.5毫米精鋼及鈦金屬表殼、手上鍊機芯，24萬6,000元，限量250枚。圖／蕭邦提供
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熱衷賽車的蕭邦自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的贊助商及官方計時。圖／蕭邦提...
熱衷賽車的蕭邦自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的贊助商及官方計時。圖／蕭邦提供
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最佳車款獲得18K白金LANGE 1 TIME ZONE “Como Editi...
最佳車款獲得18K白金LANGE 1 TIME ZONE “Como Edition”世界時區紀念版腕表。圖／朗格提供
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Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕...
Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕表，44.5毫米精鋼及鈦金屬表殼、手上鍊機芯，24萬6,000元，限量250枚。圖／蕭邦提供
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車比賽201...
Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車比賽2018 年最迷人的車款:法拉利 335 Sport，1958 年出產。圖／朗格提供
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車比賽的50...
Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車比賽的50 名參賽者在埃斯特莊園的公園內展示名車珍藏。圖／朗格提供
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車展瑞士時區
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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