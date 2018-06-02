頂級腕表搭超豪華古董車 蕭邦推紀念表 朗格大方送
對於喜愛機械的男士而言，超豪華古董賽車和頂級精密腕表的結合再天經地義不過。瑞士頂級鐘表品牌蕭邦（Chopard）自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的合作夥伴，今年除了持續合作並推出全新的年度Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕表，身為古董車粉絲的總裁Karl-Friedrich Scheufele更親自下場駕駛保時捷Porsche 550 Spyder賽車。而德國製表品牌朗格（A. Lange & Sohne），也在日前第7度支持Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車展，送出腕表大禮。
熱衷賽車的蕭邦自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的贊助商及官方計時，而且自1988年起就已擔任Mille Miglia車賽的官方計時，並自2014年起成為保時捷賽車官方計時合作夥伴。今年為第11屆的摩納哥古董車大獎賽打造競賽版紀念計時腕表，橙色和藍色裝飾的外觀設計靈感源自古董車，搭載獲瑞士官方天文臺（COSC）認證機芯，鈦金屬精鋼款限量發行250枚，結合18K玫瑰金、鈦金和精鋼款限量100枚。
而在五月的最後一個週末，於義大利科莫湖畔（Lake Como）所舉辦共為期3天的Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車比賽，今年主題為「湖泊上的好萊塢」（Hollywood on the Lake）。朗格自2012年積極支持這項奢華古董車盛事。今年「最佳車款」為一輛1958年的法拉利335 Sport ，來自奧地利的車主Andreas Mohringer更獲得一枚18K白金LANGE 1 TIME ZONE “Como Edition”世界時區紀念版腕表，其歐洲中央時區部分以科莫湖取代柏林、並於表底蓋鐫刻車展盾徽，以茲紀念。
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