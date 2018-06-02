頂級腕表搭超豪華古董車 蕭邦推紀念表 朗格大方送

2018-06-02 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



對於喜愛機械的男士而言，超豪華古董賽車和頂級精密腕表的結合再天經地義不過。瑞士頂級鐘表品牌蕭邦（Chopard）自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的合作夥伴，今年除了持續合作並推出全新的年度Grand Prix de Monaco Historique 2018競賽版腕表，身為古董車粉絲的總裁Karl-Friedrich Scheufele更親自下場駕駛保時捷Porsche 550 Spyder賽車。而德國製表品牌朗格（A. Lange & Sohne），也在日前第7度支持Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董車展，送出腕表大禮。

熱衷賽車的蕭邦自2002年起成為摩納哥古董車大獎賽的贊助商及官方計時，而且自1988年起就已擔任Mille Miglia車賽的官方計時，並自2014年起成為保時捷賽車官方計時合作夥伴。今年為第11屆的摩納哥古董車大獎賽打造競賽版紀念計時腕表，橙色和藍色裝飾的外觀設計靈感源自古董車，搭載獲瑞士官方天文臺（COSC）認證機芯，鈦金屬精鋼款限量發行250枚，結合18K玫瑰金、鈦金和精鋼款限量100枚。