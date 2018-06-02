昆凌帶頭耍狠 迪士尼暗黑童話撞衫撞成一團

2018-06-02 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前COACH發表第三度與Disney合作的Disney x COACH：A Dark Fairy Tale（暗黑童話）聯名系列，邀請昆凌擔任華山快閃店開幕嘉賓，買氣一飛衝天，帽T和外套都變成大熱款，明星也撞衫撞成一團。

昆凌和周湯豪都以連帽外套款和棒球帽的近拍，展現叛逆、不受控的酷炫風，當然少不了墨鏡的加持；而白雪公主系列款式中，有幽暗森林中裡邪惡大眼生物的帽T，是撞衫機率最高的款式，包括韓團少女時代的孝淵、港星阿Sa蔡卓妍，以及曾之喬、《冰與火之歌：權力遊戲》中的梅西威廉斯（Maisie Williams），都以這件黑色的Sleepy瞌睡蟲帽T在IG上展現暗黑時尚，其中以梅西威廉斯和阿Sa的冷硬氣勢最強，孝淵則是歌德風中有率真甜美，曾之喬加碼愛犬、美腿都入鏡，各顯穿搭風格。