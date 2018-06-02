昆凌帶頭耍狠 迪士尼暗黑童話撞衫撞成一團
日前COACH發表第三度與Disney合作的Disney x COACH：A Dark Fairy Tale（暗黑童話）聯名系列，邀請昆凌擔任華山快閃店開幕嘉賓，買氣一飛衝天，帽T和外套都變成大熱款，明星也撞衫撞成一團。
昆凌和周湯豪都以連帽外套款和棒球帽的近拍，展現叛逆、不受控的酷炫風，當然少不了墨鏡的加持；而白雪公主系列款式中，有幽暗森林中裡邪惡大眼生物的帽T，是撞衫機率最高的款式，包括韓團少女時代的孝淵、港星阿Sa蔡卓妍，以及曾之喬、《冰與火之歌：權力遊戲》中的梅西威廉斯（Maisie Williams），都以這件黑色的Sleepy瞌睡蟲帽T在IG上展現暗黑時尚，其中以梅西威廉斯和阿Sa的冷硬氣勢最強，孝淵則是歌德風中有率真甜美，曾之喬加碼愛犬、美腿都入鏡，各顯穿搭風格。
此外，陳庭妮、少女時代的秀英也選穿此系列，秀英的紫色外套相當搶眼，絢爛寶石是暗黑系列的主要辨識元素之一。COACH暗黑系列顛覆迪士尼童話公主的既定甜美型形象，透過經典故事，加上毒蘋果、幽暗森林中的邪惡大眼生物圖樣，賦予迪士尼暗黑鬼魅的嶄新印象。全系列包括男女裝包款、鞋履、服裝和小皮件系列，位於華山的Disney x COACH暗黑童話快閃店，則開設至7月4日止。
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