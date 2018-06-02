搭上世足熱 百貨年中慶回饋更來勁買千送百大火拚

2018-06-02 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



四年一次、讓人熱血沸騰的2018世界盃足球賽即將於6月中旬正式展開，搭上這股夏季熱潮，今年的百貨年中慶優惠內容也特別有勁。

•新光三越首七日全台各店專屬滿千送百

新光三越聯手9大指定銀行，於6月7日至6月24日期間推出夏日購物季－新光三越年中慶。除了百貨服飾全面7折起之外，全台各分店於6月7日至6月13日活動首七日推出專屬滿千送百禮券回饋，包括：台北信義新天地4店、台中中港店、台南新天地等10家分店推出全館滿5,000送200元電子商品禮券。台北南西店、台北站前店和台北天母店推出全館單櫃滿5,000送300元電子商品禮券。另外台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店等6家分店，還加碼推出名品、大家電、法雅客、iStore單櫃滿萬送500元電子商品禮券。

夏季少不了繽紛的彩妝品，今夏新光三越特別與三大化妝品品牌LANCOME、GIORGIO ARMANI和ESTEE LAUDER聯手推出新品獨家預購和首賣活動，另外，歡慶1周年的Beauty Stage美麗台強勢推出6月7日至6月13日線上消費滿2,000元現抵200元、滿5,000元現抵500元，以及限量200組，可以199元價格搶到內含價值千元以上化妝品的Beauty Stage美麗台專屬BOX。

•SOGO台北店聯手10大銀行卡吸利

SOGO台北店年中慶6月7日至6月19日開跑，台北店三館聯手推出「10大銀行卡吸利」活動，活動期間持10大指定銀行信用卡，台北店三館全館刷5,000送300，家電、珠寶、黃金、鐘表區刷1萬送500，復興館、敦化館指定精品刷1萬送600、精品珠寶2萬送1,000抵用券。

除了10大銀行卡吸利活動之外，單筆消費滿5,000(並累積快樂購卡)再加碼抽「香格里拉台北遠東飯店總統套房ㄧ晚 & 馬可波羅餐廳雙人晚間套餐」(1名)。

•微風卡友購物節首四日滿千送百

微風廣場、微風信義、微風松高、微風南京6月7日起至7月4日展開微風卡友購物節，四館分別推出首四日滿千送百酬賓回饋、卡友優惠活動、行動支付享好禮、來店禮等活動，6月7日起至6月30日憑微風積點禮遇會員，至各館指定餐飲櫃位刷聯邦銀行信用卡，單筆消費滿123元，即可享會員點數3倍回饋。針對卡友更加碼首四日「餐飲饗購go」，只要至指定餐飲專櫃持微風聯名卡消費即可享85折優惠。

•京站年中慶全館滿3,000元送300