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搭上世足熱 百貨年中慶回饋更來勁買千送百大火拚

2018-06-02 17:19聯合報 記者江佩君╱即時報導

四年一次、讓人熱血沸騰的2018世界盃足球賽即將於6月中旬正式展開，搭上這股夏季熱潮，今年的百貨年中慶優惠內容也特別有勁。

•新光三越首七日全台各店專屬滿千送百

新光三越聯手9大指定銀行，於6月7日至6月24日期間推出夏日購物季－新光三越年中慶。除了百貨服飾全面7折起之外，全台各分店於6月7日至6月13日活動首七日推出專屬滿千送百禮券回饋，包括：台北信義新天地4店、台中中港店、台南新天地等10家分店推出全館滿5,000送200元電子商品禮券。台北南西店、台北站前店和台北天母店推出全館單櫃滿5,000送300元電子商品禮券。另外台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店等6家分店，還加碼推出名品、大家電、法雅客、iStore單櫃滿萬送500元電子商品禮券。

夏季少不了繽紛的彩妝品，今夏新光三越特別與三大化妝品品牌LANCOME、GIORGIO ARMANI和ESTEE LAUDER聯手推出新品獨家預購和首賣活動，另外，歡慶1周年的Beauty Stage美麗台強勢推出6月7日至6月13日線上消費滿2,000元現抵200元、滿5,000元現抵500元，以及限量200組，可以199元價格搶到內含價值千元以上化妝品的Beauty Stage美麗台專屬BOX。

•SOGO台北店聯手10大銀行卡吸利

SOGO台北店年中慶6月7日至6月19日開跑，台北店三館聯手推出「10大銀行卡吸利」活動，活動期間持10大指定銀行信用卡，台北店三館全館刷5,000送300，家電、珠寶、黃金、鐘表區刷1萬送500，復興館、敦化館指定精品刷1萬送600、精品珠寶2萬送1,000抵用券。

除了10大銀行卡吸利活動之外，單筆消費滿5,000(並累積快樂購卡)再加碼抽「香格里拉台北遠東飯店總統套房ㄧ晚 & 馬可波羅餐廳雙人晚間套餐」(1名)。

微風卡友購物節首四日滿千送百

微風廣場、微風信義、微風松高、微風南京6月7日起至7月4日展開微風卡友購物節，四館分別推出首四日滿千送百酬賓回饋、卡友優惠活動、行動支付享好禮、來店禮等活動，6月7日起至6月30日憑微風積點禮遇會員，至各館指定餐飲櫃位刷聯邦銀行信用卡，單筆消費滿123元，即可享會員點數3倍回饋。針對卡友更加碼首四日「餐飲饗購go」，只要至指定餐飲專櫃持微風聯名卡消費即可享85折優惠。

•京站年中慶全館滿3,000元送300

京站時尚廣場年中慶即日起至6月24日開跑，活動期間Q卡友於全館服飾鞋包櫃位當日累計消費滿3,000元送300元商品禮券，於2F、1F服飾、女包指定櫃位單筆消費滿5,000元送500元商品禮券。Q卡友當日消費滿999元憑發票可兌換Qsquare X EDWIN聯名牛仔提袋一份，數量有限，兌完為止。另外，每逢6月6日(三)、6月13日（三)、6月20日(三)可享全館點數狂飆3倍送，持Q卡於全館單筆消費滿100元可集3點；滿200元可集6點。

SOGO忠孝館6/7至6/9持快樂購卡單筆消費1,000元送new balanc...
SOGO忠孝館6/7至6/9持快樂購卡單筆消費1,000元送new balance運動毛巾雙件組，限量6,000組。圖／SOGO提供
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Beauty Stage美麗台6/7至6/13線上消費滿2,000元現抵200元、滿5,000元現抵500元，以及限量200組199元的專屬BOX。圖／新光三越提供
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新光三越獨家限量Dior花漾迪奧親吻香氛組 推薦價4,250元，6/7至6/24獨家贈｢花漾迪奧淡香水隨身組｣（限量）。圖／新光三越提供
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微風禮券年中慶
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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