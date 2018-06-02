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女子漢/凱特王：我看起來很物質 其實內心很文藝

2018-06-02 16:58聯合報 記者江佩君╱即時報導

現在可以說是「網紅世代」，尤其談時尚、談美，似乎無美不歡，部落客一篇篇的文章，釋出大量美麗的臉孔與美照，但過多美感，似乎讓訊息更顯淺薄；過多的包裝，似乎讓我們失去感受的能力。關於「凱特王」，不想只用時尚部落客介紹她出場，因為相較用大量美照堆砌的年輕網紅，對文字抱有絕對真心的她，從不放棄在文字與觀點的深耕，也讓談美、談時尚更多了精神層次與心靈份量。

•人生歷練就是儲備的能量與資產

相較於20幾歲的年輕網紅，凱特王大方地説出自己的年紀「43歲」，但人生歷練就是她儲備的能量與資產。時間不是來拖垮我們的，端看你怎麼去經驗它。經歷與吸收每一個世代代表性美好的人，生命的紋理在她身上顯露的怎麼不會更美呢。

有多少人抱怨著生活，卻仍日復一日在現狀打滾，而你有多少勇氣，為了追求的目標願意從零開始，而且歸零的次數不只一次。凱特王踏入時尚領域的起點是從一間百貨畫POP海報的工作開始，接著是雜誌社美編，28歲思考轉業，30歲從新娘秘書開始從事梳化造型，在事業發展正熱時，她為了愛前進北京，當地一個人都不認識的她，再度歸零，從為上節目的觀眾化妝，進階至助理主持人、主持人，也因為對工作上心，之後為明星藝人打理梳化造型的這條路就打開來了。

•不是不怕重零開始  而是做好最壞的打算

問她是不是不怕從零開始？凱特王説，「應該說不是不怕，而是做好了最壞的打算，我會思考能否承受，如果可以就往前衝了，後來我發現做好最壞打算往前衝的人，他們都是往前的；反而是沒有想過後果、不計較一切後果的人，卻是最快敗陣下來的。」

但關鍵還是跟熱情有關。她説「我所做的每一份工作都是我熱愛的，才願意為它付出時間、金錢、心力與不計代價，如果你沒那麼熱愛，就會計較這個計較那個，什麼東西都變成你的藉口。」

她開始寫部落格，正逢人在北京發展，當時只是作為心情抒發，以及與台灣的親友保持連結，結果文字現在不僅是她的最愛，也是事業。凱特王談到從小就喜歡文字，每次拿到國文課本都會馬上把它翻完，小時候最愛看聯合報副刊，每天下課就去翻刊，這是她閱讀的基礎，也開啟創作的契機。她説「我是個不擅言詞的人，可以把很多情緒寄託在文字上面， 我在這當中找到很多樂趣，文字是我一生中不會放棄的事情。」

•我可能看起來很物質  其實內心很文藝

談論現在的網紅現象，她認為，「美這件事是瞬間的，每個世代都會有一個代表的美蓬勃發展，但我覺得創作跟內容是可以跨越美、跨越世代、跨越時間被保存下來，像我寫的東西，可能以前寫的心境不同，但要傳遞的價值觀是一致的，對我的讀者來說，可能比我拍一張美照來得更有價值。」凱特王這麼形容自己「我可能看起來很物質，但其實內心很文藝。你要用外表去說服別人，但別人會更喜歡你，是從你的內心挖掘到更有價值的東西。」

自己保有競爭力的做法？凱特王指出，「我現在面對很多同行，他們都很年輕，都小我15~20歲，他們都很年輕有活力，有這世代的語言，也很漂亮，符合這世代的審美，我如果要脫穎而出，除了要跟上這世代的語言跟審美外，我覺得之前的工作經歷比他們多，這就是我儲備的能量，我的背後有比他們更多的能量與資產，被審視起來也沒有那麼膚淺。我的觀點可能就跟其他人不同，也會讓讀者知道，面對內容我不會敷衍它。」

•閒暇時做了什麼  代表你人生走向是什麼

面對工作或生活，凱特王用「很機車」形容自己，生活習慣嚴謹有紀律，就算時間再少工作再忙，一定把自己打理好再出門，閒暇所做的事也是為往後工作所做準備，她説「有句話說得好，你閒暇時做了什麼，代表你整個人生走向是什麼，我很多寫文章的靈感都是從我生活方面來的，所以我的生活必須有點目的性。」

談到現在是否還有歸零的勇氣？她說到「我隨時都有歸零的勇氣，不管是愛情、工作或婚姻。我隨時做好一個人的準備，但我不需大聲喧嘩這件事，是所有生活層面都告訴我，我一個人可以過得很好。」

(場地協力／Cafe By Juicy Diary)

凱特王用「很機車」形容自己，生活習慣嚴謹有紀律，就算時間再少工作再忙，一定把自己...
凱特王用「很機車」形容自己，生活習慣嚴謹有紀律，就算時間再少工作再忙，一定把自己打理好再出門。圖／摘自凱特王臉書
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凱特王說，「文字是我一生中不會放棄的事情。」記者陳立凱／攝影
凱特王說，「文字是我一生中不會放棄的事情。」記者陳立凱／攝影
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凱特王在文字與觀點的深耕，也讓談美、談時尚更多了精神層次與心靈份量。圖／摘自凱特...
凱特王在文字與觀點的深耕，也讓談美、談時尚更多了精神層次與心靈份量。圖／摘自凱特王臉書
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凱特王説「我所做的每一份工作都是我熱愛的，才願意為它付出時間、金錢、心力與不計代...
凱特王説「我所做的每一份工作都是我熱愛的，才願意為它付出時間、金錢、心力與不計代價。」圖／摘自凱特王臉書
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凱特王這麼形容自己「我可能看起來很物質，但其實我的內心很文藝」。記者陳立凱／攝影
凱特王這麼形容自己「我可能看起來很物質，但其實我的內心很文藝」。記者陳立凱／攝影
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凱特王面對網紅世代，人生歷練就是她儲備的能量與資產。記者陳立凱／攝影
凱特王面對網紅世代，人生歷練就是她儲備的能量與資產。記者陳立凱／攝影
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