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金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

美妝控不可不知的「藍色水精靈」 用法都在這裡了

2018-06-01 21:04聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

燠熱的夏季來臨，藍色視覺最能帶來沁涼、舒心的效果，保養品牌也在此際推出許多冰藍色視覺的新品，為酷暑降溫，也帶來不同用法，豐富夏日保養計畫。

█Dior　花植水漾保濕系列

這是2017年推出之後的升級版，迪奧從菌落保養中再延伸出雪酪保養的概念，讓肌膚吃冰沙，冰冰涼涼又飽水鮮嫩，從卸妝、化妝水、眼霜及凝霜等有完整的各步驟保養品，主打成分包括錦葵、巴爾幹苣苔、糖酵素等。

之中的最推薦2款夏日特好用單品，「花植水漾高效保濕凝霜」除了在保養中使用於臉部肌膚，它的高度補水還可以身兼sos的萬用霜，塗抹在特別乾燥粗荒的指緣、手肘、兩頰等部位，擔當神救援的角色；「花植水漾眼凝霜」有陶瓷冰鎮按摩壓頭，可以冰冰涼涼舒緩眼周肌膚之外，在搭飛機或睡覺的時候可以把眼凝霜厚敷在眼周，當作眼膜使用。

█RMK　煥膚果馨露沁涼凝露型（限量）

這是今年夏季迄今為止最愛的一張形象圖了，真想把它放大輸出貼在辦公桌前，冰鎮的視覺好舒服。RMK以受歡迎的煥膚果馨露推出夏日限定的沁涼凝露型，質地是涼感凝露，塗抹肌膚時會瞬間融化為液狀，加速滲透。

這瓶具有清涼香辛調香氛的凝露，相當適合舒緩曬後的肌膚， 除了橙皮和藍莓菁華，添加蜜拉聖果實菁、薏仁種子等菁華配方，除了舒緩鎮定也調理保濕；沁涼感的辛香醒神氣息，主要來自黑胡椒、粉紅胡椒、檀香木和玫瑰的香氛，是專為夏天推出的限量商品。

█碧兒泉　奇蹟活源晶透露

2014年碧兒泉上市的「奇蹟活源精露」幾年下來已成明星商品，據品牌統計，平均每10位消費者靠櫃、就有8位指定購買，2018年6月上市的「奇蹟活源晶透露」和它長得幾乎一模一樣，也都是清潔肌膚後使用的第一道程序，究竟2支產品有何不同？新的晶透露專為亞洲女性設計，相對不那麼黏稠，且主要是針對角質透亮與保濕，因此很適合夏天；既有的精露則是主打保濕修護，兩個產品都建議不要使用化妝棉，以手輕拍至吸收。

但新的 「奇蹟活源晶透露」還有一個好用的功能就是補水+補妝，如果有帶妝，在下午懶得補妝卻已出油，可以使用面紙按壓臉上多餘油脂後，取用8滴晶透露於掌心，再拍彈至全臉吸收，可以幫助糊掉的妝歸位，同步保濕。

█克蘭詩 水潤奇肌全系列

敷臉就用這個吧，克蘭詩水潤奇肌系列推出SOS生命之葉保濕面膜，軟管包裝也適合帶去旅行，置放在家中的冰箱冷藏，一邊看韓劇可以一邊敷臉，沁涼的膚觸讓躁動的心情也靜下來，每周1到2次，靜置10分鐘，敷完只要用化妝棉沾取化妝水擦拭即可。

水潤奇肌系列以馬達加斯加的多肉植物「生命之葉」為主成分，應對各膚質各有不同質地，水潤奇肌保濕精華是適合所有膚質的鎖水步驟，以80%精華水及20%精油的油水混合，是這支產品的一大特色。

█歐舒丹 清泉水合系列

時不時都在缺貨的清泉水合凍，足見在4月份上市的保濕新品，已累積了一定的粉絲，以普羅旺斯雷奧蒂耶（Réotier）泉水為主成分，加上玻尿酸與精萃植物脂，透明、冰涼的凝膠狀質地，也是台灣女孩喜愛使用的保濕凝凍，它可以厚敷當作疾速保濕，也可以做為日常、曬後的保養。

此外，L’OCCITANE歐舒丹清泉水合系列中，有一個噴霧新品，它只有50ml，很適合放在包包或海邊玩時使用，隨時隨地為乾燥肌膚加強保濕；除了讓肌膚保水彈潤，它的質地是細緻薄霧，還可以作為定妝使用，為妝感增添光澤度。

限量的RMK煥膚果馨露（沁涼凝露型）形象圖，有急凍沁涼的視覺效果。圖／RMK提供
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克蘭詩水潤奇肌全系列以多肉植物帶來夏季保養新品。圖／克蘭詩提供
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歐舒丹清泉水合系列運用普羅旺斯的泉水帶來涼感保濕。圖／歐舒丹提供
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碧兒泉奇蹟活源晶透露是乘勝追擊的亞洲女性適用品。圖／碧兒泉提供
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Dior花植水漾保濕系列的形象圖既清涼又浪漫。圖／迪奧提供
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