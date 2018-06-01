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尼龍穿搭、霓虹色調 PRADA秀秋冬新品

2018-06-01 23:13聯合報 特派記者吳曉涵／首爾報導

Miuccia Prada用方正筆直線條象徵堅硬勇敢的姿態。內在的甜美女孩特質透...
Miuccia Prada用方正筆直線條象徵堅硬勇敢的姿態。內在的甜美女孩特質透過薄紗罩衫在頸後繫上一個大型蝴蝶結，流露浪漫驚喜。 圖／PRADA提供
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義大利時尚品牌PRADA日前在首爾舉行秋冬系列亞太區媒體發表活動，展示設計師Miuccia Prada注入濃厚經典風格的秋冬男女裝、配件。透過品牌指標性的尼龍面料、人氣印花、Logo再造等元素與手法，打造出更年輕活潑又保留品牌精神的全新系列。

衣鞋堆疊綠橘桃紅

PRADA在首爾舉行秋冬系列亞太區媒體發表活動，霓虹螢光色調是本季女裝最大特色之...
PRADA在首爾舉行秋冬系列亞太區媒體發表活動，霓虹螢光色調是本季女裝最大特色之一。 記者吳曉涵／攝影
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霓虹螢光色調是本季女裝最大特色之一，鮮明的綠、橘、桃紅等色，彼此堆疊搭配出超炫目搶眼的造型，或與低調的黑、駝色等平衡色彩的強度。寬大的直身輪廓工作服是Miuccia Prada為夜間出門的女性所構想的保護著裝，長版背心、外套結合工業科技面料與運動風，就像改良過的盔甲似的，線條方正筆直，象徵著堅硬勇敢的姿態。但內在的甜美女孩特質並沒有因此隱藏或消失，透過薄紗罩衫在頸後繫上一個大型蝴蝶結，流露浪漫驚喜。

秋冬男裝成套的尼龍穿搭，充滿簡約樸質的魅力。 圖／PRADA提供
秋冬男裝成套的尼龍穿搭，充滿簡約樸質的魅力。 圖／PRADA提供
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男裝雨帽採用PRADA經典的三角形標誌。 圖／PRADA提供
男裝雨帽採用PRADA經典的三角形標誌。 圖／PRADA提供
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除可當作內搭，以霓虹色調呈現的薄紗洋裝、短袖上衣也可穿在最外層，與內裡同樣以亮色打造的洋裝組出透視層次感，如果配上毛呢格紋外套、長褲等單品又展現出材質間碰撞的新火花。而黑色薄紗則是繡上亮色珠飾，搭配繁複圖騰針織長袖洋裝為內裡，新風貌的晚禮服樣式就此誕生。

女裝鞋款也延續霓虹螢光色調，魔鬼氈運動鞋、橡膠短靴都可見到亮麗色彩。 圖／PRA...
女裝鞋款也延續霓虹螢光色調，魔鬼氈運動鞋、橡膠短靴都可見到亮麗色彩。 圖／PRADA提供
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鞋款也延續霓虹螢光色調，魔鬼氈運動鞋、橡膠短靴都可見亮麗色彩。尼龍抽繩漆皮高跟鞋、襪套露指跟鞋更玩起材質混搭。包款卻大行復古之道，聚焦皮革手提方包，並搭恐龍、猴子、香蕉及全新PRADA Logo，融合新舊時代元素並注入童趣感。

衣褲烙上經典印花

皮革手提方包搭配恐龍、猴子、香蕉以及全新PRADA Logo，融合新舊時代元素並...
皮革手提方包搭配恐龍、猴子、香蕉以及全新PRADA Logo，融合新舊時代元素並注入童趣感。 圖／PRADA提供
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男裝方面則是大秀Miuccia Prada對經典尼龍面料的熱情，成套的尼龍穿搭充滿簡約樸質的魅力，在與女裝概念相同的寬大直身剪裁輪廓基礎下，無論是配有寬拉鍊口袋的連帽外套、夾克、寬褲和雨帽，全部採用PRADA經典的三角形標誌。品牌更邀請Konstantin Grcic、Ronan & Erwan Bouroullec、Herzog & de Meuron、Rem Koolhaas共4組著名建築師與工業設計師們攜手合作，利用標誌性的尼龍材質，依照不同職業穿搭需求，創造出4套全新造型。而經典圖紋印花像是香蕉、火焰、唇膏等，也出現在襯衫、短褲或大衣上。

搭配經典三角Logo的螢光色調包款。 圖／PRADA提供
搭配經典三角Logo的螢光色調包款。 圖／PRADA提供
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螢光色點綴橡膠短靴。 圖／PRADA提供
螢光色點綴橡膠短靴。 圖／PRADA提供
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工廠制服般的套裝配上身份證識別卡吊牌，呼應著本季設計理念暗示著的嚴峻氣候裡的烏托邦主題。用尼龍或皮革裝訂的斜挎包、休閒感皮鞋、異材質拼接踝靴、貼上品牌標籤的運動休閒鞋等，也為工業風注入正火紅的現代街頭氣息。

瑞塔歐拉穿秋冬系列經典火焰印花套裝。 圖／PRADA提供
瑞塔歐拉穿秋冬系列經典火焰印花套裝。 圖／PRADA提供
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品牌熱潮名人搶搭

少女時代成員潤娥日前出席品牌2019早春女裝秀時，搶穿秋冬系列的螢光黃、橘層次薄...
少女時代成員潤娥日前出席品牌2019早春女裝秀時，搶穿秋冬系列的螢光黃、橘層次薄紗洋裝現身。 圖／PRADA提供
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霓虹螢光風為PRADA秋冬點綴亮麗的歡愉心情，不少名人搶先搭配這股熱潮。少女時代成員潤娥日前出席品牌2019早春女裝發表會時，就以秋冬系列的螢光黃、橘層次薄紗洋裝現身，薄紗高領帶出優雅氣息，頸後的蝴蝶結更增添甜美浪漫質感。瑞塔歐拉則是在表演中接連秀出火焰印花、毛呢格紋套裝。

達柯塔芬妮穿秋冬系列經典火焰印花洋裝出席品牌2019早春秀。 圖／PRADA提供
達柯塔芬妮穿秋冬系列經典火焰印花洋裝出席品牌2019早春秀。 圖／PRADA提供
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PRADA
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