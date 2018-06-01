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米其林星廚登台 端義式山海宴

2018-06-01 23:40聯合報 記者沈佩臻／專題報導

FELIX LO BASSO餐廳主廚費利斯．羅巴索（Felice Lo Bass...
FELIX LO BASSO餐廳主廚費利斯．羅巴索（Felice Lo Basso）。 圖／台北文華東方酒店提供
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台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳向來是品牌人氣餐廳，今年更甫獲《2018台北米其林指南》推薦餐廳，4月時Bencotto成功舉辦米其林雙廚客座活動，廣受老饕好評。

FELIX LO BASSO餐廳裝潢簡約別致。 圖／台北文華東方酒店提供
FELIX LO BASSO餐廳裝潢簡約別致。 圖／台北文華東方酒店提供
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6月13日至6月16日將邀請義大利米其林名廚費利斯．羅巴索（Felice Lo Basso）登台客座，熟稔於南北義海味山珍食材，巧手幻化為一道道美饌、獻上《食尚山海盛宴》，期間限定5道式午餐每客4,500元，7道式晚餐每客7,500元，皆搭佐數款美酒，想親臨米其林主廚魅力，得提早訂位。

《食尚山海盛宴》嘗得到FELIX LO BASSO餐廳招牌菜色「鮮蝦麵包球搭牛肝...
《食尚山海盛宴》嘗得到FELIX LO BASSO餐廳招牌菜色「鮮蝦麵包球搭牛肝菌高湯及煙燻火腿」。 圖／台北文華東方酒店提供
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料理中，義大利南北風格不同，費利斯．羅巴索（Felice Lo Basso）生於三面臨海、靠近長靴狀鞋跟處的普利亞區（Puglia），曾至義大利北部南提洛省 （South Tyrol）的多洛米蒂山區（Dolomite Mountains）居住12年，在當地知名觀光度假旅館Grand Hotel Alpenroyal擔任主廚，對於熱愛周遊列國、大量吸收多元創意的費利斯．羅巴索來說，只要有新鮮食材，南或北不是問題。

義式麵餃襯青豆及帝王蟹。 圖／台北文華東方酒店提供
義式麵餃襯青豆及帝王蟹。 圖／台北文華東方酒店提供
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費利斯．羅巴索離開Grand Hotel Alpenroyal後，2014年轉戰米蘭UNICO餐廳接掌主廚，隔年餐廳即摘下米其林一星，2016年即以自己的姓名於米蘭市中心的艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）頂層開設餐廳「FELIX LO BASSO」，餐廳風格正如其料理，簡約現代，卻流著無可取代的義大利DNA，裝潢以簡單黑白為主軸，饕客坐在戶外露台品嘗美食時，一眼望去即可俯瞰米蘭市容與米蘭大教堂，而其料理外觀洗鍊，吃進嘴裡卻別出心裁、令人驚喜，細膩融入費利斯．羅巴索從經典義菜中揉合出獨有技法，與他對料理的狂熱。

談到旅遊，費利斯．羅巴索曾至台灣、香港、上海、澳門、新加坡、印度等地旅行，目前最喜歡的地方是印度，當地居民的熱情款待令他留下深刻印象，每次到訪總會在新德里和孟買待上一個月。

傳統義式帕吉尼諾燉飯。 圖／台北文華東方酒店提供
傳統義式帕吉尼諾燉飯。 圖／台北文華東方酒店提供
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費利斯．羅巴索提到，每一次旅行經驗對他來說都是自我激盪，也是快速了解世界飲食文化潮流的方法。此次再次來台，費利斯主廚將運用新穎烹飪技法打造菜餚，並完美結合餐酒搭配，值得期待。

此次《義大利米蘭星廚的食尚山海盛宴》將於6月13日至16日獻上7道式晚間套餐搭配5款美酒，每客7,500元，其中包含幾道「Felix Lo Basso」招牌菜色，如義式麵餃襯青豆及帝王蟹。

馬斯卡邦奶油搭咖啡冰淇淋及可可豆珍珠。 圖／台北文華東方酒店提供
馬斯卡邦奶油搭咖啡冰淇淋及可可豆珍珠。 圖／台北文華東方酒店提供
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6月14日至16日則有5道式午間套餐搭配兩款美酒，每客4,500元，均須加1成服務費，詳情及訂位請洽(02)2715-6668。

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