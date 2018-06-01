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林嘉綺和李毓芬比拚美胸 內衣品牌釋出優惠

2018-06-01 17:44聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

什麼時間點是穿蕾絲內衣的最佳時機？名模林嘉綺為黛安芬慶祝在台50周年站台，表示美麗的身形是為了悅己，因此心情很好、或心情不好的時候，都應該穿上漂亮的蕾絲內衣，妝點外在也帶給自己美麗的內在好心情。

身為兩個孩子的母親，林嘉綺建議女性可以善用洗澡的時間進行1分鐘的胸部、淋巴按摩，維持健美的胸型，她笑說和閨密們不但會分享生活瑣事，還會聊內衣選購祕訣進而團購。而德國品牌黛安芬於1968年引進台灣以來，緊跟生活脈動潮流推出新品，滿足當代女性選購內衣的機能需求，適逢在台創立50周年，也同步強化三個子品牌的印象，包括ESSENCE、FLORALE及Triacion，分別對應到精緻蕾絲、典雅緹花、運動舒適等多種不同設計風格，也展現品牌貼近生活而設計的精神。

黛安芬全球總裁Oliver Spiesshofer以及亞洲首席設計師Nicola Shears皆來台參與這場盛會，北中南限定百貨快閃店也同步開跑，即日起到6月18日台南西門新光三越率先登場，緊接著6月25日台中大遠百、7月24日台北忠孝SOGO接力開幕，凡於快閃店體驗商品都可獲得精美禮品；此外，6月7至18日期間在全台黛安芬門市消費正品全面8折，滿5千元再贈500元購物金。而日系品牌PEACH JOHN則是慶祝來台1周年，邀請李毓芬秀出夏日新款雪紡比基尼泳裝新品，白色的荷葉邊設計，讓她一見傾心，PEACH JOHN也因應季節推出涼感夏日系列，並在6月1日至3日期間推出蜜桃感謝祭活動，於信義威秀廣場舉辦各式抽獎，每天釋出1名3千元商品禮券的好禮放送，6月3日則於晚間由張軒睿擔當一日店長，品牌櫃位也在即日起至6月18日期間，首次祭出9折優惠。

林嘉綺在黛安芬50周年慶活動展現好身材。記者杜建重／攝影
林嘉綺在黛安芬50周年慶活動展現好身材。記者杜建重／攝影
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李毓芬穿著白色雪紡比基尼出席PEACH JOHN歡慶來台1周年活動。圖／PEAC...
李毓芬穿著白色雪紡比基尼出席PEACH JOHN歡慶來台1周年活動。圖／PEACH JOHN提供
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林嘉綺出席黛安芬50周年慶活動分享每日1分鐘美胸按摩。記者杜建重／攝影
林嘉綺出席黛安芬50周年慶活動分享每日1分鐘美胸按摩。記者杜建重／攝影
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林嘉綺與模特兒同台慶賀黛安芬50周年活動。記者杜建重／攝影
林嘉綺與模特兒同台慶賀黛安芬50周年活動。記者杜建重／攝影
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來台1周年的PEACH JOHN同步推出夏日新品「可機洗奇蹟胸罩系列」。圖／PE...
來台1周年的PEACH JOHN同步推出夏日新品「可機洗奇蹟胸罩系列」。圖／PEACH JOHN提供
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林嘉綺出席黛安芬50周年慶活動。記者杜建重／攝影
林嘉綺出席黛安芬50周年慶活動。記者杜建重／攝影
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李毓芬喜愛白色雪紡比基尼的浪漫俏麗荷葉邊。圖／PEACH JOHN提供
李毓芬喜愛白色雪紡比基尼的浪漫俏麗荷葉邊。圖／PEACH JOHN提供
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