林嘉綺和李毓芬比拚美胸 內衣品牌釋出優惠

2018-06-01 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



什麼時間點是穿蕾絲內衣的最佳時機？名模林嘉綺為黛安芬慶祝在台50周年站台，表示美麗的身形是為了悅己，因此心情很好、或心情不好的時候，都應該穿上漂亮的蕾絲內衣，妝點外在也帶給自己美麗的內在好心情。

身為兩個孩子的母親，林嘉綺建議女性可以善用洗澡的時間進行1分鐘的胸部、淋巴按摩，維持健美的胸型，她笑說和閨密們不但會分享生活瑣事，還會聊內衣選購祕訣進而團購。而德國品牌黛安芬於1968年引進台灣以來，緊跟生活脈動潮流推出新品，滿足當代女性選購內衣的機能需求，適逢在台創立50周年，也同步強化三個子品牌的印象，包括ESSENCE、FLORALE及Triacion，分別對應到精緻蕾絲、典雅緹花、運動舒適等多種不同設計風格，也展現品牌貼近生活而設計的精神。