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下周恐有雙颱夾擊？ 氣象局指出關鍵點

湯唯不當優雅女神 秀美腿、玩自拍好親民

2018-06-01 09:10聯合報 記者曾智緯╱即時報導

首度嘗試拍古裝劇的湯唯，在睽違一年後，再度替自己所代言的雷達表（RADO)新表款上市站台。她以白色低胸襯衫、黑色蕾絲裙，以及亮片長禮服搭配DiaMaster系列鑲鑽女表現身，盡顯優雅女性風格。

湯唯相當親切的回應每一個記者的提問，臉上總是保持微笑。圖／RADO提供
湯唯相當親切的回應每一個記者的提問，臉上總是保持微笑。圖／RADO提供
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湯唯一出場，雷達表全球總裁Matthias Breschan先生就稱讚說，歲月幾乎沒在她的身上留下痕跡，就如同品牌的高科技陶瓷腕表一樣，恆久不變。湯唯笑說「如果真的像雷達表那樣歷久彌新的話當然好，可是時間讓我成長，身心靈都感受到富足」。代言雷達表已經5年的湯唯，相當滿意自己目前的生活狀態，她說「這就是一種態度，就像我目前所拍攝的電視劇一樣，古代人什麼都是慢、慢、慢」，還笑說自己參加發表會就像穿越一樣。

樂於享受家庭與工作的湯唯，被問到即將到來的國際兒童節是否會另外為女兒準備禮物，她回應「有父母的陪伴和愛，對女兒來說，就是最好禮物」。而過去不曾使用社群平台的她，在被問到是否一樣低調生活時？湯唯才坦言「我一直都有在用Instagram，因為介面比較簡單，這是我認識外面世界的方式」。說完後還直接公布自己的帳號，並仿效其他明星，與品牌總裁和媒體自拍，展現親民作風。

雖然在活動上，湯唯都是演繹DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷鑲鑽女表，不過當總裁介紹自己配戴的真我系列鏤空腕表時，她才承認說「其實過去幾年，我都是戴這系列比較多、因為很酷、很中性，特別喜歡」，如果要她當品牌設計師的話，會推出什麼樣的表？湯唯說「這好難，因為不管什麼樣的風格，你都能找得到，這是一個非常有包容性的品牌」。

湯唯第二次現身時，以亮片長禮服同樣搭配雷達DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶...
湯唯第二次現身時，以亮片長禮服同樣搭配雷達DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷鑲鑽女表。記者曾智緯／攝影
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在媒體活動時，湯唯突然神來一筆的公布自己IG帳號，更直接和現場記者們玩自拍。圖／...
在媒體活動時，湯唯突然神來一筆的公布自己IG帳號，更直接和現場記者們玩自拍。圖／摘自instagram
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在雷達表新作發表會，品牌把主題中的自然元素當作現場裝飾。記者曾智緯／攝影
在雷達表新作發表會，品牌把主題中的自然元素當作現場裝飾。記者曾智緯／攝影
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湯唯以低胸白襯衫、黑色蕾絲裙造型現身，意外的秀出美腿，小露性感。圖／RADO提供
湯唯以低胸白襯衫、黑色蕾絲裙造型現身，意外的秀出美腿，小露性感。圖／RADO提供
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湯唯以低胸白襯衫、黑色蕾絲裙造型搭配雷達DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷...
湯唯以低胸白襯衫、黑色蕾絲裙造型搭配雷達DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷鑲鑽女表。記者曾智緯／攝影
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自拍湯唯
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