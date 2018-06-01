湯唯不當優雅女神 秀美腿、玩自拍好親民

2018-06-01 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



首度嘗試拍古裝劇的湯唯，在睽違一年後，再度替自己所代言的雷達表（RADO)新表款上市站台。她以白色低胸襯衫、黑色蕾絲裙，以及亮片長禮服搭配DiaMaster系列鑲鑽女表現身，盡顯優雅女性風格。 湯唯相當親切的回應每一個記者的提問，臉上總是保持微笑。圖／RADO提供 分享 facebook

湯唯一出場，雷達表全球總裁Matthias Breschan先生就稱讚說，歲月幾乎沒在她的身上留下痕跡，就如同品牌的高科技陶瓷腕表一樣，恆久不變。湯唯笑說「如果真的像雷達表那樣歷久彌新的話當然好，可是時間讓我成長，身心靈都感受到富足」。代言雷達表已經5年的湯唯，相當滿意自己目前的生活狀態，她說「這就是一種態度，就像我目前所拍攝的電視劇一樣，古代人什麼都是慢、慢、慢」，還笑說自己參加發表會就像穿越一樣。

樂於享受家庭與工作的湯唯，被問到即將到來的國際兒童節是否會另外為女兒準備禮物，她回應「有父母的陪伴和愛，對女兒來說，就是最好禮物」。而過去不曾使用社群平台的她，在被問到是否一樣低調生活時？湯唯才坦言「我一直都有在用Instagram，因為介面比較簡單，這是我認識外面世界的方式」。說完後還直接公布自己的帳號，並仿效其他明星，與品牌總裁和媒體自拍，展現親民作風。