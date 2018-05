6月必吃8間美食 「龍蝦生蠔吃到飽」和免費甜甜圈

2018-06-01 聯合報 記者陳睿中



隨著進入6月,多家餐廳、飯店紛紛推出各種新型方案,內容囊括吃到飽、免費贈品等不同期間限定的優惠;日本的一蘭拉麵,也於6月1日新開幕台灣一號店別館,帶來不一樣的昭和風裝飾情調。本次特彙整8家於6月1日開始的美食相關資訊,方便民眾可以安排6月的行程。

為了慶祝6月1日的「國際甜甜圈日」,Mister Donut於6月1日推出消費不限金額,即可加贈一個「蜜糖波堤」的活動,另外於6月5日前,於7-ELEVEN店中店也有第2個7折的折扣方案。

全家Fami今夏與金色三麥精釀啤酒合作,推出啤酒口味霜淇淋。以司陶特啤酒為原料的霜淇淋,帶有麥芽焦香與濃郁奶香,而且酒精濃度為0.5%以下,人人皆可食用。雖然正式販售時間為6月5日,但從6月1日起,即可於豐華店、重慶店、龍普店、汐止興中店、忠孝店等指定店家搶先品嚐,單支原價35元,特價29元,還另有打卡免費、加贈兌換券等活動。

來自日本的一蘭拉麵,於6月1日正式於台北新光三越A11 館開幕台灣一號店別館。相較於距離300公尺的一號店,別館同樣提供招牌的味集中座位與個人化點餐,並特別採用復古的昭和風格裝潢,帶來與眾不同的空間樂趣。一號店別館,也是全球第一間24小時營業的昭和風一蘭百貨店鋪。

自6月1日至9月30日期間,台北晶華酒店推出「夏日好樂.食破天驚」住房專案。入住方案房型的住客,可以獲得Buffet Pass,在2天1夜的時間內,房客能夠無限次數至館內的栢麗廳、泰市場及義饗食堂等自助餐廳用餐,每人最高現賺4,000元餐費。

6月1日至6月30日間,君品酒店的雲軒西餐廳推出北美太子龍蝦鮮蠔饗宴。每人1,980元,即可享1隻空運來台的加拿大太子活龍蝦,以及1顆太平洋美國巨無霸生蠔作為自助餐主餐;加價999元,則可再升級「太子活龍蝦與生蠔吃到飽」。

來自夏威夷的KUA`AINA,為美國前總統歐巴馬所喜愛的漢堡品牌,目前於微風信義、林口設有分店。6月1日至8月31日期間,KUA`AINA特引進在日本有人氣的「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」,以及使用台灣愛文芒果製作的「芒果鬆餅」,讓民眾可品嚐到另類的夏日風情。

6月1日至7月31日期間,采悅軒中餐廳推出波士頓龍蝦套餐,全套除了有蒜香粿條蒸波士頓龍蝦之外,還有使用煙熏鴨胸肉、泰式涼拌花枝、私房杏鮑菇等開胃菜的風味三色拼、薺菜白玉海鮮羹,以及洋蔥絲瓜黃牛肉、照燒野蕈雪花豬薑蔥、叉燒絲撈麵等佳餚,每套原價1,280元,優惠價990元。