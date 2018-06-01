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美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免

6月必吃8間美食 「龍蝦生蠔吃到飽」和免費甜甜圈

2018-06-01 00:53聯合報 記者陳睿中╱即時報導

隨著進入6月，多家餐廳、飯店紛紛推出各種新型方案，內容囊括吃到飽、免費贈品等不同期間限定的優惠；日本的一蘭拉麵，也於6月1日新開幕台灣一號店別館，帶來不一樣的昭和風裝飾情調。本次特彙整8家於6月1日開始的美食相關資訊，方便民眾可以安排6月的行程。

為了慶祝6月1日的「國際甜甜圈日」，Mister Donut於6月1日推出消費不限金額，即可加贈一個「蜜糖波堤」的活動，另外於6月5日前，於7-ELEVEN店中店也有第2個7折的折扣方案。

全家Fami今夏與金色三麥精釀啤酒合作，推出啤酒口味霜淇淋。以司陶特啤酒為原料的霜淇淋，帶有麥芽焦香與濃郁奶香，而且酒精濃度為0.5%以下，人人皆可食用。雖然正式販售時間為6月5日，但從6月1日起，即可於豐華店、重慶店、龍普店、汐止興中店、忠孝店等指定店家搶先品嚐，單支原價35元，特價29元，還另有打卡免費、加贈兌換券等活動。

來自日本的一蘭拉麵，於6月1日正式於台北新光三越A11 館開幕台灣一號店別館。相較於距離300公尺的一號店，別館同樣提供招牌的味集中座位與個人化點餐，並特別採用復古的昭和風格裝潢，帶來與眾不同的空間樂趣。一號店別館，也是全球第一間24小時營業的昭和風一蘭百貨店鋪。

自6月1日至9月30日期間，台北晶華酒店推出「夏日好樂．食破天驚」住房專案。入住方案房型的住客，可以獲得Buffet Pass，在2天1夜的時間內，房客能夠無限次數至館內的栢麗廳、泰市場及義饗食堂等自助餐廳用餐，每人最高現賺4,000元餐費。

6月1日至6月30日間，君品酒店的雲軒西餐廳推出北美太子龍蝦鮮蠔饗宴。每人1,980元，即可享1隻空運來台的加拿大太子活龍蝦，以及1顆太平洋美國巨無霸生蠔作為自助餐主餐；加價999元，則可再升級「太子活龍蝦與生蠔吃到飽」。

來自夏威夷的KUA`AINA，為美國前總統歐巴馬所喜愛的漢堡品牌，目前於微風信義、林口設有分店。6月1日至8月31日期間，KUA`AINA特引進在日本有人氣的「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」，以及使用台灣愛文芒果製作的「芒果鬆餅」，讓民眾可品嚐到另類的夏日風情。

6月1日至7月31日期間，采悅軒中餐廳推出波士頓龍蝦套餐，全套除了有蒜香粿條蒸波士頓龍蝦之外，還有使用煙熏鴨胸肉、泰式涼拌花枝、私房杏鮑菇等開胃菜的風味三色拼、薺菜白玉海鮮羹，以及洋蔥絲瓜黃牛肉、照燒野蕈雪花豬薑蔥、叉燒絲撈麵等佳餚，每套原價1,280元，優惠價990元。

BLACK As Chocolate本季推出限定款「鮮芒果礦石蛋糕」，將整顆的台灣芒果切塊加入百香果慕斯中，底層則使用Barry Callebaut 比利時皇家巧克力所製成的巧克力蛋糕，6吋售價950元，8吋1,900元。6月1日起購買鮮芒果礦石蛋糕，即可以250元加購BLACKOUT 冰淇淋，現省330元。

一蘭拉麵一號店別館於6月1日正式開幕。記者張芳瑜／攝影
一蘭拉麵一號店別館於6月1日正式開幕。記者張芳瑜／攝影
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晶華酒店推出住房可無限使用自助餐的方案。圖／晶華酒店提供
晶華酒店推出住房可無限使用自助餐的方案。圖／晶華酒店提供
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BLACK As Chocolate運用台灣芒果，推出鮮芒果礦石蛋糕。圖／BLA...
BLACK As Chocolate運用台灣芒果，推出鮮芒果礦石蛋糕。圖／BLACK As Chocolate提供
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6月1日國際甜甜圈日，Mister Donut推出消費加贈蜜糖波堤的活動。圖／M...
6月1日國際甜甜圈日，Mister Donut推出消費加贈蜜糖波堤的活動。圖／Mister Donut提供
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全家與金色三麥合作，推出啤酒霜淇淋。圖／全家便利商店提供【飲酒過量，有礙健康】
全家與金色三麥合作，推出啤酒霜淇淋。圖／全家便利商店提供【飲酒過量，有礙健康】
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KUA`AINA於6月開始引進「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」。記者張芳瑜／攝影
KUA`AINA於6月開始引進「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」。記者張芳瑜／攝影
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君品雲軒於6月推出太子活龍蝦搭配太平洋美國巨無霸生蠔的主餐方案。圖／君品酒店提供
君品雲軒於6月推出太子活龍蝦搭配太平洋美國巨無霸生蠔的主餐方案。圖／君品酒店提供
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芒果一蘭
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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