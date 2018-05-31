6月1日精華液3折 台中夏季美容品展開幕

2018-05-31 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



全台規模最大「台中夏季美容品展」今天在大台中國際會展中心開幕，將由建國科技大學美容系以「時空旅人」表演揭開4天活動，並推出多項每日一物優惠，共有上百家品牌、萬件商品，讓中部地區的美妝控一次購足。

這場6月1日至4日進行的美容展，還有一票逛兩展的優惠，結合婦幼展，讓時尚媽媽們除了選購自己喜愛的產品，還可以為心愛寶貝選物；此外，今年度還有一項創新活動，看準6月新娘潮，將在6月3日舉辦「2018台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽」，活動分為靜態的「花之博美、設計美學」競賽展示，以及「花樣年華、新娘造型」的展演，邀請到日本、新加坡、越南等國流行美學老師、產業界專家共同參與這項技術交流，也是台灣美容技藝的提升，為今年美容展一大亮點。

最受矚目的美甲，仍然從基本保養、美甲套組和日本製凝膠都應有盡有，而粉霧眉、極致層次飄柔眉、水嫩嘟嘟唇、半永久妝容等近期美容版討論度最高的項目，也反映在美容展擴增的攤位中，現場由韓國資深老師與紋繡鬼才進行教學示範，以及各式紋繡針片的解密，都是不可錯過的全新技術分享。