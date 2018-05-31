親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免

6月1日精華液3折 台中夏季美容品展開幕

2018-05-31 23:02聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

全台規模最大「台中夏季美容品展」今天在大台中國際會展中心開幕，將由建國科技大學美容系以「時空旅人」表演揭開4天活動，並推出多項每日一物優惠，共有上百家品牌、萬件商品，讓中部地區的美妝控一次購足。

這場6月1日至4日進行的美容展，還有一票逛兩展的優惠，結合婦幼展，讓時尚媽媽們除了選購自己喜愛的產品，還可以為心愛寶貝選物；此外，今年度還有一項創新活動，看準6月新娘潮，將在6月3日舉辦「2018台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽」，活動分為靜態的「花之博美、設計美學」競賽展示，以及「花樣年華、新娘造型」的展演，邀請到日本、新加坡越南等國流行美學老師、產業界專家共同參與這項技術交流，也是台灣美容技藝的提升，為今年美容展一大亮點。

最受矚目的美甲，仍然從基本保養、美甲套組和日本製凝膠都應有盡有，而粉霧眉、極致層次飄柔眉、水嫩嘟嘟唇、半永久妝容等近期美容版討論度最高的項目，也反映在美容展擴增的攤位中，現場由韓國資深老師與紋繡鬼才進行教學示範，以及各式紋繡針片的解密，都是不可錯過的全新技術分享。

多項參展優惠，則包括與大苑子推出網美最愛的綠沛系列，百香綠沛、檸檬綠沛、蔓越莓綠沛等三種口味，美容展消費者限定優惠8折，再搭配美容展消費滿500元，還可抽獎環保杯套；消費者在美容展3個不同的攤位消費，即可憑不限金額發票兌換時尚馬卡龍洗臉刷一支；凡搭乘55688台灣大車隊前往展場，可有機會獲得免費VIP入場券；現場加入聯合報會員，即可抽YAMAHA CUXI 115機車2018年新色（價值約70,800元），會員簽到加碼抽borsalini萬元精品包款。活動期間現場購票全票100元、學生票50元。

全台規模最大美容展將於6月1至4日在大台中國際會展中心舉辦。圖／主辦單位提供
全台規模最大美容展將於6月1至4日在大台中國際會展中心舉辦。圖／主辦單位提供
分享
6月1日開幕日CONI清透水潤不緊繃組合3.7折，原價5,380元、特價2,00...
6月1日開幕日CONI清透水潤不緊繃組合3.7折，原價5,380元、特價2,000元（限量50組）。圖／主辦單位提供
分享
全台規模最大美容展將於6月1至4日在大台中國際會展中心舉辦。圖／主辦單位提供
全台規模最大美容展將於6月1至4日在大台中國際會展中心舉辦。圖／主辦單位提供
分享
6月1日開幕日吉立伊貝的超進化肌因賦活精萃3折，30ml原價1,980元、特價5...
6月1日開幕日吉立伊貝的超進化肌因賦活精萃3折，30ml原價1,980元、特價594元。圖／主辦單位提供
分享
6月1日開幕日上午11：30首場活動由建國科大美容系演繹「時空旅人」。圖／主辦單...
6月1日開幕日上午11：30首場活動由建國科大美容系演繹「時空旅人」。圖／主辦單位提供
分享

越南新加坡
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

古羅馬墓園裡辦秀 GUCCI早春時髦怪誕又神秘

2018-05-31 22:43

網購年中慶拚了！ AR互動、運動風跨螢直播晚會樣樣來

2018-05-31 20:01

夏季溫度創新高 入手消暑神物就瞬間好心情

2018-05-31 20:00

台灣味好夯！好丘貝果香港快閃 數百顆排隊秒殺

2018-05-31 18:33

漸層美翻！大人味「抹茶抹希多」無酒精消暑超好拍

2018-05-31 18:07

Yahoo奇摩購物中心首創無卡分期 主打3C、機車

2018-05-31 17:51

六福皇宮6餐廳推套餐 身分證連號1999用餐免費

2018-05-31 17:43

法國第一夫人愛牌來台 價位超親民！

2018-05-31 17:39

搭oBike 有機會抽驚悚神作電影票

2018-05-31 15:48

華人看不到的鴉片戰爭 黃宇和衝破白人限制說分明

2018-05-31 15:43

愛吃巧克力的王大閎 像賈寶玉出大觀園

2018-05-31 15:41

被鄭有美試色美唇燒到 她的霧感唇來自這個彩妝牌

2018-05-31 15:26

影／台南越光米新包裝上市 買3送1免運費

2018-05-31 15:16

W紫豔中餐廳推正宗港點 片皮鴨、西施泡飯6月4日開賣

2018-05-31 14:48

夢幻風旅店 來去住一晚

2018-05-31 14:33

豪華帳棚、智慧飯店 全球5間特色民宿放榜

2018-05-31 12:40

摩斯紅茶有隱藏版喝法？ 開口問問就可免費加一味

2018-05-31 12:24

Van Cleef & Arpels 用幸運襯托妳的美

2018-05-31 00:22

全球健兒都來了！香港龍舟嘉年華 濱海派對玩樂無極限

2018-05-30 22:50

Ella陳嘉樺和林心如撞衫 「微辣時尚」好性感

2018-05-30 21:47

王子、曾之喬代言屈臣氏集點 廣告彷彿拍攝時尚大片

2018-05-30 20:16

甜點控會失守！ 野餐外帶必吃芒果礦石蛋糕

2018-05-30 19:27

plain-me攜手BEAUTY & YOUTH 打「包」你的夏季造型

2018-05-30 18:37

住東京加4分！爆紅「制縣傳說」測出你的日本旅遊等級

2018-05-30 18:07

公主病大爆發！萬豪推絕美空中花園周末早午餐

2018-05-30 17:37

梅根王妃愛牌 Barbour打造時髦防水裝備

2018-05-30 17:37

韓國獎勵旅遊正夯 今年赴韓人次可望破百萬

2018-05-30 17:06

夏日就要搭撞色鞋！Asics KO 100紀念系列超搶眼

2018-05-30 16:56

英國百年潮流彩妝RIMMEL登台 值得入手單品是它

2018-05-30 16:35

多位金曲新星齊聚台大音樂節 吸引千名觀眾一同狂歡！

2018-05-30 15:56

韓國插畫家Kim Sujin新展 用線條刻劃生活的幽默！

2018-05-30 15:55

品嘗中式輕奢華！龍蝦餐、港點特色菜澎派上桌

2018-05-30 14:26

啤酒霜淇淋超商登場 成熟大人味消暑不怕醉

2018-05-30 14:25

今夏美妝快閃熱 引爆！

2018-05-30 14:10

華山文創園區 紫色夢幻城堡

2018-05-30 14:09

agnès b.支持新銳攝影

2018-05-30 14:09

Lady Gaga的端莊女教師穿搭 充滿新鮮感

2018-05-30 13:59

全家跨界聯盟金色三麥 推啤酒霜淇淋

2018-05-30 13:56

梅根婚紗設計師發表2019早春 色彩濃烈勾勒大和魂

2018-05-30 12:49
看更多

熱門文章

被酸捐款卻不幫員工加薪 館長霸氣回：員工有小孩加薪三千

2018-05-31 09:46

上班族夢幻工作排名大洗牌 第一名跌破大家眼鏡

2018-05-31 10:14

蕉價低落 農產公司：農民盲目不能光怪政府

2018-05-31 15:46

3-4月統一發票開獎 又有15位千萬富翁誕生

2018-05-31 09:22

梅雨季遇熱擾動天氣怎麼變？ 吳德榮：周日後漸明朗

2018-05-31 06:50

婆撞見媳帶別人上汽旅 懷胎七月後堅持離婚

2018-05-31 18:06

鼻酸！11月大男嬰住院 叔叔拐腳泡奶照顧

2018-05-31 12:27

摩斯紅茶有隱藏版喝法？ 開口問問就可免費加一味

2018-05-31 12:24

親人、情侶凶殺案頻傳 醫：家庭關係崩解警訊

2018-05-31 09:36

今日星座運勢／魔羯 展開新的興趣 桃花運不停上升

2018-05-31 00:00

台東09:03規模4.6地震 最大震度台東5級

2018-05-31 09:14

他上網求「神秘表姐夫八卦」 意外釣出本尊神回覆

2018-05-31 14:28

雞肉也有紅肉？ 營養師教你分紅白肉

2018-05-31 00:39

新北、宜蘭大雨特報！注意瞬間大雨雷擊及強陣風

2018-05-31 14:01

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

油價漲勢暫止 汽柴油下週估各降4及5角

2018-05-31 11:03

生活見聞／誤闖白髮營

2018-05-31 06:00

當年蕉價慘跌 立委曾向農委會主委怒擲香蕉

2018-05-31 17:18

ETC抓國道超速 交通部：牽涉合約茲事體大

2018-05-31 12:10

生活的風景／紫瀑

2018-05-31 06:00

劇烈搖晃嚇壞民眾 台東規模4.6地震暫無災情傳出

2018-05-31 09:25

六福皇宮6餐廳推套餐 身分證連號1999用餐免費

2018-05-31 17:43

親子手牽手／當彩虹寶寶得媽媽們來了

2018-05-31 06:00

ETC擬採均速測速 立委：有助減少瞬間超速案件

2018-05-31 21:19

菸品比毒品易成癮 每天抽4包...26歲男送醫急救

2018-05-31 00:09

夏季提早爆熱 彭啟明：今年要特別關注熱議題

2018-05-31 08:28

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

連牛奶也要漲！光泉鮮奶6月起全系列漲價5%至6%

2018-05-30 19:48

小仁泉豆漿爆地下工廠？食安無問題 工廠設立不符

2018-05-31 11:04

你中獎了嗎？ 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎看這裡

2018-05-31 21:15

健保APP補辦健保卡超方便 7天破萬人申請

2018-05-31 18:35

同是建築師 王大閎之子：現在建築師連尊嚴都沒有

2018-05-31 15:35

慈母罹病 4千金爭搶切肝割腎救母

2018-05-31 14:33

歐盟GDPR實施 行政院擬成立個資保護專案辦公室因應

2018-05-31 10:43

立志打造波霸界星巴克！ 「伴伴堂」紅回台灣開首店

2018-05-31 21:01

抗癌要吃對 高蛋白營養最重要

2018-05-31 00:39

6年漲2K 、均薪27K 年輕人甩不開低薪惡運

2018-05-31 15:38

霸南山屋點燈 聖稜線8座山屋全亮了

2018-05-31 12:33

水產包冰率高得離譜 台中議員：蟹管肉退冰剩20%

2018-05-31 11:38

女子做狐臭手術昏迷 宜衛生局：法規尚未生效無違法

2018-05-31 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top