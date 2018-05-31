華人看不到的鴉片戰爭! 黃宇和衝破白人限制說分明

2018-05-31 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



澳洲雪梨大學終身講座教授黃宇和，研究生涯一路從鴉片戰爭、兩廣總督葉名琛到國父孫中山，光是孫中山專書就有6本。近日他出版《從海角到天涯》（聯經），感嘆他這華人學者在西方的研究歷程，有如英語圈盎格魯撒克遜文化和華語圈華夏文化交戰的縮影。

黃宇和出生廣州，之後隨家人赴香港，家境貧困，靠好成績拚上香港大學。黃宇和說，當時香港為英國殖民統治，中學歷史都不教中英鴉片戰爭，連港大教鴉片戰爭，都依照英美歷史觀詮釋成「文化衝突」，甚至詮釋成是清朝慈禧太后堅持外使向她叩頭的「叩頭戰爭」，好讓殖民地人民服服貼貼。

黃宇和說，港大最末考試時，他直言就算有文化衝突，若無鴉片存在，戰爭必不至此，結果遭兩位英國教授給超低5分、10分，眼看學位不保。幸好其他老師看他平時勤學努力，代為求情，黃宇和才保住榮譽學位，得以申請英國牛津大學研究所，還拿到獎學金。

「我到了牛津大學，才發現歧視我的英國人，在這裡不分種族、互相尊重。」黃宇和說，英國各種歷史觀點流通開放，他這才有資源研究鴉片戰爭，發現英國主流向來是用經濟、戰略而非道德角度看鴉片戰爭，甚至誣陷當時力守廣州的葉名琛，才得以攻破廣州。

黃宇和據此寫成博士論文，豈知審他論文的劍橋大學教授，稱他沒引用最重要的書，判他論文不通過；但因他明明頻引該書，牛津師生都為他抗議，黃宇和才贏回學位，類似事件又在之後談鴉片戰爭的《鴆夢》一書上演。

黃宇和認為，他會一再遇到這種狀況，原因都是英國傳統學者不接受批判帝國主義的觀點，幸好英國文化中一定會有開放派人士挺身，才讓他屢度險關。

「盎格魯薩克遜和華夏文化的交戰，就在我身上顯現，我就是縮影。」黃宇和說，親身歷經帝國主義，讓他很自然想了解帝國主義，而因帝國主義就是發展得太極端的民族主義，讓他必然會研究民族主義，這就一定會研究孫中山。他指出，孫中山就是因為在英時目睹帝國主義壞處，才堅守非常溫和的民族主義立場。