豪華帳棚、智慧飯店 全球5間特色民宿放榜

2018-05-31 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



暑期旅遊旺季來臨，不少民眾正策劃充電之旅、放鬆身心。旅遊業者Booking.com調查發現，全球近3成（29%）的旅客會為旅程尋找獨特住宿，替整趟旅行添增更多色彩。

Booking.com選出全球「5間與眾不同特色住宿」，給想要跨出旅行舒適圈的旅客參考。科技迷旅客可以入住「自動化智慧飯店」感受科技旅遊的獨特魅力；熱愛自然與冒險的旅客可以下榻「奢華帳篷」和「田園風光農場」等與眾不同的特色住宿，重寫對旅行的想像，激發旅遊靈感，創造更豐富的旅行體驗。

●荷蘭阿姆斯特丹，科技迷必訪的自動化智慧飯店

Booking.com發現，近兩成(19%)的旅客喜歡在旅行中嘗試新事物，更有25%的科技愛好者認為智慧科技的住宿超有吸引力。Booking.com推薦位於荷蘭阿姆斯特丹市中心的「城市樞紐飯店」，旅客一抵達這間未來感十足的膠囊旅館時，即可使用配備的手環開啟艙（房）門，以及控制房間燈光明暗度，而透過飯店專屬App，除能辦理入住、與其他住客交流外，還可以藉此向城市達人（CityHost）尋求在地推薦。

●美國蒙大拿，滿天星斗下的奢華露營新體驗

Booking.com推薦喜愛挑戰極限、深入野地找尋刺激感的戶外玩家，入住位於美國蒙大拿州的「追夢緹畢豪華帳篷」，在滿天星斗下享受前所未有的奢華露營體驗。這些豪華的印地安帳篷離黃石國家公園入口僅5英里，旅客在此能輕鬆體驗戶外活動的美好，無論是想在黃石河邊試試飛蠅釣、到國家公園內探險、或在沸騰河(Boiling Reiver)裡泡溫泉，都能在此滿足願望。營區內共有10頂帳篷，均提供暖氣、舒適的床鋪和絕美的山景供旅客享受。

●義大利蒙特里久尼，饕客大啖珍味的開心農場

Booking.com指出，有4成的旅客會將當地美食做為度假旅行的考量指標，更有23%的旅客喜歡住在可以開伙的住宿，藉旅行一展廚藝大啖當地食材。位在義大利蒙特里久尼的一座葡萄酒農場「勒加洛佐勒農家樂」，不僅住宿地點方便，更有設備齊全的老式廚房，入住的旅客能盡享托斯卡尼鄉村美景，感受濃濃的農家風光。此外，農場距中世紀城市蒙特里久尼僅需短暫車程，饕客可前往農夫市集，購入當地的新鮮食材後再帶回農場料理，享受最在地的美食饗宴。

●澳洲朗里奇，遠離人跡的荒野小屋

Booking.com也表示，有23%的旅客偏好下榻遠離熱門景點的地方，與世獨立的澳洲大陸，正是秘境愛好者的優質選擇，位於澳洲朗里奇的「可諾克奧特拜克山林小屋」，設有免費燒烤設施，以及令人消暑的戶外泳池。而即使小屋遠離鬧區人潮，仍附有旅遊諮詢台，貼心地協助旅客安排各式活動行程。

●中國西安，價格實惠的古色中國風青旅

想在旅程中真正地放鬆，就把惱人的預算規劃丟到腦後，可選擇一家物美價廉的青年旅館。Booking.com透過調查發現，有半數旅客同意價格實惠的住宿選擇能讓旅遊更為順利，中國的「西安湘子門國際青年旅舍」，除經濟實惠的價格受到旅客好評外，傳統四合院的外觀與濃濃中國風裝潢，更是令世界各地的旅客讚嘆不已，另外，旅舍地理位置絕佳，離西安城牆和書院門仿古一條街僅有幾步之遙，方便背包旅客暢遊西安鬧區。