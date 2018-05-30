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全球健兒都來了！香港龍舟嘉年華 濱海派對玩樂無極限

2018-05-30 22:50聯合報 記者羅建怡╱即時報導

試想，千槳齊發、全球近4,500名健兒雲集的龍舟賽，會是何等畫面？「香港龍舟嘉年華」將於6月22~24日在維多利亞港及中環海濱登場，人造沙灘現身，一場夏日活力派對上演，此刻遊港，不可錯過。

一提到端午節，就讓人聯想到艷陽高照、充滿活力的夏季，當然還有緊張刺激的龍舟比賽。香港這個國際大都會，向來擅長將不同的中西節日打造成熱鬧派對，今年，由香港旅遊發展局主辦、中國香港龍舟總會合辦的第9屆「香港龍舟嘉年華」，一連3天的活動除了多場專業龍舟賽事之外，還有美食、玩樂及音樂娛樂等豐富元素，旅客想要體驗香港夏日節慶，此處絕對不容錯過。

「香港龍舟嘉年華」的亮點之一，是雲集逾4,500位健兒的國際龍舟邀請賽。來自世界各地包括台灣、澳洲、紐西蘭、法國、美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、以色列、印度、中國、澳門和香港的的龍舟強隊，將於維港激戰，盛況空前。最受旅客歡迎的搞笑版「扮嘢大賽」，今年也將再次登場，龍舟健兒會以創意造型上陣，爭奪「特色造型大獎」，為賽事添加歡樂氣氛。

海上連場激戰，岸上活動同樣精采。龍舟嘉年華期間，中環海濱會舉行大型派對，今年亮點是人造沙灘，遊客可在都會中心享受日光浴，黃昏時分會還有音樂會，「美食之都」當然少不了各樣美食、消暑特飲及優惠。

「香港龍舟嘉年華」活動相關資訊，可查香港旅遊局網站：www.DiscoverHongKong.com/DragonBoat/tc

香港年度盛事「龍舟嘉年華」比賽即將登場。圖／港旅局提供
香港年度盛事「龍舟嘉年華」比賽即將登場。圖／港旅局提供
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全球健兒齊聚香港，龍舟、美食、活動與樂音同步登場，此番盛會不可錯過。圖／港旅局提...
全球健兒齊聚香港，龍舟、美食、活動與樂音同步登場，此番盛會不可錯過。圖／港旅局提供
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香港龍舟賽
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