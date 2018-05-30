ARMY注意！台灣LG宣布BTS防彈少年團代言手機

2018-05-30 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣的A.R.M.Y們有福了！台灣LG正式宣布由BTS防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，首波將以6月在台發表的旗艦機皇LG G7＋ThinQ領軍，釋出大量帥照，藉由BTS防彈少年團的多變個性及原創魅力，展現LG智慧手機的特色與創新技術。

LG G7＋ThinQ主打實用便利的AI功能，本次與邁入世界級殿堂的BTS防彈少年團合作也以「This is my pick！」為訴求，雖然今年BTS防彈少年團原本即有來台開唱行程，但LG仍在努力邀約中，除了將展開多元的行銷活動，也預計6月將針對台灣A.R.M.Y粉絲後援會規畫專屬福利。

今年6月成軍滿5周年的BTS 防彈少年團，除了獲得金氏世界紀錄認證為全球在Twitter被提及次數最多的超高討論度表演組合之外，5月中旬發表全新專輯《Love Yourself轉 ’Tear’》宣告強勢回歸，最新單曲 MV點擊次數在發布當天即刷新世界紀錄，同時新專輯也拿下Billboard 200的排行榜榜首，更創下K－POP 男團歷史，近期還打敗多位大咖明星二度拿下美國告示牌音樂大獎「最佳社群明星獎」。