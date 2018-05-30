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ARMY注意！台灣LG宣布BTS防彈少年團代言手機

2018-05-30 18:20聯合報 記者陳立儀╱即時報導

台灣的A.R.M.Y們有福了！台灣LG正式宣布由BTS防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，首波將以6月在台發表的旗艦機皇LG G7＋ThinQ領軍，釋出大量帥照，藉由BTS防彈少年團的多變個性及原創魅力，展現LG智慧手機的特色與創新技術。

LG G7＋ThinQ主打實用便利的AI功能，本次與邁入世界級殿堂的BTS防彈少年團合作也以「This is my pick！」為訴求，雖然今年BTS防彈少年團原本即有來台開唱行程，但LG仍在努力邀約中，除了將展開多元的行銷活動，也預計6月將針對台灣A.R.M.Y粉絲後援會規畫專屬福利。

今年6月成軍滿5周年的BTS 防彈少年團，除了獲得金氏世界紀錄認證為全球在Twitter被提及次數最多的超高討論度表演組合之外，5月中旬發表全新專輯《Love Yourself轉 ’Tear’》宣告強勢回歸，最新單曲 MV點擊次數在發布當天即刷新世界紀錄，同時新專輯也拿下Billboard 200的排行榜榜首，更創下K－POP 男團歷史，近期還打敗多位大咖明星二度拿下美國告示牌音樂大獎「最佳社群明星獎」。

LG表示，BTS防彈少年團在音樂領域的非凡成就，正如同LG G7＋ThinQ 的強大性能，是LG行動通訊選擇 BTS防彈少年團作為品牌夥伴的原因之一。在 LG G7＋ThinQ的全新代言形象照當中，BTS防彈少年團的7位成員依個人風格分別詮釋這款旗艦手機的特色功能，展現深情凝視、活潑動感或慵懶俏皮等多種樣貌。

BTS防彈少年團的老么Jung Kook明亮迷人的眼神如同LG G7＋ThinQ...
BTS防彈少年團的老么Jung Kook明亮迷人的眼神如同LG G7＋ThinQ的超高亮度螢幕，在強光下依然能呈現螢幕上清晰無比的畫面。圖／LG提供
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台灣LG正式宣布由BTS防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，首波以即將在台上市的 ...
台灣LG正式宣布由BTS防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，首波以即將在台上市的 旗艦機皇LG G7＋ThinQ展現多元特色與創新技術。圖／LG提供
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BTS防彈少年團的Jimin運用LG G7＋ThinQ中的 Google Len...
BTS防彈少年團的Jimin運用LG G7＋ThinQ中的 Google Lens搜尋有趣的資訊。圖／LG提供
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台灣LG正式宣布由BTS防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，首波以即將在台上市的 ...
台灣LG正式宣布由BTS防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，首波以即將在台上市的 旗艦機皇LG G7＋ThinQ展現多元特色與創新技術。圖／LG提供
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BTS防彈少年團主唱V使用LG G7＋ThinQ獨有的超亮相機，在昏暗的環境依然...
BTS防彈少年團主唱V使用LG G7＋ThinQ獨有的超亮相機，在昏暗的環境依然拍下完美酷帥表情。圖／LG提供
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BTS防彈少年團主領舞的J-Hope使用LG手機獨有的超廣角鏡頭，為7位成員一同...
BTS防彈少年團主領舞的J-Hope使用LG手機獨有的超廣角鏡頭，為7位成員一同拍下逗趣可愛的團體照。圖／LG提供
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BTS防彈少年團的隊長RM用LG G7＋ThinQ的BoomBox喇叭分享自己喜...
BTS防彈少年團的隊長RM用LG G7＋ThinQ的BoomBox喇叭分享自己喜愛的音樂。圖／LG提供
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BTS防彈少年團的Rapper Suga呈現自己慵懶的個性，使用Google A...
BTS防彈少年團的Rapper Suga呈現自己慵懶的個性，使用Google Assistant超遠距語音辨識來播放音樂。圖／LG提供
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被譽為BTS防彈少年團中形象擔當的Jin利用LG G7＋ThinQ的AI相機，拍...
被譽為BTS防彈少年團中形象擔當的Jin利用LG G7＋ThinQ的AI相機，拍出自己帥氣迷人的自信表情。圖／LG提供
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金氏世界紀錄
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