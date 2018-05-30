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夏日就要搭撞色鞋！Asics KO 100紀念系列超搶眼

2018-05-30 16:56聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年是亞瑟士（Asics）創辦人鬼塚喜八郎先生（Kihachiro Onitsuka）誕辰100周年，因此旗下的支線品牌共同推出KO 100系列鞋款和服裝，藉以表達鼓勵人們多加運動、提升身心健康的概念。

這系列名稱，是因為Asics的員工在私底下都暱稱鬼塚喜八郎先生為「KO」而來，而且味體現他積極的個性與勇於嘗試的精神，系列鞋款設計採用耀眼的紅色、橙色、黃色向日葵花紋。靈感源自於鬼塚先生對於藝術家梵谷的熱愛，以及他渴望幫助人們朝向美好未來發展的意念，就如同向日葵朝著陽光的方向生長般。其中最受到矚目的就是ASICSTIGER GEL-MAI KO 100鞋，以經典的GEL-MAI系列為基礎，透過撞色設計、機能網布與麂皮鞋面交錯而成的向日葵圖案，展現大膽與前衛科技感並存的街頭風格，全台限量30雙。

而Converse也與造物主泰勒Tyler, the Creator合作，推出GOLF le FLEUR* 全新撞色鞋款服飾系列。像是One Star鞋款採用經典麂皮製成，後跟處飾有品牌鞋標，鞋底飾有Golf le Fleur* 標誌花朵圖案，並內置歐斯萊泡綿增加緩震，提供亮粉和鮮橙色、或熔岩紅、亮藍色，以及粉藍搭配棉花糖粉、藍紫與活力綠等配色。另外，大學圓領T恤和短袖T恤胸前都採用絲網印花工藝，同樣印有招牌圖案，右袖飾有星箭標誌，共有黑、白兩色可供選擇，與高明度的鞋款，形成鮮明對比。

Converse GOLF le FLEUR* 系列休閒鞋，約3,280元。圖／...
Converse GOLF le FLEUR* 系列休閒鞋，約3,280元。圖／Converse提供
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ASICSTIGER GEL-MAI KO 100系列鞋，約4,100元。圖／A...
ASICSTIGER GEL-MAI KO 100系列鞋，約4,100元。圖／Ascis提供
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而Converse也與造物主泰勒Tyler, the Creator合作，推出G...
而Converse也與造物主泰勒Tyler, the Creator合作，推出GOLF le FLEUR* 全新撞色鞋款服飾系列。
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Converse GOLF le FLEUR* 系列休閒鞋，約3,280元。圖／...
Converse GOLF le FLEUR* 系列休閒鞋，約3,280元。圖／Converse提供
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