夏日就要搭撞色鞋！Asics KO 100紀念系列超搶眼

2018-05-30 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年是亞瑟士（Asics）創辦人鬼塚喜八郎先生（Kihachiro Onitsuka）誕辰100周年，因此旗下的支線品牌共同推出KO 100系列鞋款和服裝，藉以表達鼓勵人們多加運動、提升身心健康的概念。

這系列名稱，是因為Asics的員工在私底下都暱稱鬼塚喜八郎先生為「KO」而來，而且味體現他積極的個性與勇於嘗試的精神，系列鞋款設計採用耀眼的紅色、橙色、黃色向日葵花紋。靈感源自於鬼塚先生對於藝術家梵谷的熱愛，以及他渴望幫助人們朝向美好未來發展的意念，就如同向日葵朝著陽光的方向生長般。其中最受到矚目的就是ASICSTIGER GEL-MAI KO 100鞋，以經典的GEL-MAI系列為基礎，透過撞色設計、機能網布與麂皮鞋面交錯而成的向日葵圖案，展現大膽與前衛科技感並存的街頭風格，全台限量30雙。