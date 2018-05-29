親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

就是愛雞塊！ 麥當勞5月30日首度推出「辣味鷄塊餐」

2018-05-29 17:32聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

國人愛吃雞塊，根據統計，一年平均吃掉約3億片的麥克鷄塊，疊起來約為6000座101大樓。而麥當勞在台灣展店起，麥克鷄塊一直是消費者最喜愛的餐點之一。台灣麥當勞明(30)天起至6月19日將首度推出6塊及9塊的「辣味鷄塊餐」，以多種辛香料調味的獨特辣味口感，讓愛鷄塊的消費者多了一種選擇。

去年推出的加價購辣味鷄塊大受歡迎，台灣麥當勞加碼推出辣味鷄塊餐，外層裹上來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉、芹菜、黑胡椒；內餡則加入辣椒、白胡椒等辛辣調味料，創造出獨特的辣味口感。台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，有別於歐美的麥克鷄塊使用純鷄胸製作而成，在台灣，為讓麥克鷄塊口感更為多汁酥脆，製作過程還加入鷄腿、鷄腿、鷄胸，依據黃金比例6:4揉合成形，外酥內嫩的口感，使得麥克鷄塊成為主餐品項中最受歡迎的產品。這次推出6塊及9塊辣味鷄塊餐，希望能提供消費者不一樣的體驗，預計帶來1成的來客數成長。

此外，根據2017年Google台灣公布快速竄升食品排行榜，熱搜關鍵字第一名就是漸層飲料。顯見新型態的飲品趨勢，不僅講求口感，更要滿足民眾喜愛拍照打卡的視覺享受。麥當勞McCafé看準風潮，特別推出「芭樂紅冰沙系列」，以全新視覺系飲品搶攻初夏冷飲市場。開賣2週已在Instagram上掀起一波打卡熱潮，成為近期備受網紅關注的流行話題。

明(30)天起至6月19日，首度推出「9塊/6塊辣味鷄塊餐」。圖／麥當勞提供
明(30)天起至6月19日，首度推出「9塊/6塊辣味鷄塊餐」。圖／麥當勞提供
分享
「辣味鷄塊」套餐，鮮嫩多汁的口感與各種特色辛香料結合。圖／麥當勞提供
「辣味鷄塊」套餐，鮮嫩多汁的口感與各種特色辛香料結合。圖／麥當勞提供
分享
鷄塊餐一直是麥當勞的熱銷商品。圖／麥當勞提供
鷄塊餐一直是麥當勞的熱銷商品。圖／麥當勞提供
分享

麥當勞網紅

相關新聞

6月1日國際甜甜圈日 多拿滋消費就送「蜜糖波堤」

2018-05-29 16:11

「BAKE起司塔」開進板橋大遠百 開幕買6送1

2018-05-29 17:44

日本天皇級瓷藝、彩繪大師同步登台，李佳豫秒成小粉絲

2018-05-29 16:57

ZAKUZAKU開賣冰淇淋泡芙 會員享獨家優惠

2018-05-29 16:50

吳亦凡魅力發威 Off-White襯衫秒殺斷貨

2018-05-29 16:12

超稀有！北海道和牛每月只賣24頭 國賓5餐廳吃得到

2018-05-29 14:58

親自送上6萬名牌包 凱莉珍娜大手筆寵粉絲

2018-05-29 13:15

「娛樂先生」蕭敬騰搶頭香 當時尚先生也hen可以

2018-05-29 11:51

全台都在「發燒」！ 涼鞋產品大舉出籠

2018-05-29 11:11

女力覺醒 閃耀另一種美

2018-05-29 01:26

網紅莫莉不畏批評做自己 喊話「要看就要挺得住！」

2018-05-29 01:05

不同螢幕嬌嬌女 莫允雯愛Ferragamo帥氣大包

2018-05-29 00:17

「倒」出靈活空間 休旅車又大又聰明

2018-05-28 23:55

毫秒之間較勁！鄭雨盛演繹Longines超精準腕表

2018-05-28 19:52

udn買東西「7周年生日慶」 限時4天16品項破盤價整點瘋搶

2018-05-28 18:52

洛史都華正妹女兒 拍時尚廣告大方秀舞技

2018-05-28 16:32

粉嫩色露肩設計 范冰冰、唐嫣靠聰明穿搭消暑

2018-05-28 15:05

台灣虎航開賣飛佐賀、名古屋 最低1,799元

2018-05-28 14:59

台灣虎航29日開賣 桃園佐賀及高雄名古屋包機機票

2018-05-28 14:47

半島酒店XO醬 買大送小限量百組

2018-05-28 14:32

天香樓神仙鴨肉粽 重達1公斤

2018-05-28 14:32

四大超商大打「名店粽」 拚澎湃、比創意

2018-05-28 14:32

刺激國旅 搭高鐵旅遊有優惠價

2018-05-28 10:14

浴衣、泡湯、梅酒 加賀屋寵愛「大女人」

2018-05-27 22:02

4大超商出招 搶食「白金」商機

2018-05-27 22:01

小王子、史努比時尚賣萌 追著童心跑

2018-05-27 22:00

夢幻「芒果」甜點！ 這兩家飯店必吃蛋糕捲、椰米塔

2018-05-27 21:45

升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋

2018-05-27 20:28

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42

轉角遇到時尚復古女郎 Valentino早春很生活

2018-05-27 16:32

Brooks Brothers複製紳士魅力 美式風格再現上海

2018-05-27 16:12

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

「整顆紅心芭樂」製成果凍！ 誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36

空中也能摘星！泰航、文華東方攜手「米其林機上餐」

2018-05-26 21:17

面膜控必BUY！9款夏季新款人氣面膜大盤點

2018-05-26 18:56

騎士精神 Dior早春強悍而華麗的戰袍

2018-05-26 18:41

Melody魔法餐桌有神隊友　夏日限定菜單就靠它

2018-05-26 18:10
看更多

熱門文章

嘉議員：產地香蕉殺到1元 政府忙選舉要農民吃土？

2018-05-29 09:48

她刮刮樂中10萬 男友從此要求約會「都妳買單」

2018-05-29 09:54

「台灣人感動了我」 他為何棄香港來台灣定居？

2018-05-29 13:23

Costco「降溫神器」網友大推：用下去冷氣少開兩度

2018-05-29 10:33

加油差一步命運差真多 發票差一碼痛失千萬

2018-05-29 16:11

被老婆發現去過按摩店要離婚 他崩潰問怎麼謝罪

2018-05-29 14:04

男童放學被陌生人接走 兒盟籲發動網路力量協尋

2018-05-28 20:45

娶老婆是為了孝順公婆？郭彥均：孝順無法替代 媳婦怎麼做都是多的...

2018-05-29 09:08

今日星座運勢／巨蟹 注意職場倫理 以免得罪他人

2018-05-29 00:00

健保署宣布 即起新申辦健保卡須附相片

2018-05-28 18:12

網紅莫莉不畏批評做自己 喊話「要看就要挺得住！」

2018-05-29 01:05

天氣晴朗炎熱 彭啟明：周五鋒面降雨仍難解旱象

2018-05-29 09:29

這4種行為超NG的啦！ 旅遊業最怕奧客來找碴

2018-05-29 16:22

今彩539、威力彩、雙贏彩開獎 中獎號碼看這裡

2018-05-28 21:08

今午後雷雨範圍比昨天廣 吳德榮：下周有熱帶擾動發展

2018-05-29 07:47

振興南部補助增嘉義？觀光局拍板：限定航運旅遊

2018-05-28 19:05

天氣太熱鳳梨量多價低 農民：沒有崩盤這麼誇張啦！

2018-05-29 11:25

手背沒傷口突紅腫隆起 醫檢查竟是蜂窩性組織炎

2018-05-29 08:57

退休生活／老爸的成果發表會

2018-05-29 06:00

拒當「樓下的房客」！ 數據看全台日租套房處處危機

2018-05-29 12:57

為母心情／這些年，我收到的母親節禮物

2018-05-29 06:00

6月底前不進入三階限水！南水局：南水北調成關鍵

2018-05-29 11:46

生活點滴／莫待無鈣來折肢

2018-05-29 06:00

天氣好夏季水果全面盛產 香蕉出口受阻價格最慘5元

2018-05-29 11:34

5分鐘內改變心情！研究證實：7種迅速擺脫悲觀的方法

2018-05-29 14:55

錯誤的決定！10種你每天在犯卻沒意識到的壞習慣

2018-05-29 14:55

天氣即時預報：新竹高雄沿海晨間陣雨 是高壓減弱的徵兆

2018-05-29 08:28

美福早午餐肋眼、石斑魚無限吃 再送白醬龍蝦身半隻

2018-05-29 12:09

大樂透連23摃 今頭彩上看8億元

2018-05-29 09:41

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

1周2例！高市林園爆發日本腦炎群聚感染

2018-05-28 23:09

對工作厭倦、沉迷科技！人生需要暫停的五大警訊

2018-05-29 15:41

夏季水果大盛產 林聰賢今上電視購物賣水果

2018-05-29 11:42

udn買東西「7周年生日慶」 限時4天16品項破盤價整點瘋搶

2018-05-28 18:52

回響╱高齡者行的困難 專家：衛福部應媒合共乘

2018-05-28 19:49

影／日本腦炎進入流行期 高雄捕獲3萬多隻病媒蚊

2018-05-29 14:49

糞便萃取益菌 孫子的糞救了阿嬤的腸胃

2018-05-29 09:47

全台都在「發燒」！ 涼鞋產品大舉出籠

2018-05-29 11:11

喉嚨痛竟是淋巴癌 96歲阿公勇敢抗癌

2018-05-29 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top