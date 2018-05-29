就是愛雞塊！ 麥當勞5月30日首度推出「辣味鷄塊餐」

2018-05-29 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



國人愛吃雞塊，根據統計，一年平均吃掉約3億片的麥克鷄塊，疊起來約為6000座101大樓。而麥當勞在台灣展店起，麥克鷄塊一直是消費者最喜愛的餐點之一。台灣麥當勞明(30)天起至6月19日將首度推出6塊及9塊的「辣味鷄塊餐」，以多種辛香料調味的獨特辣味口感，讓愛鷄塊的消費者多了一種選擇。

去年推出的加價購辣味鷄塊大受歡迎，台灣麥當勞加碼推出辣味鷄塊餐，外層裹上來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉、芹菜、黑胡椒；內餡則加入辣椒、白胡椒等辛辣調味料，創造出獨特的辣味口感。台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，有別於歐美的麥克鷄塊使用純鷄胸製作而成，在台灣，為讓麥克鷄塊口感更為多汁酥脆，製作過程還加入鷄腿、鷄腿、鷄胸，依據黃金比例6:4揉合成形，外酥內嫩的口感，使得麥克鷄塊成為主餐品項中最受歡迎的產品。這次推出6塊及9塊辣味鷄塊餐，希望能提供消費者不一樣的體驗，預計帶來1成的來客數成長。