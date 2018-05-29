網紅莫莉讚GUCCI 「細節很瘋狂」

2018-05-29 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱台北報導



莫莉身穿Gucci春夏新裝，搭配G-Timeless腕表及Icon Bloom戒指、Icon玫瑰金手鐲。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

從電視節目「大學生了沒」到與國際知名彩妝品牌推出聯名系列唇彩，莫莉唯一不變的信念就是「做自己」。不改直爽的個性，反倒也替她贏得更多的機會和注目。

幸運搭上網紅熱潮的莫莉，從原本的通告藝人，轉型成為社群平台的寵兒。憑著對生活、造型的獨特見解與影響力，成為保養品牌亞洲區的形象大使。即使已有了不錯的成績，莫莉還是覺得自己的轉型路困難重重；她說：「比起一般人，我要花更多的力氣」，原因在於觀眾會先入為主的把過去在電視節目上的印象帶入。

莫莉說：「做一個KOL（意見領袖），每周、每天都要有代表作」。用力展現自己，是她有別於其他同類型網紅、時尚部落客的特色之一，莫莉表示，每個時刻都在做自己，並把想說、想做的事用比較浮誇的方式呈現，「很多人說社群上很假、很包裝，但我要說的事情一直都沒變過」。因此，直到如今，她仍相信，只要夠努力，想要做的事情就會達成。

Gucci Icon系列18K玫瑰金手鐲，約74,500元。 圖／Gucci提供 分享 facebook

Gucci G-Timeless系列浮動效果GG圖紋腕表，不鏽鋼表殼，後底蓋鐫刻咬尾蛇圖案，約31,000元。 圖／Gucci提供 分享 facebook

Gucci G-Timeless系列腕表，彩繪花卉圖案表帶，約35,000元。 圖／Gucci提供 分享 facebook

造型總給人多變印象的莫莉，在詮釋起Gucci新款飾品與腕表，也深深為創意總監Alessandro Michele的設計著迷。她覺得現在是Gucci最沒有框架的時期，很多的細節都很瘋狂，不過都可以一眼讓人知道是Gucci。而莫莉也表示「最喜歡項鍊系列，而且會用很多條去搭配，做出不同的效果」，在她的認知裡，時尚就是要很好玩、很多元，其實也就像她在鏡頭前的樣貌。