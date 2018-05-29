不同螢幕嬌嬌女 莫允雯愛Ferragamo帥氣大包

2018-05-29 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱專題報導



莫允雯穿Ferragamo芥末黃色洋裝67,900元，Studio系列限量款雙色牛皮拼接手提包(大)93,900元，MARATEA棕色牛皮楔型涼鞋價24,900元，棕色牛皮皮帶12,900元，復古金色造型耳環7,900元。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

最近在偶像劇《高塔公主》中飾演萬人迷「殷格麗」一角的莫允雯，自信、驕傲氣場完美詮釋角色特質。不過私底下的她其實與螢幕形象落差頗大，人生經驗更是不如故事中所刻劃的那樣順遂。

螢幕萬人迷 高中曾遭霸凌

從小在美國長大的莫允雯，高中時曾遭受霸凌，「那時幾個同學集合起來說我壞話、造謠我回台灣都是去抽脂、整型，她們之中還有我從小一起長大的好友，那種感覺真的很糟。」當時正逢父親生病，同儕的排擠和家裡的變故讓她壓力很大，乾脆用打工填滿時間來逃避。也因為這段被霸凌的經驗，讓她無法太過輕易信任別人，「要進入我的信任圈很需要好一陣子的觀察，但只要我相信你，就會對你非常好。」

莫允雯穿Ferragamo粉色長洋裝61,900元，Studio系列限量款銀色牛皮手提包(大)93,900元，CERRETO灰白色拼接牛皮靴81,500元，金色Gancio logo耳環6,200元，金色Gancio logo項鍊14,900元。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

繪畫學放鬆 想嘗試演喜劇

大學念藝術的莫允雯熱愛畫畫，從水彩到近年接觸的油畫都多方嘗試，「畫畫真的可以看出人的性格，老師說我太過謹慎和追求完美，筆觸無法奔放一點，這是我從繪畫過程中學習和摸索的課題。」從藝術到表演，她慢慢試著讓自己學會放鬆，「當你願意嘗試改變、打破習慣時，表演會更自在。」有機會的話她想演帶點神經質的角色，或是喜劇，「我不怕扮醜，連經紀人都笑我邋遢。」

大容量包款 可盡情裝東西

本次拍攝莫允雯展示了Salvatore Ferragamo服飾，以及創意總監Paul Andrew攜手藝術家Ana Kras所設計的全新Studio系列包款。採用純天然頂級義大利皮革以Gancini釦飾妝點細節，包底飾有圓形金屬鉚釘，共有黑色、海軍藍、紅色、淺棕色、古典玫瑰色及豹紋款式，提供大、中、小三尺寸。本次另推出各限量95件的金屬感銀色款及撞色設計款，紀念品牌創始人開設的首家專賣店Hollywood Boot Shop。而個性與外界形容的甜美、嬌嬌女大不同的莫允雯也表示，很喜歡Studio包款的帥氣線條，大容量讓她可以盡情裝很多東西。

Studio系列黑色牛皮手提包(大)，87,900元。 圖／Ferragamo提供 分享 facebook

Studio系列限量款銀色牛皮手提包(大)，93,900元。 圖／Ferragamo提供 分享 facebook

Studio系列紅色牛皮手提包(中)，77,900元。 圖／Ferragamo提供 分享 facebook