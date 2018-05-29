女力覺醒 閃耀另一種美

2018-05-29 01:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ／專題報導



MIKIMOTO全新品牌大使Karen Polle和她的駿馬搭擋「With Wings」。 圖／MIKIMOTO提供 分享 facebook 無論是智利和印度等國扶持婦女立法、好萊塢明星帶起的＃MeToo反職場性騷性侵運動等，從去年起，全球一股新的女性自覺力量發酵崛起，鼓勵女性勇於追求想要的生活方式，而向來訴求女性客層的珠寶精品，近期發表的新廣告形象也傳達女性自我實踐和獨特性的可貴，和過去純然操作明星光環、追求絕對完美有所不同，如MIKIMOTO找來勇於追求理想的馬術選手；De Beers則由多位具啟發性的女性經歷呼應鑽石特質；就連Tiffany合作多季的艾兒芬妮（ELLE FANNING）也動起來，新廣告中展現更多自我個性。

MIKIMOTO 拍出女性冒險精神

慶祝125周年的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO，從年初就帶來令人耳目一新的感受，除商品設計更為年輕化和大規模全球巡展，廣告形象也突破既定印象，先是在一項「Explore the Original」廣告當中，鼓勵女性以自身的審美觀，詮釋真我風格，請了七位來自不同領域、不同年齡層的菁英女性，暢談對「原創」的獨特見解，分別展現呈現突破自我、走出窠臼陳規的冒險精神。

慶祝125周年，MIKIMOTO年初推出《Explore The Original》影片，透過七位不同風格女性，展現珍珠「原創」宣言。 圖／MIKIMOTO提供 分享 facebook

此外，近期宣布由東京出生，成長於紐約的馬術運動員Karen Polle出任首位品牌大使，和一般精品鍾情的巨星名人或時尚網紅截然不同，Karen在東方的底蘊下，汲取西方人文思維，擁有常春藤盟校耶魯大學經濟學士學位仍不放棄耕耘馬術運動，是馬術體壇的明日新星，不僅代表MIKIMOTO的品牌特質，也傳遞堅持追求理想、無畏前行的女性精神。

De Beers 淬煉出女人生命意義

When Only Forever Will Do形象廣告中，Yumi在她喜愛倫敦著名園林中拍攝，並配戴賦予她強大的內在能量的Talisman 圓盤鍊墜 。 圖／De Beers提供 分享 facebook When Only Forever Will Do形象廣告中，Yumi在她喜愛倫敦著名園林中拍攝，並配戴賦予她強大的內在能量的Talisman 圓盤鍊墜 。 圖／De Beers提供 分享 facebook

對De Beers而言，鑽石不僅是陪伴女性的好朋友，每位女性也都如鑽石般，在時光歷程中淬煉出獨一無二的自己。最新形象廣告「When Only Forever Will Do」中的三位女性，鑽石各在她們生命中有著不同象徵意義，伴隨著她們在人生舞台上發光發熱。Maria認為鑽石象徵了人生的相守，一只De Beers黃鑽單鑽戒指讓她找到完美；熱愛自然的Yumi，則在Talisman圓盤鍊墜找到內在能量，喚醒她在人生不同段面對挑戰的勇氣與決心；De Beers珠寶則是陪伴范冰冰，經歷了擔任坎城影展評審的事業顛峰，銘記她生命中的重要時刻。

When Only Forever Will Do形象廣告中，范冰冰在De Beers伴隨下經歷了擔任坎城影展評審的事業顛峰，銘記她堅持演藝之路的重要時刻。 圖／De Beers提供 分享 facebook

When Only Forever Will Do形象廣告中范冰冰配戴的De Beers花式車工鑽石戒指。 圖／De Beers提供 分享 facebook

De Beers全新When Only Forever Will Do形象廣告，Maria對完美的執著源於表達自我的渴求，De Beers的一枚黃鑽戒指滿足她對婚戒完美的要求。 圖／De Beers提供 分享 facebook

De Beers全新When Only Forever Will Do形象廣告，Maria對完美的執著源於表達自我的渴求，De Beers的一枚黃鑽戒指滿足她對婚戒完美的要求。 圖／De Beers提供 分享 facebook

Tiffany 傳遞女孩的自由隨性

Tiffany & Co.全新春季形象廣告「Believe in Dreams」中，美國女星艾兒芬妮也走出連續幾季的優雅形象，在A$AP FERG重新改編的經典電影名曲「Moon River」音樂聲中，吟唱起舞流露年輕女孩自由隨性的一面，而兼容黑白與彩色、經典與創新的廣告，傳遞自由多元的紐約精神更是品牌精髓之一。