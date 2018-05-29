女力覺醒 閃耀另一種美
無論是智利和印度等國扶持婦女立法、好萊塢明星帶起的＃MeToo反職場性騷性侵運動等，從去年起，全球一股新的女性自覺力量發酵崛起，鼓勵女性勇於追求想要的生活方式，而向來訴求女性客層的珠寶精品，近期發表的新廣告形象也傳達女性自我實踐和獨特性的可貴，和過去純然操作明星光環、追求絕對完美有所不同，如MIKIMOTO找來勇於追求理想的馬術選手；De Beers則由多位具啟發性的女性經歷呼應鑽石特質；就連Tiffany合作多季的艾兒芬妮（ELLE FANNING）也動起來，新廣告中展現更多自我個性。
MIKIMOTO 拍出女性冒險精神
慶祝125周年的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO，從年初就帶來令人耳目一新的感受，除商品設計更為年輕化和大規模全球巡展，廣告形象也突破既定印象，先是在一項「Explore the Original」廣告當中，鼓勵女性以自身的審美觀，詮釋真我風格，請了七位來自不同領域、不同年齡層的菁英女性，暢談對「原創」的獨特見解，分別展現呈現突破自我、走出窠臼陳規的冒險精神。
此外，近期宣布由東京出生，成長於紐約的馬術運動員Karen Polle出任首位品牌大使，和一般精品鍾情的巨星名人或時尚網紅截然不同，Karen在東方的底蘊下，汲取西方人文思維，擁有常春藤盟校耶魯大學經濟學士學位仍不放棄耕耘馬術運動，是馬術體壇的明日新星，不僅代表MIKIMOTO的品牌特質，也傳遞堅持追求理想、無畏前行的女性精神。
De Beers 淬煉出女人生命意義
對De Beers而言，鑽石不僅是陪伴女性的好朋友，每位女性也都如鑽石般，在時光歷程中淬煉出獨一無二的自己。最新形象廣告「When Only Forever Will Do」中的三位女性，鑽石各在她們生命中有著不同象徵意義，伴隨著她們在人生舞台上發光發熱。Maria認為鑽石象徵了人生的相守，一只De Beers黃鑽單鑽戒指讓她找到完美；熱愛自然的Yumi，則在Talisman圓盤鍊墜找到內在能量，喚醒她在人生不同段面對挑戰的勇氣與決心；De Beers珠寶則是陪伴范冰冰，經歷了擔任坎城影展評審的事業顛峰，銘記她生命中的重要時刻。
Tiffany 傳遞女孩的自由隨性
Tiffany & Co.全新春季形象廣告「Believe in Dreams」中，美國女星艾兒芬妮也走出連續幾季的優雅形象，在A$AP FERG重新改編的經典電影名曲「Moon River」音樂聲中，吟唱起舞流露年輕女孩自由隨性的一面，而兼容黑白與彩色、經典與創新的廣告，傳遞自由多元的紐約精神更是品牌精髓之一。
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