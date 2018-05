女力覺醒 閃耀另一種美

2018-05-29 01:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 /專題報導



MIKIMOTO全新品牌大使Karen Polle和她的駿馬搭擋「With Wings」。 圖/MIKIMOTO提供 分享 facebook 無論是智利和印度等國扶持婦女立法、好萊塢明星帶起的#MeToo反職場性騷性侵運動等,從去年起,全球一股新的女性自覺力量發酵崛起,鼓勵女性勇於追求想要的生活方式,而向來訴求女性客層的珠寶精品,近期發表的新廣告形象也傳達女性自我實踐和獨特性的可貴,和過去純然操作明星光環、追求絕對完美有所不同,如MIKIMOTO找來勇於追求理想的馬術選手;De Beers則由多位具啟發性的女性經歷呼應鑽石特質;就連Tiffany合作多季的艾兒芬妮(ELLE FANNING)也動起來,新廣告中展現更多自我個性。

MIKIMOTO 拍出女性冒險精神

慶祝125周年的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO,從年初就帶來令人耳目一新的感受,除商品設計更為年輕化和大規模全球巡展,廣告形象也突破既定印象,先是在一項「Explore the Original」廣告當中,鼓勵女性以自身的審美觀,詮釋真我風格,請了七位來自不同領域、不同年齡層的菁英女性,暢談對「原創」的獨特見解,分別展現呈現突破自我、走出窠臼陳規的冒險精神。

慶祝125周年,MIKIMOTO年初推出《Explore The Original》影片,透過七位不同風格女性,展現珍珠「原創」宣言。 圖/MIKIMOTO提供 分享 facebook

此外,近期宣布由東京出生,成長於紐約的馬術運動員Karen Polle出任首位品牌大使,和一般精品鍾情的巨星名人或時尚網紅截然不同,Karen在東方的底蘊下,汲取西方人文思維,擁有常春藤盟校耶魯大學經濟學士學位仍不放棄耕耘馬術運動,是馬術體壇的明日新星,不僅代表MIKIMOTO的品牌特質,也傳遞堅持追求理想、無畏前行的女性精神。

De Beers 淬煉出女人生命意義

When Only Forever Will Do形象廣告中,Yumi在她喜愛倫敦著名園林中拍攝,並配戴賦予她強大的內在能量的Talisman 圓盤鍊墜 。 圖/De Beers提供 分享 facebook When Only Forever Will Do形象廣告中,Yumi在她喜愛倫敦著名園林中拍攝,並配戴賦予她強大的內在能量的Talisman 圓盤鍊墜 。 圖/De Beers提供 分享 facebook

對De Beers而言,鑽石不僅是陪伴女性的好朋友,每位女性也都如鑽石般,在時光歷程中淬煉出獨一無二的自己。最新形象廣告「When Only Forever Will Do」中的三位女性,鑽石各在她們生命中有著不同象徵意義,伴隨著她們在人生舞台上發光發熱。Maria認為鑽石象徵了人生的相守,一只De Beers黃鑽單鑽戒指讓她找到完美;熱愛自然的Yumi,則在Talisman圓盤鍊墜找到內在能量,喚醒她在人生不同段面對挑戰的勇氣與決心;De Beers珠寶則是陪伴范冰冰,經歷了擔任坎城影展評審的事業顛峰,銘記她生命中的重要時刻。

When Only Forever Will Do形象廣告中,范冰冰在De Beers伴隨下經歷了擔任坎城影展評審的事業顛峰,銘記她堅持演藝之路的重要時刻。 圖/De Beers提供 分享 facebook

When Only Forever Will Do形象廣告中范冰冰配戴的De Beers花式車工鑽石戒指。 圖/De Beers提供 分享 facebook

De Beers全新When Only Forever Will Do形象廣告,Maria對完美的執著源於表達自我的渴求,De Beers的一枚黃鑽戒指滿足她對婚戒完美的要求。 圖/De Beers提供 分享 facebook

De Beers全新When Only Forever Will Do形象廣告,Maria對完美的執著源於表達自我的渴求,De Beers的一枚黃鑽戒指滿足她對婚戒完美的要求。 圖/De Beers提供 分享 facebook

Tiffany 傳遞女孩的自由隨性

Tiffany & Co.全新春季形象廣告「Believe in Dreams」中,美國女星艾兒芬妮也走出連續幾季的優雅形象,在A$AP FERG重新改編的經典電影名曲「Moon River」音樂聲中,吟唱起舞流露年輕女孩自由隨性的一面,而兼容黑白與彩色、經典與創新的廣告,傳遞自由多元的紐約精神更是品牌精髓之一。