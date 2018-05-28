影／曾文農工拍反毒微電影 麻豆戲院免費辦首映

2018-05-28 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



國立曾文農工拍攝「靠山」反毒微電影，邀請專業導演帶領學生拍攝、剪接等後製，上午安排在麻豆戲院舉行首映會，戲院老闆錡清祿，大方免費出借場地，師生參與演出、製作上了寶貴一課。

曾文農工2年前第一部微電影「美好的時光」榮獲全國特色微電影特優殊榮，今年3月圖書館主任徐澤佼及教官室老師薛永年，率領新青年影劇社學生投入拍攝教育部辦理反毒微電影-我的未來我做主的競賽。

拍攝由導演盧建志、黃淑雲、攝影師黃建興教導學生投入劇本編寫、拍攝、收音、燈光及場務，歷經約1個月從70小時拍攝工作帶，最後剪成全10分鐘作品，安排學生田翊永、李佳樺擔任男女主角，校長徐文法、學務主任連紋乾、主任徐澤佼等師長也客串一角。

微電影劇情以反毒為主，故事內容以爲慶祝曾農77周年校慶，校園充滿各種慶祝活動，男主角在校園習武，因遭遇瓶頸挫折，在同儕誘惑下一度險染毒最後拒絕誘惑，在女主角鼓勵下重新恢復生活，在全中運國術比賽交出亮眼成績。

除故事相當勵志，對白也相當生活化俏皮，符合學生族群「口味」，首映時台下不時傳出陣陣笑聲。