親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影／曾文農工拍反毒微電影 麻豆戲院免費辦首映

2018-05-28 15:17聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國立曾文農工拍攝「靠山」反毒微電影，邀請專業導演帶領學生拍攝、剪接等後製，上午安排在麻豆戲院舉行首映會，戲院老闆錡清祿，大方免費出借場地，師生參與演出、製作上了寶貴一課。

曾文農工2年前第一部微電影「美好的時光」榮獲全國特色微電影特優殊榮，今年3月圖書館主任徐澤佼及教官室老師薛永年，率領新青年影劇社學生投入拍攝教育部辦理反毒微電影-我的未來我做主的競賽。

拍攝由導演盧建志、黃淑雲、攝影師黃建興教導學生投入劇本編寫、拍攝、收音、燈光及場務，歷經約1個月從70小時拍攝工作帶，最後剪成全10分鐘作品，安排學生田翊永、李佳樺擔任男女主角，校長徐文法、學務主任連紋乾、主任徐澤佼等師長也客串一角。

微電影劇情以反毒為主，故事內容以爲慶祝曾農77周年校慶，校園充滿各種慶祝活動，男主角在校園習武，因遭遇瓶頸挫折，在同儕誘惑下一度險染毒最後拒絕誘惑，在女主角鼓勵下重新恢復生活，在全中運國術比賽交出亮眼成績。

除故事相當勵志，對白也相當生活化俏皮，符合學生族群「口味」，首映時台下不時傳出陣陣笑聲。

男主角田翊永說，第一次參與戲劇演出，一開始演技很生澀，所幸在導演引導下，漸漸自然融入劇情，同時也更熟悉電影幕前幕後辛苦過程。

麻豆戲院老闆錡清祿，大方免費提供場地辦首映會。記者謝進盛/攝影
麻豆戲院老闆錡清祿，大方免費提供場地辦首映會。記者謝進盛/攝影
分享
曾文農工拍攝微電影「靠山」，校長徐文法也當臨演，圖為宣傳海報。記者謝進盛/攝影
曾文農工拍攝微電影「靠山」，校長徐文法也當臨演，圖為宣傳海報。記者謝進盛/攝影
分享
曾文農工拍攝微電影「靠山」，圖為宣傳海報。記者謝進盛/攝影
曾文農工拍攝微電影「靠山」，圖為宣傳海報。記者謝進盛/攝影
分享
曾文農工拍攝微電影「靠山」，圖為劇情。記者謝進盛/攝影
曾文農工拍攝微電影「靠山」，圖為劇情。記者謝進盛/攝影
分享
曾文農工拍攝微電影「靠山」，圖為男女主角田翊永、李佳樺。記者謝進盛/攝影
曾文農工拍攝微電影「靠山」，圖為男女主角田翊永、李佳樺。記者謝進盛/攝影
分享
曾文農工拍攝微電影「靠山」，在麻豆戲院舉行首映會。記者謝進盛/攝影
曾文農工拍攝微電影「靠山」，在麻豆戲院舉行首映會。記者謝進盛/攝影
分享

微電影教育部圖書館

相關新聞

台灣虎航開賣飛佐賀、名古屋 最低1,799元

2018-05-28 14:59

台灣虎航29日開賣 桃園佐賀及高雄名古屋包機機票

2018-05-28 14:47

半島酒店XO醬 買大送小限量百組

2018-05-28 14:32

天香樓神仙鴨肉粽 重達1公斤

2018-05-28 14:32

四大超商大打「名店粽」 拚澎湃、比創意

2018-05-28 14:32

刺激國旅 搭高鐵旅遊有優惠價

2018-05-28 10:14

浴衣、泡湯、梅酒 加賀屋寵愛「大女人」

2018-05-27 22:02

4大超商出招 搶食「白金」商機

2018-05-27 22:01

小王子、史努比時尚賣萌 追著童心跑

2018-05-27 22:00

夢幻「芒果」甜點！ 這兩家飯店必吃蛋糕捲、椰米塔

2018-05-27 21:45

升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋

2018-05-27 20:28

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42

轉角遇到時尚復古女郎 Valentino早春很生活

2018-05-27 16:32

Brooks Brothers複製紳士魅力 美式風格再現上海

2018-05-27 16:12

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

「整顆紅心芭樂」製成果凍！ 誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36

空中也能摘星！泰航、文華東方攜手「米其林機上餐」

2018-05-26 21:17

面膜控必BUY！9款夏季新款人氣面膜大盤點

2018-05-26 18:56

騎士精神 Dior早春強悍而華麗的戰袍

2018-05-26 18:41

Melody魔法餐桌有神隊友　夏日限定菜單就靠它

2018-05-26 18:10

劉詩詩婚紗CARVEN傳破產找買家 Nine West鞋也說掰掰

2018-05-26 16:53

劉詩詩婚紗品牌CARVEN傳破產 急尋新買家

2018-05-26 16:45

熱浪來襲引爆涼感商機！網購瓶裝水、氣泡水囤貨抗暑

2018-05-26 16:08

鍾欣潼阿嬌深V性感婚紗 是凱特王子妃愛牌

2018-05-26 12:58

蓋對涼被 如賴床10分鐘小確幸

2018-05-26 12:25

富邦、聯邦都加入 6大銀行卡前進全家便利商店

2018-05-26 06:17

公主、女星設計珠寶 營造話題注新意

2018-05-25 23:01

PVC重回時尚圈 吹透視輕盈風

2018-05-25 22:42

消暑！ 個人冰冷扇輕鬆帶著走

2018-05-25 22:38

馬來西亞手抓海鮮SHELL OUT 台灣店今開幕

2018-05-25 20:33

GD的攝影師好友 在台北舉辦攝影作品展

2018-05-25 20:24

雕塑大師朱銘發表新作「芭蕾」 揉合雕塑與芭蕾

2018-05-25 20:11

蘭蔻和得英特推眼霜新品 拯救太陽烤焦的瞇眼乾肌

2018-05-25 19:48

歐陽娜娜polo衫不好好穿 也能美出新高度

2018-05-25 19:00

6大話題防曬品 網友這麼說

2018-05-25 18:05

4人房住2晚3888元！台南、高雄飯店下殺 買1晚送1晚

2018-05-25 17:44

香奈兒史上最清新的香氣 今起新光三越電商線上首賣

2018-05-25 17:17
看更多

熱門文章

未來一周有多熱 氣象局一張圖告訴你

2018-05-27 18:56

唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作運好轉 射手偏財運佳

2018-05-28 07:41

去國外賣珍奶超好賺？ 國外店長列4點打臉鄉民

2018-05-28 13:37

天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18

夏天會多熱？ 2條件致極端高溫

2018-05-28 05:01

滯留鋒面徘徊 吳德榮：對流胞可望帶來短時強降雨

2018-05-28 09:46

今日星座運勢／牡羊 思考工作前景 為己增進技能

2018-05-28 00:00

Gogoro斷電事件頻傳 業者：2周內完成電池更換

2018-05-28 10:59

婆婆暴走勸阻度蜜月 還問「保險受益人是誰」

2018-05-28 13:29

全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14

4大超商出招 搶食「白金」商機

2018-05-27 22:01

夾娃娃機夾「狗屎」？ 竟日賺上千

2018-05-28 10:00

圖解未來一周有多熱

2018-05-27 23:09

上學學什麼／托兒與托老之間

2018-05-28 06:00

一周只解一次便 年輕眉眉竟覺「還好」

2018-05-28 10:18

石門水庫水量快跌破40% 阿姆坪、薑母島碼頭「露餡」

2018-05-28 11:51

飆38.2℃高溫 台北破121年來5月紀錄

2018-05-28 00:53

我見我思／男人也需要談心的朋友

2018-05-28 06:00

鋒面6月初到 北台灣變舒適

2018-05-28 08:58

夢幻「芒果」甜點！ 這兩家飯店必吃蛋糕捲、椰米塔

2018-05-27 21:45

生活點滴／幫你按快門

2018-05-28 06:00

文化部長問不要考試 學生答好 導師：這節不考

2018-05-28 14:08

浴衣、泡湯、梅酒 加賀屋寵愛「大女人」

2018-05-27 22:02

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42

影／台北38.2度！ 創設站122年「5月最高溫」

2018-05-27 18:04

刺激國旅 搭高鐵旅遊有優惠價

2018-05-28 10:14

盧森堡航空通報 桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39

執行精障者強制就醫 衛福部一年被告40多次

2018-05-28 11:30

重度失智插鼻胃管惹糾結 預立醫療決定免爭議

2018-05-27 21:39

好熱！今台北高溫有35.8度 高溫炎熱到周三

2018-05-28 11:58

借公共圖書館書籍 至超商取還書免運費

2018-05-28 12:41

正宗的拉拉山水蜜桃要怎麼挑？專家這樣說

2018-05-28 09:43

熱到掛急診 5月比去年增七成

2018-05-28 00:28

轉角遇到時尚復古女郎 Valentino早春很生活

2018-05-27 16:32

升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋

2018-05-27 20:28

搭高鐵住嘉南高屏飯店 台北出發每人3千有找

2018-05-28 11:29

讓法院裁定精障者就醫？ 滕西華：早該這樣做

2018-05-28 11:35

吃少、喝少、不愛動 妙齡女七天只大一次便

2018-05-28 15:13

突然單側眼睛看不見 你可能眼中風了

2018-05-28 12:34

全台仍悶熱 極端炎熱情況稍緩和

2018-05-28 08:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top