4大超商出招 搶食「白金」商機

2018-05-27 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



據統計，國內烘焙市場商機每年達600多億元，超商業者瞄準「白金商機」針對麵包市場下苦心，全家便利商店甚至斥資17億元打造福比麵包廠，開發新品打造差異化；7-ELEVEN則一口氣提供常溫麵包、現烤麵包及甜甜圈店中店，滿足各個商圈的不同需求。

全家內部資料顯示，麵包併買飲品比率達8成，且銷售時段多元，堪稱便利商店在咖啡黑金商機、地瓜黃金商機外的另一塊「白金商機」。全家表示，由麵包、土司、甜點、三明治等烘焙麵粉為主的品群，近幾年業績穩定成長，營業額以每年1成左右的幅度增加。

全家發現，由於台灣便利商店麵包種類較為單一，因此自建福比麵包廠，應對消費趨勢的缺口。目前有4條產線包含菓子、鬆餅、土司、夾心土司，現階段單日最大產能30萬個，為了打造原汁原味的日式麵包，更力邀日本達人駐廠指導。

福比麵包廠現供應21種品項麵包，又以花生夾心土司、紅豆麵包、巧克力鬆餅最受歡迎，預計今年在新品項的帶動下，可拚2成的成長。

7-ELEVEN目前全門市提供一般常溫麵包、35間店有現烤麵包及232間的Mister Donut店中店，整體麵包烘焙類選項有80種以上，其中常溫麵包，以四大天王菠蘿、克林姆麵包、紅豆麵包、奶酥賣最好，近幾年則推出鹹口味麵包系列，讓麵包熱銷時段從上午延伸至正餐時段。而近期新推出巧克力派司、義式香草醬起司麵包，新品上市1個月即吸引90萬人次購買。

另外，現烤麵包每日提供12種新鮮現烤麵包直送，又以交通轉運站、廠辦型商圈需求量最大，最高單日單店熱銷超過400個。

萊爾富提到，傳統風味的麵包最受歡迎，不過自去年5月首度推出的台灣小麥麵包系列，以結合在地食材為研發理念，也創下亮眼銷售商機，今年再度攜手在地小麥農民合作，全新推出新福源花生、紫米黑豆與青醬起司3款新品。