浴衣、泡湯、梅酒 加賀屋寵愛「大女人」

2018-05-27 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「女子力」是最近的熱話題，位在北投的日勝生加賀屋搭上潮流，推出全新住宿專案「光采煥發．女子力」，幫閨密們規劃一系列提升女子力的有趣活動，不分台、日，同享「大女人派對」。

「女子力」（じょしりょく）其實是從日文直接翻譯而來，意指女性將自己的美麗和良好品味表現出來，並散發出閃爍光彩，擁有獨立自主能力和絕對的自信，優雅中帶了點灑脫和率性，是新時代女性的代表。

日勝生加賀屋今年初夏推出「光彩煥發．女子力」住房專案，不論一泊搭配一食或二食，都能換上從日本空運來台的繽紛花浴衣，換上浴衣的瞬間，行為舉止都會不自覺的變得溫柔賢淑；接著前往日和廳參加「大女人派對」，親手妝點鮮豔多汁的甜美寶石，像是準備盛裝出席派對，享受甜點DIY的樂趣。此外，還可泡暖湯，吸收泉水中富含的氧氣及礦物質，讓皮膚變得更Q彈美麗。傍晚再到夕月廳參加「加賀梅酒艷」，感受微醺滋味。

即日起至6月底推出的女子力住房專案，含早餐平日11,500+10%、假日12,500+10%；含早晚餐平日15,200+10%、假日16,200元+10%。入住皆享夕月廳「加賀梅酒艷」商品任選2杯，日和廳「大女人派對」午茶2客，女性貴賓獨享花色浴衣體驗。預約電話：02-2891-1238或查官網。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康