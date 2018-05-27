小王子、史努比時尚賣萌 追著童心跑

2018-05-27 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



看好「可愛」帶貨力，許多精品品牌也紛紛推出童心未泯的設計，直攻每人內心那個長不大的孩子，也透過卡通和童趣，親近新世代的消費者。

萬寶龍 塗鴨小王子 讓筆變時尚

萬寶龍今年發表全新的小王子書寫工具，童趣造型翻新經典的大師傑作Meisterstück系列鋼筆，透過《小王子》（Le Petit Prince）這個膾炙人口的童話故事和其中小王子及狐狸真摯動人的情誼，讓已經逐漸不再書寫的新世代年輕人認識萬寶龍的經典鋼筆。全系列筆身或筆蓋鐫刻狐狸的輪廓，筆尖則有金雕小王子、狐狸、星星的圖案，而筆夾上萬寶龍著名招牌白色六角星logo，也首次為小王子化為黃色塗鴉星星。橘紅色墨水靈感來自狐狸的毛色，可愛的包裝大人小孩都風靡。

IWC腕表 致敬小王子 時尚迷瘋搶

事實上，萬寶龍並非最早推出小王子精品的品牌；IWC萬國表最受歡迎、最廣為人知表款之一，就是小王子飛行員腕表，早在2005年開始，IWC就與小王子的作者、法國詩人兼飛行員安東尼聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）家族的後人密切合作，並於2006年開始推出不同的致敬表款，除了小王子版，也有以聖艾修伯里本人或其他作品為致敬對象的設計。其中小王子版腕表最為著名，多在表底蓋鐫刻小王子的手繪塗鴉，許多版本更是一表難求 。

歐米茄 限量得獎表 永恆吉祥物

可愛當然不只是小王子！歐米茄（Omega）曾在2015年推出限量1970枚的超霸阿波羅13號史努比獎腕表，表盤上有史努比圖案，是一款著名的「超定價」表款。原來1970年時，NASA為了向參與阿波羅13號計畫的歐米茄表達謝意，特地頒發以NASA吉祥物史努比為主角的「史努比獎」（Silver Snoopy Award）給歐米茄，是表款誕生的來由，第一代表款於2003年推出，兩代均非常搶手。

勞力士 米奇版腕表 錯過買不到

骨董表市場上一直非常熱門的勞力士米奇面盤腕表，最近再度成為話題，因為美女部落客Chiara Ferragni在IG首度產後亮相，抱著嬰兒的手上戴著的正是這枚腕表。據悉，勞力士於1960、70年代期間有曾經製作過少量米奇面盤的腕表，如今品牌不再製作這類型「客訂款」腕表，因此也成為二手表市場讓詢問度極高的「老勞」。

米奇尬Kitty 珠寶串飾添童趣

除了腕表，迪士尼與Pandora聯名系列的串飾，也一直是深受歡迎的熱賣款，不只米奇，全系列的卡通人物包括小熊維尼、小鹿斑比、甚至冰雪奇緣的雪寶，都化作俏皮討喜的串飾。